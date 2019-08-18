«Динамо» топчется на месте. Что ждет Хохлова?
Обозреватель «СЭ» — о поражении
Обозреватель «СЭ» — о поражении
«Динамо» серию из матчей с
0:0 со «Спартаком» — нормальный результат. Однако
0:2 от «Зенита» — это, конечно, совсем не позор. Ожидаемый исход. Но надо учитывать, что петербургская команда сейчас совсем не на пике, что продемонстрировал матч с «Ахматом».
Игра с «Локомотивом» — лучшая по качеству для «Динамо» из этих трех. Подтянулись звездные новички: в составе
Еще одна летняя покупка «Динамо» — Нжи — заработал штрафной, с которого забил Филипп, в концовке совершил неплохой проход по бровке, в целом был
«Динамо», возможно, заслуживало ничьи (но никак не победы), однако на совладало с агрессией «Локо», который резко взвинтил темп после перерыва, проломив опорную зону
Игра получилась зрелищная, задорная. Но вряд ли Дмитрию Хохлову сейчас легче от этого. Одно очко в трех матчах — это плохо. Понятно, что сейчас продолжатся разговоры о том, стоит ли Хохлову оставаться главным тренером. И это естественно.
«Динамо» в прошлом чемпионате играло в приличный футбол, невзирая на очень средний состав, заслуживало большего, чем 12-е место. Тот сезон был непростым для клуба — у Хохлова был конфликт с Романом Широковым, начались перестановки в руководстве. Сейчас же, вроде бы, все спокойно. Но команда фактически топчется на месте. 13-я строчка после 6-го тура, несмотря на обширную трансферную кампанию, которая, на мой взгляд, получается хаотичной. Например, защитник Иван Ордец дебютировал за «Динамо» только во встрече с «Локо». Хохлов в июне говорил, что Ордец — очень качественный игрок, а клуб следил за ним восемь месяцев. Проблема в том, что в эти восемь месяцев защитник практически не играл
У Романа Орещука, исполняющего функции спортивного директора «Динамо», перед игрой в эфире «Матч Премьер» спросили, возможна ли смена главного тренера «Динамо». «Полная поддержка от руководства клуба. Если не будет результата, то, конечно, может последовать решение. Пока все хорошо», — ответил Орещук, чей испытательный срок в «Динамо» истечет в 20-х числах августа.
Но если 13-е место — это хорошо, то что же такое плохо? Кажется, 13-е место — это и есть отсутствие результата.
В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с «Тамбовом». И если исход матча будет для
«Локо» невзрачно начал чемпионат. Ничья с «Рубином», совсем не яркая победа над «Тамбовом», поражение от ЦСКА без шансов —
После «Тамбова» Юрий Семин дал понять, что команде нужно еще некоторое время, чтобы войти в сезон. Так и вышло. Сейчас «Локомотив» показывает самый яркий футбол в чемпионате России. Матч 5-го тура с «Уралом» — высший пилотаж, игра с «Динамо» тоже получилось классной. В первом тайме
«Локомотив» сейчас хочется хвалить. Главное, чтобы этот запал, эта сыгранность не улетучились через месяц, когда
|Дмитрий Хохлов
|Юрий Семин
|Максимилиан Филипп
|3′
|Алексей Миранчук
|28′
|Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)
|82′
|31
|Игорь Лещук
|1
|Маринату Гильерме
87′
|17
|Сергей Паршивлюк
|20
|Владислав Игнатьев
84′
|3
|Заурбек Плиев
|3
|Брайн Идову
68′
|4
|Владимир Рыков
|5
|Бенедикт Хеведес
|9
|Клинтон Нжи
|14
|Ведран Чорлука
|99
|Рамиль Шейдаев
|11
|Антон Миранчук
|15
|Роман Нойштедтер
|59
|Алексей Миранчук
|77
|Шарль Каборе
|6
|Дмитрий Баринов
2′
|44
|Тони Шуньич
48′64′
|7
|Гжегож Крыховяк
67′
|18
|Иван Ордец
|17
|Рифат Жемалетдинов
90′
|11
|Себастьян Шиманьски
13′59′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|7
|Мигел Кардозу
|9
|Федор Смолов
78′
|5
|Максимилиан Филипп
83′
|22
|Лука Джорджевич
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)