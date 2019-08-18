«Зенит» потерял Малкома на шесть недель. Он не сыграет со «Спартаком»
Комментатор Георгий Черданцев заявил, что нападающий «Зенита» Малком выбил на шесть недель.
Комментатор Георгий Черданцев заявил, что нападающий «Зенита» Малком выбил на шесть недель.
Таким образом, он пропустит игру 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1 сентября), а также стартовый матч команды в Лиге чемпионов (17 или 18 сентября).
В субботу
Малком получил травму в игре 5-го тура против «Динамо» (2:0). Его повреждение стало следствием фола Артура Юсупова, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.
Напомним, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов, в составе