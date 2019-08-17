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17 августа, источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» Медведев призвал к скорейшему введению VAR во всех матчах РПЛ

МОСКВА, 17 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Систему видеоассистента рефери (VAR) необходимо в скорейшем времени ввести во всех матчах чемпионата России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал в субботу по телефону генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» на домашнем поле со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце. В шестом туре VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

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«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», — сказал Медведев.

Гендиректор Медведев отметил, что клуб, скорее попросит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) разобрать случившееся. «Потому что-то, что видим мы, увидят и они. Хоть результаты матчей не пересматриваются», — добавил собеседник агентства.

«Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи “Зенита” с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», — резюмировал гендиректор «Зенита».

После шести туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В следующем туре петербургский клуб 24 августа на выезде сыграет с «Уфой».

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Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
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73′
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21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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