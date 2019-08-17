Семаку не понравилось судейство в матче с «Ахматом»

Источник: РИА "Новости"

— Довольными результатом быть не можем — не победили дома. В игре, в которой должны были побеждать. Надо забивать, причем много, чтобы не быть расстроенными после матча. Понятно, что «Ахмат» почти весь матч оборонялся, но моменты у нас были. К сожалению, не забили, — сказал Семак на пресс-конференции.

— Два чистых гола отменили? Вы смотрели эти эпизоды?

— Надо смотреть. Судейство будут разбирать в судейском комитете. Мне оно, понятно, не понравилось. Болельщики тоже выразили свое мнение после игры в адрес бригады арбитров (Матюнин и его бригада покидали поле под гул и свист. — «Матч ТВ»). Гол Ригони — чистый. Эпизод с удалением Уциева тоже надо было доиграть. К сожалению, больше мы не смогли забить.

— Был дефицит последнего паса?

— Не было Дриусси, который может отдать тонкую и обостряющую передачу. У тех, кто был на поле, не всегда это получалось. «Ахмат» неплохо действовал, не позволял нам действовать в атаке как хотелось, то есть тоньше. Но пока что есть, то есть.

— Ригони может покинуть «Зенит»?

— Не знаю, кто и почему так пишет. Он в заявке, у нас в команде.

— Правда ли, что Ракицкого удалили после свистка?

— Уточню у начальника команды. Второй карточки Ракицкого в протоколе нет.

Отметим, что «Зенит» впервые в сезоне РПЛ не смог забить сопернику.