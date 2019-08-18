Шюррле о дерби с ЦСКА: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полузащитник Андре Шюррле, перешедший в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды, поделился ощущениями в преддверии дерби с ЦСКА.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Полузащитник Андре Шюррле, перешедший в московский «Спартак» из дортмундской «Боруссии» на правах аренды, поделился ощущениями в преддверии дерби с ЦСКА.
Матч шестого тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет на стадионе «красно-белых» в Тушине в понедельник, 19 августа, и начнется в 20:00.
Шюррле уже дважды выходил на поле в матчах чемпионата России в этом сезоне и забил один гол в ворота «Ахмата».