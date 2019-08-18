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21:04 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» обыграли столичное «Динамо» со счетом 2:1 в гостевом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На встрече, которая прошла на стадионе «ВТБ-Арена — Центральный стадион “Динамо” имени Льва Яшина», присутствовало 17837 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» голы забили Алексей Миранчук (28-я минута, с пенальти) и Антон Миранчук (82). У «Динамо» отличился Максимилиан Филипп (3). Алексей Миранчук исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки дважды, поскольку в первый раз футболисты «Локомотива» нарушили правила, забежав в штрафную площадь до удара. На матче использовалась система видеоассистента рефери (VAR).

Дебютный матч в составе «Динамо» провели Филипп и полузащитник Роман Нойштедтер, перешедшие в летнее трансферное окно. В матче из-за травмы не смог принять участие голкипер и капитан бело-голубых Антон Шунин, вместо него в стартовом составе вышел воспитанник клуба Игорь Лещук. Также матч пропускал полузащитник хозяев Артур Юсупов, получивший красную карточку в матче прошлого тура с петербургским «Зенитом» (0:2).

Для главного тренера «Локомотива» Юрия Семина матч с «Динамо» стал 600-м в рамках чемпионата России.

Помимо «Локомотива», в чемпионате России Семин возглавлял московское «Динамо» (2005−2006 годы), саранскую «Мордовию» (2014−2015) и махачкалинский «Анжи» (2015). Вместе с «Локомотивом» специалист трижды становился чемпионом России, шесть раз обладателем Кубка и три раза — Суперкубка страны.

Матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17837 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловЮрий Семин
Голы
Максимилиан Филипп3′
Алексей Миранчук28′
Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)82′
Составы команд
31Игорь Лещук
1Маринату Гильерме
87′
17Сергей Паршивлюк
20Владислав Игнатьев
84′
3Заурбек Плиев
3Брайн Идову
68′
4Владимир Рыков
5Бенедикт Хеведес
9Клинтон Нжи
14Ведран Чорлука
99Рамиль Шейдаев
11Антон Миранчук
15Роман Нойштедтер
59Алексей Миранчук
77Шарль Каборе
6Дмитрий Баринов
2′
44Тони Шуньич
48′64′
7Гжегож Крыховяк
67′
18Иван Ордец
17Рифат Жемалетдинов
90′
11Себастьян Шиманьски
13′59′
2Дмитрий Живоглядов
7Мигел Кардозу
9Федор Смолов
78′
5Максимилиан Филипп
83′
22Лука Джорджевич
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
8Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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