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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» потерял Малкома на шесть недель. Он не сыграет со «Спартаком»

Комментатор Георгий Черданцев заявил, что нападающий «Зенита» Малком выбил на шесть недель.

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Источник: Reuters

Таким образом, он пропустит игру 8-го тура РПЛ против «Спартака» (1 сентября), а также стартовый матч команды в Лиге чемпионов (17 или 18 сентября).

В субботу сине-бело-голубые сообщили, что 22-летний бразилец, как и другой форвард Себастьян Дриусси, пропустит 3−4 недели.

Малком получил травму в игре 5-го тура против «Динамо» (2:0). Его повреждение стало следствием фола Артура Юсупова, который был удален с поля за получение второй желтой карточки.

Напомним, что «Зенит» заплатил «Барселоне» за Малкома 40 миллионов, в составе сине-бело-голубых он дважды выходил на замену.

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