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20:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» вновь показал речь Шаронова, но прикрыл его лицо фотографией Докампо

«Рубин» продолжил традицию с публикацией речей тренера Романа Шаронова в раздевалке команды после матчей.

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На этот раз казанский клуб показал ролик с Шароновым после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:0), однако прикрыл его лицо фотографией главного тренера Эдуардо Докампо.

Ранее сообщалось, что «Рубин» откажется от публикации речей Шаронова в раздевалке после матчей казанской команды. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб был оштрафован на 1 млн рублей, а Шаронов — на 200 тыс. рублей.

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Рубин
1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Центральный, 10022 зрителя
Главные тренеры
Роман ШароновИгорь Черевченко
Голы
Евгений Марков(Евгений Башкиров, Бека Микелтадзе)72′
Составы команд
22Юрий Дюпин
36Михаил Левашов
33Олег Данченко
9Кирилл Комбаров
69Данил Степанов
21Виктор Альварес
74′
5Филип Уремович
77′
6Максим Беляев
80Егор Сорокин
8Гиа Григалава
84′
10Игорь Коновалов
20Горан Чаушич
8Видар Ерн Кьяртанссон
23Игорь Горбатенко
11Зураб Давиташвили
27Александр Ломовицкий
99Камиль Закиров
63′
22Даниил Лесовой
26Бека Микелтадзе
89′
48Евгений Луценко
85′
21Хвича Кварацхелия
69′
29Ламек Банда
20Евгений Марков
70Георгий Костадинов
61′
6Евгений Башкиров
90′
11Сергей Ткачев
3Константин Плиев
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
6Удары (всего)8
3Удары в створ3
1Штанги, перекладины1
1Угловые4
13Фолы17
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяРоман Милюченко(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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