СМИ: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к бывшему футболисту «Баварии» Рибери

Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщал о том, что 36-летний футболист отказался от предложений из России, Нидерландов и Саудовской Аравии и ведет переговоры с итальянской «Фиорентиной». По данным издания L’Equipe, в услугах игрока были заинтересованы московский «Локомотив», «Краснодар» и голландский ПСВ.

Рибери после окончания сезона-2018/19 покинул немецкую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев, среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть — в Кубке Германии, пять — в Суперкубке Германии, по одной — в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах, на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.