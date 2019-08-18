Глава комитета по этике: За речь Дзюбы положена дисквалификация, будем обсуждать

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.