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22:54 (мск), источник: Матч ТВ

Артем Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Форвард выразил свое недовольство судейством.

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Источник: РИА "Новости"

— Мы не смогли взломать оборону, но, мне кажется, минут 30 не доиграли — начали валяться. Считаю, что в этом матче главная звезда — это судья. Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты испугался? Начинает все свистеть в другую сторону! Все фолы. Чистый гол мы забили, говорят. Как это возможно — на одном матче у нас есть VAR, на другом — нет. Как это вообще понять?

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— Считаю, что Матюнин — просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он скажет? Очередное «Ну вот, у нас…»? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо. Кроме судей. Им уже прибавлять надо, мне кажется, если честно.

— Фолы, лежит, это трактуют так, здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор. Мы сами еще виноваты, что не вскрыли, разговоров нет. Но когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь выбивает по 20 минут — он даже желтую ему не показал… Матюнин, я думаю, лучший игрок матча. Сейчас Егорова послушаем…, — сказал Дзюба.

«Зенит» с 7-й минуты играл в большинстве после удаления с поля защитника грозненцев Ризвана Уциева.

Напомним, по итогам этой встречи команда Сергея Семака по-прежнему лидирует в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. У грозненского клуба в копилке 7 очков и 10-я строчка.

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Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРашид Рахимов
Составы команд
99Андрей Лунев
33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′46′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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