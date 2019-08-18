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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко

Героем встречи стал нигериец Игбун. Ростовчане впервые не смогли забить в этом сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

Впервые в нынешнем сезоне «Ростов» Валерия Карпина дал сбой. В гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» в нападении ростовчане смотрелись довольно беспомощно. Зато у хозяев блистал форвард Игбун. Донской клуб так и не смог сдержать нигерийца.

Первый тайм в Уфе показал — несмотря на то, что «Ростов» стал играть в атаку, менее зависимой от Еремёнко, команда Карпина не стала. С первых минут вместо Романа на позиции атакующего полузащитника появился Даниил Глебов.

Ничем хорошим для гостей такая рокировка не обернулась. В нападении «Ростов» выглядел беззубым — ни одного удара в створ ворот за первый тайм команда Карпина так и не нанесла. У Глебова, ожидаемо, лучше получалось отбирать мячи, чем креативить. На 18-й минуте, переусердствовав, он даже схлопотал «горчичник» за то, что срубил Фомина.

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«Уфа», наоборот, играла очень бодро. Неожиданно хорошо смотрелся хавбек, еще недавно пыливший в ПФЛ за «Чайку» — Николай Гиоргобиани. Вингер регулярно угрожал воротам гостей с фланга и был очень близок голу. На 21-й минуте со штрафного удара он угодил в перекладину.

В конец первого тайма «Уфа» наказала сонный «Ростов». Игбун убежал за спины защитников, а Пуцко выполнил отличный заброс на партнёра по команде. Получив по лицу от Песьякова, форвард отправил головой мяч в ворота ростовчан.

Во второй половине встречи, после выхода на поле Еремёнко вместо получившего повреждение Попова, а затем Саплинова вместо Зуева, «Ростов» оживился. На 58-й минуте команда Валерия Карпина, наконец, создала по-настоящему опасный момент у чужих ворот. Откликнувшись на подачу, Саплинов пробил головой в угол. Однако Беленов в красивом прыжке отразил удар.

На этом прыти ростовчан пришел конец. Несмотря на то, что хозяева вели в счете, они не стали прижиматься к воротам, продолжили активно атаковать, и заслуженно забили второй мяч. Героем встречи было суждено стать Игбуну. Воспользовавшись ошибкой вышедшего на замену Хаджикадунича, нигериец подхватил мяч, убежал в атаку, обыграл защитника, а затем точно пробил в дальний угол. Дальнейшие потуги отыграться для гостей оказались безуспешными.

Два пропущенных гола за матч — уже обыденность для «Ростова», а вот ноль в графе «забитые мячи» — это что-то новое. Команда Карпина впервые в этом сезоне проигрывает и уходит с поля без забитых мячей. Главному тренеру донского клуба есть, над чем задуматься.

Во время загрузки произошла ошибка.
Уфа
2:0
Первый тайм: 1:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Нефтяник, 8532 зрителя
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевВалерий Карпин
Голы
Силвестр Игбун(Александр Пуцко)40′
Силвестр Игбун79′
Составы команд
31Александр Беленов
30Сергей Песьяков
40′
15Александр Пуцко
34Алексей Козлов
27Йонуц Неделчару
28Евгений Чернов
55Джемал Табидзе
6Рагнар Сигурдссон
74′
33Александр Сухов
90′
11Алексей Ионов
17Николай Гиоргобиани
14Элдор Шомуродов
8Кэтэлин Карп
15Данил Глебов
18′
74Даниил Фомин
17Матиас Норманн
77Азер Алиев
62′
78Дмитрий Чистяков
75′
5Боян Йокич
90+4′
5Деннис Хаджикадунич
23Данила Емельянов
22′77′
23Александр Зуев
56′
22Артем Голубев
26Александр Саплинов
44Силвестр Игбун
82′
8Ивелин Попов
46′
99Андрей Козлов
7Роман Еременко
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
10Удары (всего)9
3Удары в створ2
1Штанги, перекладины1
4Угловые2
11Фолы10
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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