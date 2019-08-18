Орещук: У «Динамо» не было контактов с Рибери. Это утка

«У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка», — рассказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также Орещук заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Смена главного тренера? От нашего руководителя Юрия Алексеевича Соловьева мы не слышали такой информации. Мы слышим полную поддержку. Клуб покупает футболистов, поэтому надо работать и доказывать. Всё впереди. Всему свое время. Если не будет результата, никто не застрахован. Пока что всё хорошо», — добавил функционер.