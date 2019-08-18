«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко
Героем встречи стал нигериец Игбун. Ростовчане впервые не смогли забить в этом сезоне.
Героем встречи стал нигериец Игбун. Ростовчане впервые не смогли забить в этом сезоне.
Впервые в нынешнем сезоне «Ростов» Валерия Карпина дал сбой. В гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» в нападении ростовчане смотрелись довольно беспомощно. Зато у хозяев блистал форвард Игбун. Донской клуб так и не смог сдержать нигерийца.
Первый тайм в Уфе показал — несмотря на то, что «Ростов» стал играть в атаку, менее зависимой от Еремёнко, команда Карпина не стала. С первых минут вместо Романа на позиции атакующего полузащитника появился Даниил Глебов.
Ничем хорошим для гостей такая рокировка не обернулась. В нападении «Ростов» выглядел беззубым — ни одного удара в створ ворот за первый тайм команда Карпина так и не нанесла. У Глебова, ожидаемо, лучше получалось отбирать мячи, чем креативить. На 18-й минуте, переусердствовав, он даже схлопотал «горчичник» за то, что срубил Фомина.
«Уфа», наоборот, играла очень бодро. Неожиданно хорошо смотрелся хавбек, еще недавно пыливший в ПФЛ за «Чайку» — Николай Гиоргобиани. Вингер регулярно угрожал воротам гостей с фланга и был очень близок голу. На 21-й минуте со штрафного удара он угодил в перекладину.
В конец первого тайма «Уфа» наказала сонный «Ростов». Игбун убежал за спины защитников, а Пуцко выполнил отличный заброс на партнёра по команде. Получив по лицу от Песьякова, форвард отправил головой мяч в ворота ростовчан.
Во второй половине встречи, после выхода на поле Еремёнко вместо получившего повреждение Попова, а затем Саплинова вместо Зуева, «Ростов» оживился. На 58-й минуте команда Валерия Карпина, наконец, создала
На этом прыти ростовчан пришел конец. Несмотря на то, что хозяева вели в счете, они не стали прижиматься к воротам, продолжили активно атаковать, и заслуженно забили второй мяч. Героем встречи было суждено стать Игбуну. Воспользовавшись ошибкой вышедшего на замену Хаджикадунича, нигериец подхватил мяч, убежал в атаку, обыграл защитника, а затем точно пробил в дальний угол. Дальнейшие потуги отыграться для гостей оказались безуспешными.
Два пропущенных гола за матч — уже обыденность для «Ростова», а вот ноль в графе «забитые мячи» — это
|Вадим Евсеев
|Валерий Карпин
|Силвестр Игбун(Александр Пуцко)
|40′
|Силвестр Игбун
|79′
|31
|Александр Беленов
|30
|Сергей Песьяков
40′
|15
|Александр Пуцко
|34
|Алексей Козлов
|27
|Йонуц Неделчару
|28
|Евгений Чернов
|55
|Джемал Табидзе
|6
|Рагнар Сигурдссон
74′
|33
|Александр Сухов
90′
|11
|Алексей Ионов
|17
|Николай Гиоргобиани
|14
|Элдор Шомуродов
|8
|Кэтэлин Карп
|15
|Данил Глебов
18′
|74
|Даниил Фомин
|17
|Матиас Норманн
|77
|Азер Алиев
62′
|78
|Дмитрий Чистяков
75′
|5
|Боян Йокич
90+4′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Данила Емельянов
22′77′
|23
|Александр Зуев
56′
|22
|Артем Голубев
|26
|Александр Саплинов
|44
|Силвестр Игбун
82′
|8
|Ивелин Попов
46′
|99
|Андрей Козлов
|7
|Роман Еременко
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)