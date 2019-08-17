Артем Дзюба: Такое судейство — это позор. Судья — герой матча

Источник: РИА "Новости"

— Мы не смогли взломать оборону, но, мне кажется, минут 30 не доиграли — начали валяться. Считаю, что в этом матче главная звезда — это судья. Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты испугался? Начинает все свистеть в другую сторону! Все фолы. Чистый гол мы забили, говорят. Как это возможно — на одном матче у нас есть VAR, на другом — нет. Как это вообще понять?

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— Считаю, что Матюнин — просто герой матча. Это что такое вообще было? Будем опять Егорова слушать сейчас, что он скажет? Очередное «Ну вот, у нас…»? У нас чемпионат стартовал, все играют хорошо. Кроме судей. Им уже прибавлять надо, мне кажется, если честно.

— Фолы, лежит, это трактуют так, здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него какие-то сомнения. Что это такое вообще? Я считаю, что это позор. Такое судейство — это позор. Мы сами еще виноваты, что не вскрыли, разговоров нет. Но когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь выбивает по 20 минут — он даже желтую ему не показал… Матюнин, я думаю, лучший игрок матча. Сейчас Егорова послушаем…, — сказал Дзюба.

«Зенит» с 7-й минуты играл в большинстве после удаления с поля защитника грозненцев Ризвана Уциева.