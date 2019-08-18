Семак оскорбил арбитров после матча с «Ахматом»

«Зенит» в субботу дома сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Главный арбитр матча Алексей Матюнин во время игры принял несколько спорных решений.

После окончания игры с «Ахматом» один из помощников главного тренера «Зенита» начал общаться с судьями непосредственно на поле. В это время к нему подошел Семак и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Данная ситуация попала в трансляцию матча.

Ситуация с Семаком частично повторяет инцидент во втором тайме встречи пятого чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», прошедшей 12 августа в Грозном. Арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Аблае Мбенга, показав ему две желтые карточки в течение двух минут. Спустя несколько минут в микрофон на весь стадион прозвучало оскорбление в адрес арбитра. Позднее в дирекции «Ахмат Арены» сообщили РИА Новости, что сотрудник пресс-службы стадиона, выкрикнувший в микрофон после удаления Мбенга оскорбления в адрес судьи, уволен. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Ахмат» на 150 тысяч рублей.