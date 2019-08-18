«Локомотив» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» голы забили Алексей Миранчук (28-я минута, с пенальти) и Антон Миранчук (82). У «Динамо» отличился Максимилиан Филипп (3). Алексей Миранчук исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки дважды, поскольку в первый раз футболисты «Локомотива» нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара. На матче использовалась система видеоассистента рефери (VAR).

Дебютный матч в составе «Динамо» провели Филипп и полузащитник Роман Нойштедтер, перешедшие в летнее трансферное окно. В матче из-за травмы не смог принять участие голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, вместо него в стартовом составе вышел воспитанник клуба Игорь Лещук. Также матч пропускал полузащитник хозяев Артур Юсупов, получивший красную карточку в матче прошлого тура с петербургским «Зенитом» (0:2).

Для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина матч с «Динамо» стал 600-м в рамках чемпионата России.

Помимо «Локомотива», в чемпионате России Семин возглавлял московское «Динамо» (2005−2006 годы), саранскую «Мордовию» (2014−2015) и махачкалинский «Анжи» (2015). Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка и три раза — Суперкубка страны.