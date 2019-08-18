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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки

Победу «Локомотиву» принесли братья Миранчуки.

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Источник: РИА "Новости"

* «Локомотив» — пока единственная команда, выигравшая трофей на новом стадионе «Динамо». Почти полтора месяца назад команда Юрия Сёмина завоевала на «ВТБ Арене» Суперкубок России. У автора дубля в ворота «Зенита» Алексея Миранчука и забившего первый гол Фёдора Смолова были самые приятные воспоминания от динамовского поля.

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* Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич попал в заявку на матч. Однако черногорский форвард, чей трансфер обошёлся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро, начал матч на скамейке запасных и сыграл всего 15 минут в концовке. А вот у «Динамо» вышли в основе оба новичка — игрок сборной России Роман Нойштедтер и немецкий форвард Максимилиан Филипп, стоивший 20 млн евро.

* Именно Филипп нанёс первые два удара «Динамо» по воротам «Локомотива». Действовавший на позиции под нападающим в тактической схеме 4−2−3−1 немец забил в дебютном матче уже на 3-й минуте! Здорово сыграл Клинтон Н’Жье, накрутивший финтами Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова (вдобавок он посадил опорника на раннюю карточку). Филипп нанёс потрясающий ювелирный удар со штрафного: мяч попал в перекладину, голкипера и штангу, после чего влетел в сетку.

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* «Динамо» очень агрессивно начало игру, а «Локомотив» почему-то выглядел робко. Нойштедтер с Шарлем Каборе перекрывали центр поля и вместе с Филиппом обеспечивали хорошее движение мяча. Н’Жье активно открывался слева, часто получал передачи и смело шёл в обводку, правда, эффективности действиям француза всё-таки недоставало. Последний пас или удар в исполнении Н’Жье оставляли желать лучшего.

Иначе команда Дмитрия Хохлова получила бы больше из своего преимущества в этом отрезке.

* У «Динамо» возникали проблемы на левом фланге обороны, где Заурбеку Плиеву, заменившему Константина Рауша, недоставало взаимопонимания с Н’Жье и верной оценки игровой ситуации. В результате оттуда пришла атака, завершившаяся назначением пенальти. На дерби работала система VAR, и видеосудьи смогли убедить Василия Казарцева в справедливости принятого решение. Любопытно, что Казарцев проявил принципиальность, заставив Алексея Миранчука перебить из-за поспешившего вбежать в штрафную партнёра. Тем не менее Миранчук блестяще исполнил оба удара, хотя бил совершенно по-разному.

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* «Локомотив» выровнял игру после того, как сравнял счёт. Гости стали чаще выигрывать единоборства. Первый тайм и по статистике оказался в общем-то ничейным: удары — 6:5 (в створ — 2:3), владение мячом — 51% против 49%. Ещё в одном эпизоде Смолов выпрашивал второй пенальти — после столкновения с Тони Шуньичем, однако ассистенты с VAR менее чем за минуту помогли Казарцеву разобраться, что фола не было.

* Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннеры погибшему фанату «Спартака» Бахыту. «У беды нет цветов. Соболезнуем», — гласила надпись на секторе «железнодорожников». Кроме того, поклонники бело-голубых почтили память бывшего главного тренера команды Виктора Прокопенко, ушедшего из жизни 18 августа 2007 года.

* Во втором тайме игра стала открытой. С одной стороны, игроки уставали, но в то же время обе команды стремились атаковать на скорости, используя появившееся свободное пространство. Футбол с большим количеством переходов мяча и острых ситуаций — яркое зрелище для болельщиков. Самым красивым эпизодом начала второго тайма стал суперсейв голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Сменщик травмированного Антона Шунина лишил Миранчука ещё одного гола на этом стадионе.

* Все три замены, сделанные Хохловым, были, по сути, вынужденными. Себастьян Шиманьски имел жёлтую карточку и совершил пару рискованных фолов на второй «горчичник». Шуньич получил повреждение и не мог играть. Плохо готовый физически Филипп откровенно встал, слабо помогал обороне и не всегда успевал открываться для участия в атаках, хотя едва не оформил ударом из-за штрафной.

* Победный гол «Локомотива» — результат великолепного розыгрыша мяча с участием Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Кроме того, крайне неудачно сыграли «наевшиеся» опорные полузащитники «Динамо» Нойштедтер с Каборе, а свежий новичок Иван Ордец и Плиев не закрыли дыру. Команда Юрия Сёмина заслужила победу, превзойдя соперника во втором тайме по ударам — 16:6 (в створ — 4:4). Правда, Н’Жье имел два шанса спасти «Динамо» от поражения в концовке, но опять бездарно распорядился голевыми моментами.

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Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17837 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловЮрий Семин
Голы
Максимилиан Филипп3′
Алексей Миранчук28′
Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)82′
Составы команд
31Игорь Лещук
1Маринату Гильерме
87′
17Сергей Паршивлюк
20Владислав Игнатьев
84′
3Заурбек Плиев
3Брайн Идову
68′
4Владимир Рыков
5Бенедикт Хеведес
9Клинтон Нжи
14Ведран Чорлука
99Рамиль Шейдаев
11Антон Миранчук
15Роман Нойштедтер
59Алексей Миранчук
77Шарль Каборе
6Дмитрий Баринов
2′
44Тони Шуньич
48′64′
7Гжегож Крыховяк
67′
18Иван Ордец
17Рифат Жемалетдинов
90′
11Себастьян Шиманьски
13′59′
2Дмитрий Живоглядов
7Мигел Кардозу
9Федор Смолов
78′
5Максимилиан Филипп
83′
22Лука Джорджевич
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
8Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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