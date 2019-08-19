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00:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Казалось, что мы уже не выберемся

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 6-м туре чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Два разных тайма, — сказал Семин на пресс-конференции. — В первом доминировало «Динамо» и у нас было много сложностей. Но я благодарен игрокам, особенно ведущим. В перерыве они восприняли критику и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелый, но интересный для болельщиков. Я люблю такую обстановку, когда есть внимание, есть ажиотаж на трибунах. Мне это нравится.

— Что нужно было изменить «Локо» после перерыва?

— Что изменить? Да бегать надо было! Вот и все. В футбол-то они играть и так умеют.

— Как вам Джорджевич?

— Он очень мало времени провел. Оценить сложно, будем оценивать после следующего матча. Он выполнял командные задачи, помог нам сохранить результат.

— Как вам новое «Динамо»?

— Мне очень понравилась «Динамо» в первом тайме. Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но мы выбрались.

— Что с Рыбусом?

— Рыбус травму получил. Я думаю, к следующей игре он должен быть готов.

Дмитрий Хохлов: «Новички были хороши, но на 90 минут их не хватает»

— Что случилось во втором тайме? — вопрос главному тренеру «Динамо».

— Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять изначально не собирались.

— Практически все новички появились в старте сегодня. Как оцениваете их игру?

— Я думаю, они хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру.

— Первый тайм — то, что вы хотите видеть от «Динамо»?

— Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у «Локомотива» такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе.

— С Шуньичем что-то серьезное?

— Он дернул приводящую. Надеюсь, обойдемся малой кровью.

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 618.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17837 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловЮрий Семин
Голы
Максимилиан Филипп3′
Алексей Миранчук28′
Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)82′
Составы команд
31Игорь Лещук
1Маринату Гильерме
87′
17Сергей Паршивлюк
20Владислав Игнатьев
84′
3Заурбек Плиев
3Брайн Идову
68′
4Владимир Рыков
5Бенедикт Хеведес
9Клинтон Нжи
14Ведран Чорлука
99Рамиль Шейдаев
11Антон Миранчук
15Роман Нойштедтер
59Алексей Миранчук
77Шарль Каборе
6Дмитрий Баринов
2′
44Тони Шуньич
48′64′
7Гжегож Крыховяк
67′
18Иван Ордец
17Рифат Жемалетдинов
90′
11Себастьян Шиманьски
13′59′
2Дмитрий Живоглядов
7Мигел Кардозу
9Федор Смолов
78′
5Максимилиан Филипп
83′
22Лука Джорджевич
20Вячеслав Грулев
Статистика
2Желтые карточки5
0Красные карточки0
4Голевые моменты5
8Удары (всего)11
6Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
4Угловые3
13Фолы19
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАлександр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
ВАРАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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