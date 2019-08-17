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18:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Божович: «Крылья» заслужили победу над «Уралом» в матче РПЛ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. «Крылья Советов» играли как настоящая команда, клуб заслужил победу над екатеринбургским «Уралом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу, считает главный тренер самарского клуба Миодраг Божович.

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» в субботу победили «Урал» и прервали серию из четырех поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Очень важная победа. Нам сегодня было важно победить после четырех поражений подряд. Это давило на команду. Вовремя забили гол, нам стало легче играть. Мы играли как настоящая команда, не дали создать сопернику много моментов и заслужили победу. Когда стали играть в большинстве, стало проще», — приводит слова Божовича сайт «Крыльев».

Один из голов в матче забил нападающий Александр Соболев, который с пятью мячами возглавил гонку бомбардиров РПЛ. «Много ли по Соболеву предложений? Я не думаю об этом. Мое место на поле, я тренирую команду», — сказал Божович.

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Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 22304 зрителя
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновМиодраг Божович
Голы
Андрей Панюков90+3′
Раду Гынсарь(Дмитрий Кабутов, Александр Анюков)28′
Александр Соболев(Артем Тимофеев)79′
Деян Радонич(Александр Соболев, Артем Тимофеев)84′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
1Сергей Рыжиков
15Денис Кулаков
88′
22Александр Анюков
21Исламжан Насыров
23Дмитрий Комбаров
45+2′
3Вараздат Ароян
3Никита Чернов
8Роман Емельянов
30′67′
50Максим Карпов
10Эрик Бикфалви
99Максим Канунников
6Рафал Аугустыняк
7Александр Соболев
13Петрюс Бумаль
40Артем Тимофеев
17Николай Димитров
63′
77Дмитрий Кабутов
69′76′
14Юрий Бавин
17Антон Зиньковский
11Владимир Ильин
88′
14Раду Гынсарь
16′69′
79Артем Юсупов
9Деян Радонич
88Павел Погребняк
46′
8Александр Гацкан
44′
20Андрей Панюков
81′
20Срджан Мияйлович
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты6
11Удары (всего)11
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые5
20Фолы12
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяАндрей Гурбанов(Россия, Краснодар)
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
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