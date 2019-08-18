Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»

Источник: РИА "Новости"

«Практически весь тайм “Ахмат” играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление», — заявил Кадыров. Он также назвал Зенит сильным соперником, но отметил, что грозненцы хорошо сыграли в обороне.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал работу бригады арбитров на матче «позором». Он добавил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют хорошо все, кроме судей.

17 августа грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче шестого тура РПЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 7-й минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. Защитник был наказан за фол последней надежды на хавбеке петербуржцев Александре Ерохине.