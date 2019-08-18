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14:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава комитета по этике: За речь Дзюбы положена дисквалификация, будем обсуждать

Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, форвард петербургской команды раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.

«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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0Красные карточки1
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14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
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