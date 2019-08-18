«Уфа» растерзала «Ростов». Карпину не помог даже Еременко

Источник: РИА "Новости"

Впервые в нынешнем сезоне «Ростов» Валерия Карпина дал сбой. В гостевом матче 6-го тура РПЛ с «Уфой» в нападении ростовчане смотрелись довольно беспомощно. Зато у хозяев блистал форвард Игбун. Донской клуб так и не смог сдержать нигерийца.

Первый тайм в Уфе показал — несмотря на то, что «Ростов» стал играть в атаку, менее зависимой от Еремёнко, команда Карпина не стала. С первых минут вместо Романа на позиции атакующего полузащитника появился Даниил Глебов.

Ничем хорошим для гостей такая рокировка не обернулась. В нападении «Ростов» выглядел беззубым — ни одного удара в створ ворот за первый тайм команда Карпина так и не нанесла. У Глебова, ожидаемо, лучше получалось отбирать мячи, чем креативить. На 18-й минуте, переусердствовав, он даже схлопотал «горчичник» за то, что срубил Фомина.

«Уфа», наоборот, играла очень бодро. Неожиданно хорошо смотрелся хавбек, еще недавно пыливший в ПФЛ за «Чайку» — Николай Гиоргобиани. Вингер регулярно угрожал воротам гостей с фланга и был очень близок голу. На 21-й минуте со штрафного удара он угодил в перекладину.

В конец первого тайма «Уфа» наказала сонный «Ростов». Игбун убежал за спины защитников, а Пуцко выполнил отличный заброс на партнёра по команде. Получив по лицу от Песьякова, форвард отправил головой мяч в ворота ростовчан.

Во второй половине встречи, после выхода на поле Еремёнко вместо получившего повреждение Попова, а затем Саплинова вместо Зуева, «Ростов» оживился. На 58-й минуте команда Валерия Карпина, наконец, создала по-настоящему опасный момент у чужих ворот. Откликнувшись на подачу, Саплинов пробил головой в угол. Однако Беленов в красивом прыжке отразил удар.

На этом прыти ростовчан пришел конец. Несмотря на то, что хозяева вели в счете, они не стали прижиматься к воротам, продолжили активно атаковать, и заслуженно забили второй мяч. Героем встречи было суждено стать Игбуну. Воспользовавшись ошибкой вышедшего на замену Хаджикадунича, нигериец подхватил мяч, убежал в атаку, обыграл защитника, а затем точно пробил в дальний угол. Дальнейшие потуги отыграться для гостей оказались безуспешными.

Два пропущенных гола за матч — уже обыденность для «Ростова», а вот ноль в графе «забитые мячи» — это что-то новое. Команда Карпина впервые в этом сезоне проигрывает и уходит с поля без забитых мячей. Главному тренеру донского клуба есть, над чем задуматься.