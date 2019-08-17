Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Леганес
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вильярреал
Гранада
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ним
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Дижон
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Монако
30
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Монпелье
11
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Мальорка
Эйбар
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Валенсия
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Ахмат
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Нант
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув
Вест Хэм Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Борнмут
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Уотфорд
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Ньюкасл Юнайтед
31
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Аугсбург
51
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Падерборн
32
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Фортуна Д
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Майнц
30
Футбол. Зарубежный
14:30
Арсенал
Бернли
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
13
Футбол. Первый дивизион
18.08
Луч
Факел
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
7«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА
21:22 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге

«Зенит» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью.

Наверх

Перед матчем с «Ахматом» у «Зенита» возникли две серьезные потери. В матче с «Динамо» получили травмы нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Так что Сергею Семаку пришлось перекраивать состав. В итоге на флангах полузащиты вышли Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Ахмата» не смог сыграть удаленный в матче со «Спартаком» Аблай Мбенг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Веселье пошло с самого начала матча. Уже на 6-й минуте Ерохин прорывался к воротам соперника, но заплелся в ногах и упал. Мяч отскочил к Сердару Азмуну, который легко открыл счет. Но за мгновение до удара арбитр матча Алексей Матюнин дал свисток. И вместо того, чтобы засчитать гол, удалил Ризвана Уциева, который бежал за Ерохиным.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оставшись в меньшинстве, «Ахмат» начал играть по единственно верной тактике: сидеть вдесятером на своей половине поля и при любом удобном случае тянуть время. Как итог, гости до окончания матча не создали ни одного момента.

«Зенит» давил, но забить до перерыва не сумел. Хотя возможности были и у Азмуна, и у Дзюбы, и у Ерохина. Зато хозяева смогли забить сразу после перерыва. Ригони выскочил один на один с Гудиевым, но Матюнин снова не засчитал гол. На этот раз по причине офсайда. Спорного.

После этого у «Зенита» было еще примерно с дюжину моментов. Но ни один из них реализован не был. Бодрая игра, но нули на табло.

Во время загрузки произошла ошибка.

На трибунах тоже было интересно. В начале матча питерские болельщики почтили память погибшего фаната «Спартака» Андрея «Бахыта».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожелали здоровья Дриусси. Правда, почему-то на португальском.

Во время загрузки произошла ошибка.

А потом обсудили главную тему прошлого матча — противостояние с ОМОНом. В адрес силовиков был вывешен баннер со строчкой из песни Виктора Цоя, который провисел весь первый тайм.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, на этот раз обошлось без столкновений. Сотрудников Росгвардии у фанатского «Виража» не было.

Чемпионат России. Премьер-лига

6-й тур.

«Зенит» — «Ахмат» — 0:0

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 90+1), Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62). Предупреждения: Бериша, 14; Смольников, 24; Ракицкий, 55; Роши, 66; Оздоев, 74; Нижич, 90+5.

Удаление: Уциев, 7.

Читайте также
Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРашид Рахимов
Составы команд
99Андрей Лунев
33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′46′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ахмат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Муж меня убьет». Жена украинского футболиста выставила напоказ свои откровенные фотографии
Самая горячая хоккейная журналистка призналась в лесбийском опыте, показав пикантные фото
Триллер на «Этихаде». «Тоттенхэм» — самый везучий клуб в мире
Нурмагомедов пожелал чемпиону UFC скорого завершения карьеры
«Краснодар» одержал четвертую победу в РПЛ
Развязка близка: вернется ли Неймар в «Барселону»
Воспитанник «ПСЖ» ярко дебютировал за «Спартак». Пока — в дубле
Открыто дело на тренера сборной России за скандальный жест
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь