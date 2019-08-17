Артем Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Форвард выразил свое недовольство судейством.
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о матче 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0). Форвард выразил свое недовольство судейством.
— Мы не смогли взломать оборону, но, мне кажется, минут 30 не доиграли — начали валяться. Считаю, что в этом матче главная звезда — это судья. Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты испугался? Начинает все свистеть в другую сторону! Все фолы. Чистый гол мы забили, говорят. Как это возможно — на одном матче у нас есть VAR, на другом — нет. Как это вообще понять?
— Считаю, что Матюнин — просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он скажет? Очередное «Ну вот, у нас…»? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо. Кроме судей. Им уже прибавлять надо, мне кажется, если честно.
— Фолы, лежит, это трактуют так, здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него
«Зенит» с 7-й минуты играл в большинстве после удаления с поля защитника грозненцев Ризвана Уциева.
Напомним, по итогам этой встречи команда Сергея Семака
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′46′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)