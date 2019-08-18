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10:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шюррле о дерби с ЦСКА: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полузащитник Андре Шюррле, перешедший в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды, поделился ощущениями в преддверии дерби с ЦСКА.

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Матч шестого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе «красно-белых» в Тушине в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00.

Во время загрузки произошла ошибка.

Шюррле уже дважды выходил на поле в матчах чемпионата России в этом сезоне и забил один гол в ворота «Ахмата».

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