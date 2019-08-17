Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в июле
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком команды в июле, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Болельщики «Краснодара» признали голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком команды в июле, сообщается на сайте краснодарского футбольного клуба.
Сафонов по итогам опроса набрал 42,67% голосов. Второе место в голосовании занял нападающий
В июле 20-летний Сафонов провел за «Краснодар» три матча и отыграл один из них на ноль.