Гендиректор «Зенита»: Главный судья Матюнин из двух зол выбрал меньшее для «Ахмата»

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0 в шестом туре Российской премьер-лиги. Матюнин на седьмой минуте матча удалил с поля капитана гостей Ризвана Уциева, а позднее отменил гол аргентинского нападающего петербургского клуба Эмилиано Ригони и не назначил пенальти за фол на аргентинце на 65-й минуте.

«Думаю, все согласятся, что “Зенит” потерял два очка, а “Ахмат” приобрел одно, — сказал Медведев. — Хочу отметить, что у соперника благодаря работе главного тренера [Рашида] Рахимова хорошо выстроенная команда, неуступчивая. Это мы знаем не только по выездным матчам, где особенно трудно играть, но и по домашним».

Медведев назвал решения судьи странными. «Могут говорить, что “Зенит” 85 минут играл в большинстве и надо было забивать. Я не слышал, но по всем жестам свистка не было и “Зенит” забил гол — получается, судья из двух зол выбрал меньшее для “Ахмата”, дав красную карточку», — добавил гендиректор «Зенита», комментируя эпизод с удалением Уциева.

«Чем в том числе красив футбол, так это длинными пасами на выход — когда игрок не находится вне игры, а стартует в один момент с ударом по мячу. Да, у нас нет системы видеоассистента рефери, но если посмотреть со всех камер, видно, что Ригони не был вне игры и забил чистый и красивый гол. Такие пас и гол украшают футбол. Ассистент главного арбитра [Дмитрий Сафьян] должен был видеть, откуда наносится удар и где находился Ригони при старте, а не когда принял мяч», — заключил собеседник агентства.