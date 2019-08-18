Матч против «Динамо» стал для Семина 600-м в чемпионатах России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Матч 6-го тура Российской
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Матч 6-го тура Российской
Встреча проходит в воскресенье на стадионе «бело-голубых». Идет первый тайм.
Семин 26 августа 2016 года в четвертый раз за карьеру был назначен главным тренером «Локомотива». Под его руководством «красно-зеленые» выиграли три чемпионата России (2002, 2004, 2017/18), шесть Кубков страны и три Суперкубка.
Ранее 72-летний специалист руководил «Локомотивом» в 1986—1990 годах, 1992−2005 годах и 2009−2010 годах.
Помимо «Локомотива», в чемпионате России Семин тренировал московское «Динамо» (2005−2006 годы), саранскую «Мордовию» (2014−2015) и махачкалинский «Анжи» (2015).