Шюррле о дерби с ЦСКА: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме

Матч шестого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе «красно-белых» в Тушине в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00.

Шюррле уже дважды выходил на поле в матчах чемпионата России в этом сезоне и забил один гол в ворота «Ахмата».