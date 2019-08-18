Семак оскорбил арбитров после матча с «Ахматом»
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после игры оскорбил арбитров матча шестого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после игры оскорбил арбитров матча шестого тура чемпионата России по футболу с грозненским «Ахматом».
«Зенит» в субботу дома сыграл вничью с «Ахматом» со счетом 0:0. Главный арбитр матча Алексей Матюнин во время игры принял несколько спорных решений.
После окончания игры с «Ахматом» один из помощников главного тренера «Зенита» начал общаться с судьями непосредственно на поле. В это время к нему подошел Семак и сказал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Данная ситуация попала в трансляцию матча.
Ситуация с Семаком частично повторяет инцидент во втором тайме встречи пятого чемпионата России «Ахмат» — «Спартак», прошедшей 12 августа в Грозном. Арбитр Алексей Сухой удалил с поля игрока хозяев Аблае Мбенга, показав ему две желтые карточки в течение двух минут. Спустя несколько минут в микрофон на весь стадион прозвучало оскорбление в адрес арбитра. Позднее в дирекции «Ахмат Арены» сообщили РИА Новости, что сотрудник
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′46′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)