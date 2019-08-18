Глава комитета по этике: За речь Дзюбы положена дисквалификация, будем обсуждать
Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской
Глава комитета по этике РФС Семён Андреев прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после матча 6-го тура Российской
Напомним, форвард петербургской команды раскритиковал работу судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
«Если от руководителей лиги поступит запрос, то мы будем рассматривать речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. Будем рассматривать, обсуждать, но пока ещё не было обращения. Дисквалификация здесь может быть от двух до четырёх матчей. Что касается того, Дзюба это сказал или нет, то народная любовь к Дзюбе не означает, что он должен нарушать», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
|Сергей Семак
|Рашид Рахимов
|99
|Андрей Лунев
|33
|Виталий Гудиев
|3
|Дуглас Сантос
|40
|Ризван Уциев
7′
|6
|Бранислав Иванович
|59
|Евгений Харин
|44
|Ярослав Ракицкий
90+4′
|4
|Вилькер Анхель
|5
|Вильмар Барриос
|15
|Андрей Семенов
|27
|Магомед Оздоев
73′
|20
|Зоран Нижич
90+4′
|7
|Сердар Азмун
|23
|Антон Швец
|22
|Артем Дзюба
|11
|Силва Лима Исмаэл
|19
|Игорь Смольников
24′46′
|77
|Бернард Бериша
14′62′
|18
|Юрий Жирков
|21
|Одисе Роши
66′
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
83′
|88
|Денис Глушаков
90′
|14
|Далер Кузяев
|6
|Михаил Гащенков
|21
|Александр Ерохин
68′
|19
|Олег Иванов
81′
|91
|Алексей Сутормин
|18
|Андрес Понсе
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|14
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)