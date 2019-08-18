Матч «Динамо» — «Локомотив» и еще две игры продолжат программу шестого тура РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Все воскресные встречи тура начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв. Президент РФ Владимир Путин 16 августа присвоил летчикам звания Героев России.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 18.08.2019, 14:00 Рубин - Арсенал Т -

Игра между «Рубином» и «Арсеналом» пройдет на Центральном стадионе. Казанцы смогут провести первый домашний матч сезона-2019/20 на «Казань-Арене» не раньше сентября из-за чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills, который пройдет с 22 по 27 августа. Главным арбитром встречи назначен Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга.

Стартовые туры в исполнении казанцев стали неожиданностью для многих, ведь команда переживает один из самых непростых периодов, однако клуб неплохо провел первые матчи сезона. Команда Романа Шаронова набрала семь очков и идет на девятом месте в чемпионате России. «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1), обыграл «Динамо» (1:0) и грозненский «Ахмат» (1:0), а также уступил ЦСКА (0:1) и «Краснодарe» (0:1).

Хотя главным тренером казанцев является Эдуардо Докампо, настоящим лидером на тренерской скамейке становится Роман Шаронов. 42-летний специалист очень активно подсказывает на бровке, как действовать игрокам на поле, хотя у россиянина нет лицензии категории Pro, которая позволяет ему демонстративно управлять командой.

В среду Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Рубин» на 1 млн рублей, а Шаронова — на 200 тыс. за демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера на матче с «Краснодаром».

В соответствии с частью 2 статьи 90 дисциплинарного регламента РФС, в случае повторного нарушения КДК РФС также вправе применить к Шаронову дисквалификацию сроком до трех матчей.

В прошлом туре «Арсенал» добыл первую домашнюю победу в нынешнем сезоне, обыграв «Уфу» (1:0). «Арсенал» подходит к матчу с «Рубином» в полном составе.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 18.08.2019, 19:00 Динамо - Локомотив -

Дерби «Динамо» — «Локомотив»

Первым московским дерби в шестом туре станет матч между «Динамо» и «Локомотивом». Игра состоится на «ВТБ-Арене — Центральном стадионе “Динамо” имени Льва Яшина» в Петровском парке, рассудит встречу Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч пройдет с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), ответственными за которую назначены Алексей Сухой из подмосковных Люберец и Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Пока в активе команды Дмитрия Хохлова лишь одна победа в пяти матчах и 12-е место в таблице.

Перед матчем с «Зенитом» «Динамо» объявило о переходе защитника сборной России Романа Нойштедтера и форварда дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа. Мощное усиление должно поспособствовать в борьбе за самые высокие места в чемпионате России. А пока команде в течение нескольких недель не сможет помочь вратарь и капитан «Динамо» Антон Шунин, который получил травму в игре против «Зенита». 32-летнему россиянину диагностировали травму задней поверхности бедра.

«Локомотив» подкрепляет чемпионские амбиции прекрасным стартом в РПЛ, подопечные Юрия Семина занимают пока пятое место, набрав десять очков, но имеют все шансы, чтобы оказаться в первой тройке по итогам тура. За исключением травмированных Эдера, который получил травму руки перед игрой с самарцами, и Джефферсона Фарфана, выбывшего из строя еще до начала сезона, красно-зеленые не имеют футболистов в лазарете.

Статистика встреч между командами говорит о том, что «Локомотив» является фаворитом — в 54 очных встречах в чемпионатах России красно-зеленые добивались победы 25 раз, «Динамо» — 14, еще 15 матчей завершились вничью.

В последний раз бело-голубые обыгрывали железнодорожников еще в марте 2013 года (1:0). В первом круге прошлого сезона команды не выявили победителя (1:1), а затем «Локомотив» добился минимальной победы в гостях (1:0).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 18.08.2019, 16:30 Уфа - Ростов -

«Уфа» навяжет борьбу «Ростову»

«Уфа» набрала четыре очка после пяти туров и идет на 13-й строчке. Клуб из столицы Башкирии пока единственную победу одержал в игре против самарских «Крыльев Советов» (2:1), после этого подопечные Вадима Евсеева сыграли в ничью с новичком РПЛ «Сочи» (0:0), а в пятом туре уступили тульскому «Арсеналу». «Уфа» подходит к игре против «Ростова» без травмированных футболистов.

После пяти матчей «Ростов» идет третьим в турнирной таблице, набрав восемь очков, подопечные Валерия Карпина показывают стабильный футбол на старте чемпионата. Игра пройдет на стадионе «Нефтяник». Главным арбитром матча будет Евгений Турбин из Дмитрова.

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