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01:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Кадыров дал оценку судейству на матче «Ахмата» с «Зенитом»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал работу арбитров на матче «Ахмат» — «Зенит», который прошел 17 августа. Свою оценку он написал в Twitter-аккаунте.

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Источник: РИА "Новости"

«Практически весь тайм “Ахмат” играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление», — заявил Кадыров. Он также назвал Зенит сильным соперником, но отметил, что грозненцы хорошо сыграли в обороне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал работу бригады арбитров на матче «позором». Он добавил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) играют хорошо все, кроме судей.

17 августа грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Зенитом» в матче шестого тура РПЛ. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 0:0. На 7-й минуте матча главный арбитр Алексей Матюнин показал прямую красную карточку капитану грозненцев Ризвану Уциеву. Защитник был наказан за фол последней надежды на хавбеке петербуржцев Александре Ерохине.

После шести туров РПЛ «Зенит» возглавляет таблицу с 14 очками. «Ахмат» с семью очками занимает 10 место.

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91Алексей Сутормин
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Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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