«Ростов» потерпел первое поражение в ЧР по футболу, уступив «Уфе»

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Сильвестр Игбун (40-я, 79-я минуты). «Ростов» потерпел первое поражение в чемпионате.

Ростовчане с 11 очками после 6 туров идут на 3-м месте в турнирной таблице, уфимцы — на 10-м с 7 баллами.