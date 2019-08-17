«Зенит» в большинстве сыграл вничью с «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 17 августа. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0 в домашнем матче шестого тура Российской
ТАСС, 17 августа. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0 в домашнем матче шестого тура Российской
На седьмой минуте матча с поля был удален капитан «Ахмата» Ризван Уциев.
Лучшим игроком матча был признан защитник «Зенита» Юрий Жирков.
«Зенит» и «Ахмат» провели между собой 27 матчей в разных турнирах, петербургский клуб выиграл 12 встреч, грозненский — семь, еще восемь игр завершились ничейным результатом. «Ахмат» не может победить «Зенит» с 7 мая 2017 года, тогда грозненский клуб на выезде выиграл со счетом 1:0.
«Зенит» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после шести матчей. «Ахмат» идет десятым, имея в активе семь очков.
В следующем туре «Зенит» 24 августа сыграет в гостях с «Уфой». «Ахмат» днем позднее на выезде встретится с московским ЦСКА.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′46′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)