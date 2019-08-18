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00:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Ахмата»: Глушаков набрал 70 процентов от своей максимальной формы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов сообщил, что полузащитник Денис Глушаков набрал 70% от своей максимальной физической формы.

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Источник: РИА "Новости"

Глушаков провел за «Ахмат» 3 матча. В игре с «Зенитом» он вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте. Субботняя встреча 6-го тура чемпионата России завершилась вничью — 0:0.

«Отсутствие Глушакова в первых матчах сезона было связано с травмой. Был рецидив. Он долго восстанавливался. Выходя против “Спартака” не имел должной физической формы. Просто в матче против “Оренбурга” у нас получили травмы (Олег) Иванов и (Бернард) Бериша, поэтому сыграл Глушаков. За прошедшую неделю он набрал форму, но это 70% от его максимума», — сказал Рахимов на пресс-конференции.

«Замена Глушкова на 90-й минуте была тактической. Нужно было дать паузу команде», — добавил тренер.

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