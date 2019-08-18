«Рубин» вновь показал речь Шаронова, но прикрыл его лицо фотографией Докампо
«Рубин» продолжил традицию с публикацией речей тренера Романа Шаронова в раздевалке команды после матчей.
«Рубин» продолжил традицию с публикацией речей тренера Романа Шаронова в раздевалке команды после матчей.
На этот раз казанский клуб показал ролик с Шароновым после матча 6-го тура Российской
Ранее сообщалось, что «Рубин» откажется от публикации речей Шаронова в раздевалке после матчей казанской команды. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб был оштрафован на 1 млн рублей, а Шаронов — на 200 тыс. рублей.
|Роман Шаронов
|Игорь Черевченко
|Евгений Марков(Евгений Башкиров, Бека Микелтадзе)
|72′
|22
|Юрий Дюпин
|36
|Михаил Левашов
|33
|Олег Данченко
|9
|Кирилл Комбаров
|69
|Данил Степанов
|21
|Виктор Альварес
74′
|5
|Филип Уремович
77′
|6
|Максим Беляев
|80
|Егор Сорокин
|8
|Гиа Григалава
84′
|10
|Игорь Коновалов
|20
|Горан Чаушич
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|23
|Игорь Горбатенко
|11
|Зураб Давиташвили
|27
|Александр Ломовицкий
|99
|Камиль Закиров
63′
|22
|Даниил Лесовой
|26
|Бека Микелтадзе
89′
|48
|Евгений Луценко
85′
|21
|Хвича Кварацхелия
69′
|29
|Ламек Банда
|20
|Евгений Марков
|70
|Георгий Костадинов
61′
|6
|Евгений Башкиров
90′
|11
|Сергей Ткачев
|3
|Константин Плиев
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|4
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Роман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)