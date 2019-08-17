«Краснодар» одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Тамбов»
ТАСС, 17 августа. Футболисты «Краснодара» победили «Тамбов» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской
ТАСС, 17 августа. Футболисты «Краснодара» победили «Тамбов» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской
Голы забили Вандерсон (2-я минута) и Даниил Уткин (78-я минута). Уткин, являющийся воспитанником «Краснодара», 14 августа стал автором дубля в составе «Краснодара-2» в матче восьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Чертаново» (2:1). Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который до этого выходил в стартовом составе команды во всех официальных матчах, остался на скамейке запасных, вместо него на поле с первых минут вышел Станислав Крицюк, последний раз проводивший матч в основном составе «Краснодара» в РПЛ 9 декабря 2018 года против «Уфы» (1:1).
Лучшим игроком матча признан Вандерсон.
«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести матчей и одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Столько же очков у петербургского «Зенита», подопечные Сергея Семака имеют матч в запасе, который они проведут позднее в субботу дома против грозненского «Ахмата». «Тамбов» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.
В следующем туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», а 21 августа на выезде проведет первый матч с греческим «Олимпиакосом» в раунде
Смотрите также: «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
|Александр Григорян
|Мурад Мусаев
|Вандерсон Масиэл
|2′
|Даниил Уткин
|78′
|88
|Гиорги Шелия
|1
|Станислав Крицюк
|2
|Алексей Рыбин
|6
|Кристиан Рамирес
11′
|30
|Сослан Таказов
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|27
|Седрик Гогуа
|5
|Урош Спаич
|55
|Максим Осипенко
|52
|Тонни Вилена
|58
|Адессойе Ойеволе
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|3
|Гурам Тетрашвили
77′
|77
|Руслан Камболов
|25
|Павел Карасев
15′
|10
|Вандерсон Масиэл
|7
|Олег Чернышов
62′
|98
|Сергей Петров
46′
|11
|Бенито
82′
|89
|Дмитрий Стоцкий
|77
|Михаил Костюков
75′
|14
|Кристоффер Олссон
65′
|17
|Хетаг Хосонов
83′
|33
|Маркус Берг
|9
|Хасан Мамтов
46′
|17
|Иван Игнатьев
76′
|14
|Хызыр Аппаев
|47
|Даниил Уткин
|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|17
|1
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|9
|16
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)