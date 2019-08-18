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15:00 (мск), источник: Sport24

Семак: Прошу прощения за мое излишне эмоциональное выражение. Никого не хотел обидеть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в инстаграме извинился за оскорбление судей после домашнего матча 6-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (0:0). Напомним, что после игры Семак оттолкнул своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров, крикнув ему: «Не надо с этими козлами разговаривать».

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«Футбол — это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок, — написал Семак в инстаграме. — Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов».

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Матч «Зенит» — «Ахмат» обслуживала бригада судей во главе с Алексеем Матюниным из Москвы. В игре случилось несколько спорных моментов, из-за которых недовольство судейством выразили представители обоих клубов. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что после таких матчей, возможно, московских арбитров вообще не следует назначать на матчи петербургского клуба.

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Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
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33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′46′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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