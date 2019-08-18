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18 августа, источник: ТАСС

Международный совет футбольных ассоциаций не имеет претензий к России по использованию VAR

ТАСС, 18 августа. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) не имеет претензий к использованию системы видеоассистента рефери (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). Главный судья Владислав Безбородов использовал систему на девятой минуте матча, приняв решение не назначать пенальти, а чуть позже VAR уже помог армейцам получить право на 11-метровый удар.

«Оставшиеся арбитры проходят обучение, есть группа, которая проходит обучение на получение лицензий. У нас ноль ошибок, со стороны IFAB к нам вопросов нет. Есть шесть арбитров, которые могут работать с VAR», — сказал Егоров.

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. В 2017 году VAR использовался на Кубке конфедераций, а годом позже — на чемпионате мира. На данный момент система используется в ведущих европейских лигах и Лиге чемпионов.

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