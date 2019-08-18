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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Пресса сделала из меня изгоя, демона. Я расскажу всю правду

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слухи о главном тренере команды Рашиде Рахимове.

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Несколько анонимных телеграм-каналов распространили информацию, что специалист потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с сине-бело-голубыми.

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Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова про судей

«На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

Опубликовать свою версию событий, чтобы закрыть вопросы? Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всё расскажу. Люди должны знать правду, — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
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  • Вторая желтая карточка
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