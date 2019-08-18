Тренер «Ахмата»: Глушаков набрал 70 процентов от своей максимальной формы

Глушаков провел за «Ахмат» 3 матча. В игре с «Зенитом» он вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Субботняя встреча 6-го тура чемпионата России завершилась вничью — 0:0.

«Отсутствие Глушакова в первых матчах сезона было связано с травмой. Был рецидив. Он долго восстанавливался. Выходя против “Спартака” не имел должной физической формы. Просто в матче против “Оренбурга” у нас получили травмы (Олег) Иванов и (Бернард) Бериша, поэтому сыграл Глушаков. За прошедшую неделю он набрал форму, но это 70% от его максимума», — сказал Рахимов на пресс-конференции.