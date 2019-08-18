Международный совет футбольных ассоциаций не имеет претензий к России по использованию VAR

Источник: РИА "Новости"

VAR впервые был применен в чемпионате России в матче второго тура между московским «Динамо» и казанским «Рубином» (0:1), тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и «Локомотивом» (1:0). Главный судья Владислав Безбородов использовал систему на девятой минуте матча, приняв решение не назначать пенальти, а чуть позже VAR уже помог армейцам получить право на 11-метровый удар.

«Оставшиеся арбитры проходят обучение, есть группа, которая проходит обучение на получение лицензий. У нас ноль ошибок, со стороны IFAB к нам вопросов нет. Есть шесть арбитров, которые могут работать с VAR», — сказал Егоров.