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19:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч против «Динамо» стал для Семина 600-м в чемпионатах России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Матч 6-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо» стал 600-м для главного тренера столичного «Локомотива» Юрия Семина в рамках чемпионатов России по футболу.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча проходит в воскресенье на стадионе «бело-голубых». Идет первый тайм.

Семин 26 августа 2016 года в четвертый раз за карьеру был назначен главным тренером «Локомотива». Под его руководством «красно-зеленые» выиграли три чемпионата России (2002, 2004, 2017/18), шесть Кубков страны и три Суперкубка.

Ранее 72-летний специалист руководил «Локомотивом» в 1986—1990 годах, 1992−2005 годах и 2009−2010 годах.

Помимо «Локомотива», в чемпионате России Семин тренировал московское «Динамо» (2005−2006 годы), саранскую «Мордовию» (2014−2015) и махачкалинский «Анжи» (2015).

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