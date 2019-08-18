Филипп начал в России с гола. Но дерби выиграли Миранчуки
Победу «Локомотиву» принесли братья Миранчуки.
Победу «Локомотиву» принесли братья Миранчуки.
* «Локомотив» — пока единственная команда, выигравшая трофей на новом стадионе «Динамо». Почти полтора месяца назад команда Юрия Сёмина завоевала на «ВТБ Арене» Суперкубок России. У автора дубля в ворота «Зенита» Алексея Миранчука и забившего первый гол Фёдора Смолова были самые приятные воспоминания от динамовского поля.
* Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич попал в заявку на матч. Однако черногорский форвард, чей трансфер обошёлся «железнодорожникам» в 2,5 млн евро, начал матч на скамейке запасных и сыграл всего 15 минут в концовке. А вот у «Динамо» вышли в основе оба новичка — игрок сборной России Роман Нойштедтер и немецкий форвард Максимилиан Филипп, стоивший 20 млн евро.
* Именно Филипп нанёс первые два удара «Динамо» по воротам «Локомотива». Действовавший на позиции под нападающим в тактической схеме 4−2−3−1 немец забил в дебютном матче уже на 3-й минуте! Здорово сыграл Клинтон Н’Жье, накрутивший финтами Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова (вдобавок он посадил опорника на раннюю карточку). Филипп нанёс потрясающий ювелирный удар со штрафного: мяч попал в перекладину, голкипера и штангу, после чего влетел в сетку.
* «Динамо» очень агрессивно начало игру, а «Локомотив»
Иначе команда Дмитрия Хохлова получила бы больше из своего преимущества в этом отрезке.
* У «Динамо» возникали проблемы на левом фланге обороны, где Заурбеку Плиеву, заменившему Константина Рауша, недоставало взаимопонимания с Н’Жье и верной оценки игровой ситуации. В результате оттуда пришла атака, завершившаяся назначением пенальти. На дерби работала система VAR, и видеосудьи смогли убедить Василия Казарцева в справедливости принятого решение. Любопытно, что Казарцев проявил принципиальность, заставив Алексея Миранчука перебить
* «Локомотив» выровнял игру после того, как сравнял счёт. Гости стали чаще выигрывать единоборства. Первый тайм и по статистике оказался в
* Болельщики «Динамо» и «Локомотива» посвятили баннеры погибшему фанату «Спартака» Бахыту. «У беды нет цветов. Соболезнуем», — гласила надпись на секторе «железнодорожников». Кроме того, поклонники
* Во втором тайме игра стала открытой. С одной стороны, игроки уставали, но в то же время обе команды стремились атаковать на скорости, используя появившееся свободное пространство. Футбол с большим количеством переходов мяча и острых ситуаций — яркое зрелище для болельщиков. Самым красивым эпизодом начала второго тайма стал суперсейв голкипера «Динамо» Игоря Лещука. Сменщик травмированного Антона Шунина лишил Миранчука ещё одного гола на этом стадионе.
* Все три замены, сделанные Хохловым, были, по сути, вынужденными. Себастьян Шиманьски имел жёлтую карточку и совершил пару рискованных фолов на второй «горчичник». Шуньич получил повреждение и не мог играть. Плохо готовый физически Филипп откровенно встал, слабо помогал обороне и не всегда успевал открываться для участия в атаках, хотя едва не оформил ударом
* Победный гол «Локомотива» — результат великолепного розыгрыша мяча с участием Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова. Кроме того, крайне неудачно сыграли «наевшиеся» опорные полузащитники «Динамо» Нойштедтер с Каборе, а свежий новичок Иван Ордец и Плиев не закрыли дыру. Команда Юрия Сёмина заслужила победу, превзойдя соперника во втором тайме по ударам — 16:6 (в створ — 4:4). Правда, Н’Жье имел два шанса спасти «Динамо» от поражения в концовке, но опять бездарно распорядился голевыми моментами.
|Дмитрий Хохлов
|Юрий Семин
|Максимилиан Филипп
|3′
|Алексей Миранчук
|28′
|Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)
|82′
|31
|Игорь Лещук
|1
|Маринату Гильерме
87′
|17
|Сергей Паршивлюк
|20
|Владислав Игнатьев
84′
|3
|Заурбек Плиев
|3
|Брайн Идову
68′
|4
|Владимир Рыков
|5
|Бенедикт Хеведес
|9
|Клинтон Нжи
|14
|Ведран Чорлука
|99
|Рамиль Шейдаев
|11
|Антон Миранчук
|15
|Роман Нойштедтер
|59
|Алексей Миранчук
|77
|Шарль Каборе
|6
|Дмитрий Баринов
2′
|44
|Тони Шуньич
48′64′
|7
|Гжегож Крыховяк
67′
|18
|Иван Ордец
|17
|Рифат Жемалетдинов
90′
|11
|Себастьян Шиманьски
13′59′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|7
|Мигел Кардозу
|9
|Федор Смолов
78′
|5
|Максимилиан Филипп
83′
|22
|Лука Джорджевич
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)