Карпин: «Ростов» проиграл «Уфе» из-за своих ошибок
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Уфы» в 6-м туре чемпионата России.
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» (Ростов-на-Дону) Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Уфы» в 6-м туре чемпионата России.
Встреча в Уфе в воскресенье завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
«Можно на что угодно свалить поражение, но сегодня мы проиграли
Карпин также отметил, что неправильно говорить о том, что искусственный газон на стадионе «Уфы» повлиял на результат.
«Неправильно говорить об этом, хотя в случае с первым голом сыграл важную роль отскок. Но обе команды в равных условиях, поэтому дело не в этом», — сказал Карпин.
|Вадим Евсеев
|Валерий Карпин
|Силвестр Игбун(Александр Пуцко)
|40′
|Силвестр Игбун
|79′
|31
|Александр Беленов
|30
|Сергей Песьяков
40′
|15
|Александр Пуцко
|34
|Алексей Козлов
|27
|Йонуц Неделчару
|28
|Евгений Чернов
|55
|Джемал Табидзе
|6
|Рагнар Сигурдссон
74′
|33
|Александр Сухов
90′
|11
|Алексей Ионов
|17
|Николай Гиоргобиани
|14
|Элдор Шомуродов
|8
|Кэтэлин Карп
|15
|Данил Глебов
18′
|74
|Даниил Фомин
|17
|Матиас Норманн
|77
|Азер Алиев
62′
|78
|Дмитрий Чистяков
75′
|5
|Боян Йокич
90+4′
|5
|Деннис Хаджикадунич
|23
|Данила Емельянов
22′77′
|23
|Александр Зуев
56′
|22
|Артем Голубев
|26
|Александр Саплинов
|44
|Силвестр Игбун
82′
|8
|Ивелин Попов
46′
|99
|Андрей Козлов
|7
|Роман Еременко
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|1
|4
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)