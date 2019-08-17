Божович: «Крылья» заслужили победу над «Уралом» в матче РПЛ

Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов» в субботу победили «Урал» и прервали серию из четырех поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Очень важная победа. Нам сегодня было важно победить после четырех поражений подряд. Это давило на команду. Вовремя забили гол, нам стало легче играть. Мы играли как настоящая команда, не дали создать сопернику много моментов и заслужили победу. Когда стали играть в большинстве, стало проще», — приводит слова Божовича сайт «Крыльев».