«Динамо» топчется на месте. Что ждет Хохлова?

Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» серию из матчей с топ-клубами провалило.

0:0 со «Спартаком» — нормальный результат. Однако бело-голубые почти час играли в большинстве и за это время не сделали практически ничего.

0:2 от «Зенита» — это, конечно, совсем не позор. Ожидаемый исход. Но надо учитывать, что петербургская команда сейчас совсем не на пике, что продемонстрировал матч с «Ахматом».

Игра с «Локомотивом» — лучшая по качеству для «Динамо» из этих трех. Подтянулись звездные новички: в составе бело-голубых дебютировали Нойштедтер и Филипп. Немец (который без русского паспорта) начал так, как в РПЛ, наверное, не начинал никто: забил гол-красавец вторым касанием в матче. В остальном же новый легионер, игравший «десятку», ничего выдающегося не показал. Хотя дубль сделать мог: вообще, с нацеленностью на ворота у Филиппа все как надо — нанес 7 ударов. На 90 минут его еще не хватает, замена на 83-й минуте, сразу после второго гола «Локо» — этому подтверждение.

Еще одна летняя покупка «Динамо» — Нжи — заработал штрафной, с которого забил Филипп, в концовке совершил неплохой проход по бровке, в целом был очень-очень активен. Камерунец искренне считает, что на 100-метровке обгонит Мбаппе. Вполне возможно — со скоростью у него и правда полный порядок. Но уж слишком Нжи прямолинеен. И перебарщивает с желанием решить эпизод в одиночку.

«Динамо», возможно, заслуживало ничьи (но никак не победы), однако на совладало с агрессией «Локо», который резко взвинтил темп после перерыва, проломив опорную зону бело-голубых. К сожалению, Каборе не молодеет.

Игра получилась зрелищная, задорная. Но вряд ли Дмитрию Хохлову сейчас легче от этого. Одно очко в трех матчах — это плохо. Понятно, что сейчас продолжатся разговоры о том, стоит ли Хохлову оставаться главным тренером. И это естественно.

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«Динамо» в прошлом чемпионате играло в приличный футбол, невзирая на очень средний состав, заслуживало большего, чем 12-е место. Тот сезон был непростым для клуба — у Хохлова был конфликт с Романом Широковым, начались перестановки в руководстве. Сейчас же, вроде бы, все спокойно. Но команда фактически топчется на месте. 13-я строчка после 6-го тура, несмотря на обширную трансферную кампанию, которая, на мой взгляд, получается хаотичной. Например, защитник Иван Ордец дебютировал за «Динамо» только во встрече с «Локо». Хохлов в июне говорил, что Ордец — очень качественный игрок, а клуб следил за ним восемь месяцев. Проблема в том, что в эти восемь месяцев защитник практически не играл из-за травмы. А центрфорвард до сих пор не куплен. Матч с «Локо» показал, что качественный нападающий бело-голубым необходим, если они хотят добиться чего-то большего, чем 13-е место. Шейдаев пока не тянет.

У Романа Орещука, исполняющего функции спортивного директора «Динамо», перед игрой в эфире «Матч Премьер» спросили, возможна ли смена главного тренера «Динамо». «Полная поддержка от руководства клуба. Если не будет результата, то, конечно, может последовать решение. Пока все хорошо», — ответил Орещук, чей испытательный срок в «Динамо» истечет в 20-х числах августа.

Но если 13-е место — это хорошо, то что же такое плохо? Кажется, 13-е место — это и есть отсутствие результата.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Тамбовом». И если исход матча будет для бело-голубых отрицательным, не стал бы исключать, что Хохлов может покинуть свой пост. Это не инсайд, а просто предположение. А вот инсайд: Курбан Бердыев этим летом встречался с председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым, причем, по моим данным, встречу инициировал сам, параллельно отказав «Сочи».

«Локо» невзрачно начал чемпионат. Ничья с «Рубином», совсем не яркая победа над «Тамбовом», поражение от ЦСКА без шансов — красно-зеленые, игравшие без Антона Миранчука, почти не угрожали воротам соперника.

После «Тамбова» Юрий Семин дал понять, что команде нужно еще некоторое время, чтобы войти в сезон. Так и вышло. Сейчас «Локомотив» показывает самый яркий футбол в чемпионате России. Матч 5-го тура с «Уралом» — высший пилотаж, игра с «Динамо» тоже получилось классной. В первом тайме бело-голубые были лучше, но зато во втором команда Семина расцвела. В блестящей форме Миранчуки. Жемалетдинов уже не выглядит человеком, который не дотягивает до основы. Победная комбинация, мяч в «домике» Ордеца — это просто топ. Интересно, сколько игрового времени Станислав Черчесов даст Миранчукам в матчах с Шотландией и Казахстаном, до которых осталось всего-то три недели.