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18:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» потерпел первое поражение в ЧР по футболу, уступив «Уфе»

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Футболисты «Уфы» обыграли «Ростов» (Ростов-на-Дону) в матче 6-го тура чемпионата России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 2:0. Дубль в составе хозяев оформил Сильвестр Игбун (40-я, 79-я минуты). «Ростов» потерпел первое поражение в чемпионате.

Ростовчане с 11 очками после 6 туров идут на 3-м месте в турнирной таблице, уфимцы — на 10-м с 7 баллами.

«Уфа» 24 августа примет санкт-петербургский «Зенит», а «Ростов» 25 августа дома сыграет с казанским «Рубином».

Уфа
2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Нефтяник
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВалерий Карпин
Голы
Силвестр Игбун(Александр Пуцко)40′
Силвестр Игбун79′
Составы команд
31Александр Беленов
30Сергей Песьяков
40′
15Александр Пуцко
34Алексей Козлов
27Йонуц Неделчару
28Евгений Чернов
55Джемал Табидзе
6Рагнар Сигурдссон
74′
33Александр Сухов
90′
11Алексей Ионов
17Николай Гиоргобиани
14Элдор Шомуродов
8Кэтэлин Карп
15Данил Глебов
18′
74Даниил Фомин
17Матиас Норманн
77Азер Алиев
62′
78Дмитрий Чистяков
75′
5Боян Йокич
90+4′
5Деннис Хаджикадунич
23Данила Емельянов
22′77′
23Александр Зуев
56′
22Артем Голубев
26Александр Саплинов
44Силвестр Игбун
82′
8Ивелин Попов
46′
99Андрей Козлов
7Роман Еременко
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
10Удары (всего)9
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины1
4Угловые2
11Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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