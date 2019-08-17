«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

«Зенит» и «Ахмат» провели между собой 27 матчей в разных турнирах, петербургский клуб выиграл 12 встреч, грозненский — семь, еще восемь игр завершились ничейным результатом. «Ахмат» не может победить «Зенит» с 7 мая 2017 года, тогда грозненский клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.