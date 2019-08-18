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14:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Спартак» и «Динамо» проявляют интерес к бывшему футболисту «Баварии» Рибери

ТАСС, 18 августа. Московские футбольные клубы «Спартак» и «Динамо» заинтересованы в подписании контракта с бывшим полузащитником немецкой «Баварии» и сборной Франции Франком Рибери. Об этом сообщает портал gianlucadimarzio.com.

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Источник: Reuters

Ранее телеканал Sky Sport Italia сообщал о том, что 36-летний футболист отказался от предложений из России, Нидерландов и Саудовской Аравии и ведет переговоры с итальянской «Фиорентиной». По данным издания L’Equipe, в услугах игрока были заинтересованы московский «Локомотив», «Краснодар» и голландский ПСВ.

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Рибери после окончания сезона-2018/19 покинул немецкую «Баварию», за которую выступал с 2007 года, и стал свободным агентом. В составе мюнхенского клуба он стал обладателем 24 трофеев, среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть — в Кубке Германии, пять — в Суперкубке Германии, по одной — в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах, на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

Также полузащитник выступал за французские команды «Булонь», «Олимпик Алес», «Брест», «Мец», «Марсель» и турецкий «Галатасарай», вместе с которым выигрывал Кубок Турции (2004/05).

В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч и забив 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).

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