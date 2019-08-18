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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Орещук: У «Динамо» не было контактов с Рибери. Это утка

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук опроверг информацию о переговорах с бывшим полузащитником «Баварии» Франком Рибери.

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Источник: Reuters

«У нас не было никаких контактов ни с Рибери, ни с его агентом. Поэтому это утка», — рассказал Орещук в эфире телеканала «Матч Премьер».

Также Орещук заявил, что клуб не планирует увольнять главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Смена главного тренера? От нашего руководителя Юрия Алексеевича Соловьева мы не слышали такой информации. Мы слышим полную поддержку. Клуб покупает футболистов, поэтому надо работать и доказывать. Всё впереди. Всему свое время. Если не будет результата, никто не застрахован. Пока что всё хорошо», — добавил функционер.

В данный момент 36-летний Рибери является свободным агентом и находится в поисках нового клуба.

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