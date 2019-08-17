«Краснодар» одержал четвертую победу в чемпионате России по футболу, обыграв «Тамбов»

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Вандерсон (2-я минута) и Даниил Уткин (78-я минута). Уткин, являющийся воспитанником «Краснодара», 14 августа стал автором дубля в составе «Краснодара-2» в матче восьмого тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) против московского «Чертаново» (2:1). Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который до этого выходил в стартовом составе команды во всех официальных матчах, остался на скамейке запасных, вместо него на поле с первых минут вышел Станислав Крицюк, последний раз проводивший матч в основном составе «Краснодара» в РПЛ 9 декабря 2018 года против «Уфы» (1:1).

Лучшим игроком матча признан Вандерсон.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после шести матчей и одержав четыре победы при одной ничьей и одном поражении. Столько же очков у петербургского «Зенита», подопечные Сергея Семака имеют матч в запасе, который они проведут позднее в субботу дома против грозненского «Ахмата». «Тамбов» идет на 14-й строчке, имея в активе четыре очка.

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В следующем туре «Краснодар» 24 августа на домашнем поле сыграет с московским «Локомотивом», а 21 августа на выезде проведет первый матч с греческим «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации раунда Лиги чемпионов. «Тамбов» в шестом туре РПЛ 24 августа сыграет дома со столичным «Динамо».

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