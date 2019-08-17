Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге

Перед матчем с «Ахматом» у «Зенита» возникли две серьезные потери. В матче с «Динамо» получили травмы нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Так что Сергею Семаку пришлось перекраивать состав. В итоге на флангах полузащиты вышли Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.

У «Ахмата» не смог сыграть удаленный в матче со «Спартаком» Аблай Мбенг.

Веселье пошло с самого начала матча. Уже на 6-й минуте Ерохин прорывался к воротам соперника, но заплелся в ногах и упал. Мяч отскочил к Сердару Азмуну, который легко открыл счет. Но за мгновение до удара арбитр матча Алексей Матюнин дал свисток. И вместо того, чтобы засчитать гол, удалил Ризвана Уциева, который бежал за Ерохиным.

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Оставшись в меньшинстве, «Ахмат» начал играть по единственно верной тактике: сидеть вдесятером на своей половине поля и при любом удобном случае тянуть время. Как итог, гости до окончания матча не создали ни одного момента.

«Зенит» давил, но забить до перерыва не сумел. Хотя возможности были и у Азмуна, и у Дзюбы, и у Ерохина. Зато хозяева смогли забить сразу после перерыва. Ригони выскочил один на один с Гудиевым, но Матюнин снова не засчитал гол. На этот раз по причине офсайда. Спорного.

После этого у «Зенита» было еще примерно с дюжину моментов. Но ни один из них реализован не был. Бодрая игра, но нули на табло.

На трибунах тоже было интересно. В начале матча питерские болельщики почтили память погибшего фаната «Спартака» Андрея «Бахыта».

Пожелали здоровья Дриусси. Правда, почему-то на португальском.

А потом обсудили главную тему прошлого матча — противостояние с ОМОНом. В адрес силовиков был вывешен баннер со строчкой из песни Виктора Цоя, который провисел весь первый тайм.

К счастью, на этот раз обошлось без столкновений. Сотрудников Росгвардии у фанатского «Виража» не было.

6-й тур.

«Зенит» — «Ахмат» — 0:0

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 90+1), Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62). Предупреждения: Бериша, 14; Смольников, 24; Ракицкий, 55; Роши, 66; Оздоев, 74; Нижич, 90+5.