Миллер отреагировал на эпизоды с судейством в матче против «Ахмата»

Источник: https://fc-zenit.ru/

— Есть поле и есть поле. Кукурузное — не судейское. Одни асы, другие нет, — сказал Миллер.

В субботу «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ. У многих болельщиков и специалистов возникли вопросы к судейству Алексея Матюнина, который не засчитал два гола сине-бело-голубых.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ux8zRF666yw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Слова Миллера о кукурузном поле — отсылка к героическому спасению пилотами 226 пассажиров на недавнем рейсе «Уральских авиалиний». При вылете из аэропорта «Жуковский» лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатели. Пилоты приняли решение садиться в кукурузном поле, которое было прямо по курсу. Лайнер благополучно сел неподалеку от деревни Рыбинское в Раменском районе Подмосковья. Благодаря действиям экипажа обошлось без жертв.