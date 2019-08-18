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18 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» топчется на месте. Что ждет Хохлова?

Обозреватель «СЭ» — о поражении бело-голубых от «Локомотива» (1:2).

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Источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» серию из матчей с топ-клубами провалило.

0:0 со «Спартаком» — нормальный результат. Однако бело-голубые почти час играли в большинстве и за это время не сделали практически ничего.

0:2 от «Зенита» — это, конечно, совсем не позор. Ожидаемый исход. Но надо учитывать, что петербургская команда сейчас совсем не на пике, что продемонстрировал матч с «Ахматом».

Игра с «Локомотивом» — лучшая по качеству для «Динамо» из этих трех. Подтянулись звездные новички: в составе бело-голубых дебютировали Нойштедтер и Филипп. Немец (который без русского паспорта) начал так, как в РПЛ, наверное, не начинал никто: забил гол-красавец вторым касанием в матче. В остальном же новый легионер, игравший «десятку», ничего выдающегося не показал. Хотя дубль сделать мог: вообще, с нацеленностью на ворота у Филиппа все как надо — нанес 7 ударов. На 90 минут его еще не хватает, замена на 83-й минуте, сразу после второго гола «Локо» — этому подтверждение.

Еще одна летняя покупка «Динамо» — Нжи — заработал штрафной, с которого забил Филипп, в концовке совершил неплохой проход по бровке, в целом был очень-очень активен. Камерунец искренне считает, что на 100-метровке обгонит Мбаппе. Вполне возможно — со скоростью у него и правда полный порядок. Но уж слишком Нжи прямолинеен. И перебарщивает с желанием решить эпизод в одиночку.

«Динамо», возможно, заслуживало ничьи (но никак не победы), однако на совладало с агрессией «Локо», который резко взвинтил темп после перерыва, проломив опорную зону бело-голубых. К сожалению, Каборе не молодеет.

Игра получилась зрелищная, задорная. Но вряд ли Дмитрию Хохлову сейчас легче от этого. Одно очко в трех матчах — это плохо. Понятно, что сейчас продолжатся разговоры о том, стоит ли Хохлову оставаться главным тренером. И это естественно.

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«Динамо» в прошлом чемпионате играло в приличный футбол, невзирая на очень средний состав, заслуживало большего, чем 12-е место. Тот сезон был непростым для клуба — у Хохлова был конфликт с Романом Широковым, начались перестановки в руководстве. Сейчас же, вроде бы, все спокойно. Но команда фактически топчется на месте. 13-я строчка после 6-го тура, несмотря на обширную трансферную кампанию, которая, на мой взгляд, получается хаотичной. Например, защитник Иван Ордец дебютировал за «Динамо» только во встрече с «Локо». Хохлов в июне говорил, что Ордец — очень качественный игрок, а клуб следил за ним восемь месяцев. Проблема в том, что в эти восемь месяцев защитник практически не играл из-за травмы. А центрфорвард до сих пор не куплен. Матч с «Локо» показал, что качественный нападающий бело-голубым необходим, если они хотят добиться чего-то большего, чем 13-е место. Шейдаев пока не тянет.

У Романа Орещука, исполняющего функции спортивного директора «Динамо», перед игрой в эфире «Матч Премьер» спросили, возможна ли смена главного тренера «Динамо». «Полная поддержка от руководства клуба. Если не будет результата, то, конечно, может последовать решение. Пока все хорошо», — ответил Орещук, чей испытательный срок в «Динамо» истечет в 20-х числах августа.

Но если 13-е место — это хорошо, то что же такое плохо? Кажется, 13-е место — это и есть отсутствие результата.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Тамбовом». И если исход матча будет для бело-голубых отрицательным, не стал бы исключать, что Хохлов может покинуть свой пост. Это не инсайд, а просто предположение. А вот инсайд: Курбан Бердыев этим летом встречался с председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым, причем, по моим данным, встречу инициировал сам, параллельно отказав «Сочи».

«Локо» невзрачно начал чемпионат. Ничья с «Рубином», совсем не яркая победа над «Тамбовом», поражение от ЦСКА без шансов — красно-зеленые, игравшие без Антона Миранчука, почти не угрожали воротам соперника.

После «Тамбова» Юрий Семин дал понять, что команде нужно еще некоторое время, чтобы войти в сезон. Так и вышло. Сейчас «Локомотив» показывает самый яркий футбол в чемпионате России. Матч 5-го тура с «Уралом» — высший пилотаж, игра с «Динамо» тоже получилось классной. В первом тайме бело-голубые были лучше, но зато во втором команда Семина расцвела. В блестящей форме Миранчуки. Жемалетдинов уже не выглядит человеком, который не дотягивает до основы. Победная комбинация, мяч в «домике» Ордеца — это просто топ. Интересно, сколько игрового времени Станислав Черчесов даст Миранчукам в матчах с Шотландией и Казахстаном, до которых осталось всего-то три недели.

«Локомотив» сейчас хочется хвалить. Главное, чтобы этот запал, эта сыгранность не улетучились через месяц, когда красно-зеленые стартуют в Лиге чемпионов.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17837 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловЮрий Семин
Голы
Максимилиан Филипп3′
Алексей Миранчук28′
Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)82′
Составы команд
31Игорь Лещук
1Маринату Гильерме
87′
17Сергей Паршивлюк
20Владислав Игнатьев
84′
3Заурбек Плиев
3Брайн Идову
68′
4Владимир Рыков
5Бенедикт Хеведес
9Клинтон Нжи
14Ведран Чорлука
99Рамиль Шейдаев
11Антон Миранчук
15Роман Нойштедтер
59Алексей Миранчук
77Шарль Каборе
6Дмитрий Баринов
2′
44Тони Шуньич
48′64′
7Гжегож Крыховяк
67′
18Иван Ордец
17Рифат Жемалетдинов
90′
11Себастьян Шиманьски
13′59′
2Дмитрий Живоглядов
7Мигел Кардозу
9Федор Смолов
78′
5Максимилиан Филипп
83′
22Лука Джорджевич
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
8Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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