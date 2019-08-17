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9«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
18:33 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Тамбов»

ТАСС, 17 августа. Футболисты «Краснодара» победили «Тамбов» со счетом 2:0 в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе в Саранске, где тамбовский клуб проводит домашние матчи, поскольку не может в ближайшие три месяца играть на своем стадионе из-за его несоответствия требованиям РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Голы забили Вандерсон (2-я минута) и Даниил Уткин (78-я минута). Уткин, являющийся воспитанником «Краснодара», 14 августа стал автором дубля в составе «Краснодара-2» в матче восьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Чертаново» (2:1). Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который до этого выходил в стартовом составе команды во всех официальных матчах, остался на скамейке запасных, вместо него на поле с первых минут вышел Станислав Крицюк, последний раз проводивший матч в основном составе «Краснодара» в РПЛ 9 декабря 2018 года против «Уфы» (1:1).

Лучшим игроком матча признан Вандерсон.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести матчей и одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Столько же очков у петербургского «Зенита», подопечные Сергея Семака имеют матч в запасе, который они проведут позднее в субботу дома против грозненского «Ахмата». «Тамбов» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», а 21 августа на выезде проведет первый матч с греческим «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации раунда Лиги чемпионов. «Тамбов» в шестом туре РПЛ 24 августа сыграет дома со столичным «Динамо».

Смотрите также: «Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов

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«Краснодар» оставил «Порту» без Лиги чемпионов
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Главные тренеры
Александр ГригорянМурад Мусаев
Голы
Вандерсон Масиэл2′
Даниил Уткин78′
Составы команд
88Гиорги Шелия
1Станислав Крицюк
2Алексей Рыбин
6Кристиан Рамирес
11′
30Сослан Таказов
3Йон Гудни Фьолусон
27Седрик Гогуа
5Урош Спаич
55Максим Осипенко
52Тонни Вилена
58Адессойе Ойеволе
93Магомед-Шапи Сулейманов
3Гурам Тетрашвили
77′
77Руслан Камболов
25Павел Карасев
15′
10Вандерсон Масиэл
7Олег Чернышов
62′
98Сергей Петров
46′
11Бенито
82′
89Дмитрий Стоцкий
77Михаил Костюков
75′
14Кристоффер Олссон
65′
17Хетаг Хосонов
83′
33Маркус Берг
9Хасан Мамтов
46′
17Иван Игнатьев
76′
14Хызыр Аппаев
47Даниил Уткин
Статистика
4Желтые карточки1
0Красные карточки0
1Голевые моменты5
8Удары (всего)17
1Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
3Угловые9
16Фолы14
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяВалерий Данченко(Россия, Уфа)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
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