Семак: Прошу прощения за мое излишне эмоциональное выражение. Никого не хотел обидеть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в инстаграме извинился за оскорбление судей после домашнего матча 6-го тура российской Премьер-лиги с «Ахматом» (0:0). Напомним, что после игры Семак оттолкнул своего помощника Виллиама Де Оливейру от арбитров, крикнув ему: «Не надо с этими козлами разговаривать».