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00:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак оскорбил арбитров после матча с «Ахматом»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после игры оскорбил арбитров матча шестого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».

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«Зенит» в субботу дома сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Главный арбитр матча Алексей Матюнин во время игры принял несколько спорных решений.

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После окончания игры с «Ахматом» один из помощников главного тренера «Зенита» начал общаться с судьями непосредственно на поле. В это время к нему подошел Семак и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Данная ситуация попала в трансляцию матча.

Ситуация с Семаком частично повторяет инцидент во втором тайме встречи пятого чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», прошедшей 12 августа в Грозном. Арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Аблае Мбенга, показав ему две желтые карточки в течение двух минут. Спустя несколько минут в микрофон на весь стадион прозвучало оскорбление в адрес арбитра. Позднее в дирекции «Ахмат Арены» сообщили РИА Новости, что сотрудник пресс-службы стадиона, выкрикнувший в микрофон после удаления Мбенга оскорбления в адрес судьи, уволен. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Ахмат» на 150 тысяч рублей.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
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14′62′
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66′
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83′
88Денис Глушаков
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6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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