Гендиректор «Зенита» Медведев призвал к скорейшему введению VAR во всех матчах РПЛ

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Зенит» на домашнем поле со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Главный арбитр встречи Алексей Матюнин на седьмой минуте удалил капитана гостей Ризвана Уциева. Во втором тайме он не засчитал гол аргентинского нападающего «Зенита» Эмилиано Ригони, а на 65-й минуте не назначил пенальти за фол на аргентинце. В шестом туре VAR будет использоваться на матчах «Спартак» — ЦСКА и «Динамо» — «Локомотив».

«Надо ускорять процесс внедрения VAR на всех матчах РПЛ. Связанные с этим затраты, которые должны понести клубы, по-моему, не должны иметь никакого значения с точки зрения поддержания чистоты и справедливости игры. Это относится к эпизодам в обе стороны. VAR нужно вводить как можно скорее», — сказал Медведев.

Гендиректор Медведев отметил, что клуб, скорее попросит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) разобрать случившееся. «Потому что-то, что видим мы, увидят и они. Хоть результаты матчей не пересматриваются», — добавил собеседник агентства.

«Тема подготовки судейского резерва приобретает особую остроту. У нас мало арбитров, они находятся под давлением. У нас матчи “Зенита” с московскими командами не судят столичные арбитры, а после таких матчей, может быть, москвичам вообще нас не судить, раз так получается», — резюмировал гендиректор «Зенита».