«Локомотив» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской
В составе «Локомотива» голы забили Алексей Миранчук (28-я минута, с пенальти) и Антон Миранчук (82). У «Динамо» отличился Максимилиан Филипп (3). Алексей Миранчук исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки дважды, поскольку в первый раз футболисты «Локомотива» нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара. На матче использовалась система видеоассистента рефери (VAR).
Дебютный матч в составе «Динамо» провели Филипп и полузащитник Роман Нойштедтер, перешедшие в летнее трансферное окно. В матче
Помимо «Локомотива», в чемпионате России Семин возглавлял московское «Динамо» (2005−2006 годы), саранскую «Мордовию» (2014−2015) и махачкалинский «Анжи» (2015). Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка и три раза — Суперкубка страны.
Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье
|Дмитрий Хохлов
|Юрий Семин
|Максимилиан Филипп
|3′
|Алексей Миранчук
|28′
|Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)
|82′
|31
|Игорь Лещук
|1
|Маринату Гильерме
87′
|17
|Сергей Паршивлюк
|20
|Владислав Игнатьев
84′
|3
|Заурбек Плиев
|3
|Брайн Идову
68′
|4
|Владимир Рыков
|5
|Бенедикт Хеведес
|9
|Клинтон Нжи
|14
|Ведран Чорлука
|99
|Рамиль Шейдаев
|11
|Антон Миранчук
|15
|Роман Нойштедтер
|59
|Алексей Миранчук
|77
|Шарль Каборе
|6
|Дмитрий Баринов
2′
|44
|Тони Шуньич
48′64′
|7
|Гжегож Крыховяк
67′
|18
|Иван Ордец
|17
|Рифат Жемалетдинов
90′
|11
|Себастьян Шиманьски
13′59′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|7
|Мигел Кардозу
|9
|Федор Смолов
78′
|5
|Максимилиан Филипп
83′
|22
|Лука Джорджевич
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)