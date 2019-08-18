Карпин: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за своих ошибок

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Уфе в воскресенье завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

«Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли из-за своих ошибок. Сами подарили голы сопернику. Это футбол, мы должны двигаться дальше и работать над своими ошибками», — заявил Карпин, которого цитирует официальный сайт «Ростова».

Карпин также отметил, что неправильно говорить о том, что искусственный газон на стадионе «Уфы» повлиял на результат.