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16:19 (мск), источник: Матч ТВ

Миллер отреагировал на эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»

В разговоре с «Матч ТВ» глава «Газпрома» Алексей Миллер предпочел отшутиться и разрядить обстановку.

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Источник: https://fc-zenit.ru/

— Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, — сказал Миллер.

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ. У многих болельщиков и специалистов возникли вопросы к судейству Алексея Матюнина, который не засчитал два гола сине-бело-голубых.

Во время загрузки произошла ошибка.

Слова Миллера о кукурузном поле — отсылка к героическому спасению пилотами 226 пассажиров на недавнем рейсе «Уральских авиалиний». При вылете из аэропорта «Жуковский» лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Пилоты приняли решение садиться в кукурузном поле, которое было прямо по курсу. Лайнер благополучно сел неподалеку от деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Благодаря действиям экипажа обошлось без жертв.

Пилотам, посадившим самолет, была посвящена минута овации перед игрой в Санкт-Петербурге, а судью Матюнина болельщики сине-бело-голубых проводили свистом.

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3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
14Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
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