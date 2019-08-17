Фанаты «Зенита» ответили ОМОНу строчкой Цоя. Яркая акция после побоища в Санкт-Петербурге
«Зенит» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью.
«Зенит» и «Ахмат» сыграли нулевую ничью.
Перед матчем с «Ахматом» у «Зенита» возникли две серьезные потери. В матче с «Динамо» получили травмы нападающие Себастьян Дриусси и Малком. Так что Сергею Семаку пришлось перекраивать состав. В итоге на флангах полузащиты вышли Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.
У «Ахмата» не смог сыграть удаленный в матче со «Спартаком» Аблай Мбенг.
Веселье пошло с самого начала матча. Уже на 6-й минуте Ерохин прорывался к воротам соперника, но заплелся в ногах и упал. Мяч отскочил к Сердару Азмуну, который легко открыл счет. Но за мгновение до удара арбитр матча Алексей Матюнин дал свисток. И вместо того, чтобы засчитать гол, удалил Ризвана Уциева, который бежал за Ерохиным.
Оставшись в меньшинстве, «Ахмат» начал играть по единственно верной тактике: сидеть вдесятером на своей половине поля и при любом удобном случае тянуть время. Как итог, гости до окончания матча не создали ни одного момента.
«Зенит» давил, но забить до перерыва не сумел. Хотя возможности были и у Азмуна, и у Дзюбы, и у Ерохина. Зато хозяева смогли забить сразу после перерыва. Ригони выскочил один на один с Гудиевым, но Матюнин снова не засчитал гол. На этот раз по причине офсайда. Спорного.
После этого у «Зенита» было еще примерно с дюжину моментов. Но ни один из них реализован не был. Бодрая игра, но нули на табло.
На трибунах тоже было интересно. В начале матча питерские болельщики почтили память погибшего фаната «Спартака» Андрея «Бахыта».
Пожелали здоровья Дриусси. Правда,
А потом обсудили главную тему прошлого матча — противостояние с ОМОНом. В адрес силовиков был вывешен баннер со строчкой из песни Виктора Цоя, который провисел весь первый тайм.
К счастью, на этот раз обошлось без столкновений. Сотрудников Росгвардии у фанатского «Виража» не было.
Чемпионат России.
6-й тур.
«Зенит» — «Ахмат» — 0:0
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 90+1), Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62). Предупреждения: Бериша, 14; Смольников, 24; Ракицкий, 55; Роши, 66; Оздоев, 74; Нижич, 90+5.
Удаление: Уциев, 7.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′46′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)