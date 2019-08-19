Юрий Семин: Казалось, что мы уже не выберемся

Источник: Спорт-Экспресс

— Два разных тайма, — сказал Семин на пресс-конференции. — В первом доминировало «Динамо» и у нас было много сложностей. Но я благодарен игрокам, особенно ведущим. В перерыве они восприняли критику и во втором тайме переломили игру. Матч был тяжелый, но интересный для болельщиков. Я люблю такую обстановку, когда есть внимание, есть ажиотаж на трибунах. Мне это нравится.

— Что нужно было изменить «Локо» после перерыва?

— Что изменить? Да бегать надо было! Вот и все. В футбол-то они играть и так умеют.

— Как вам Джорджевич?

— Он очень мало времени провел. Оценить сложно, будем оценивать после следующего матча. Он выполнял командные задачи, помог нам сохранить результат.

— Как вам новое «Динамо»?

— Мне очень понравилась «Динамо» в первом тайме. Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но мы выбрались.

— Что с Рыбусом?

— Рыбус травму получил. Я думаю, к следующей игре он должен быть готов.

Дмитрий Хохлов: «Новички были хороши, но на 90 минут их не хватает»

— Что случилось во втором тайме? — вопрос главному тренеру «Динамо».

— Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять изначально не собирались.

— Практически все новички появились в старте сегодня. Как оцениваете их игру?

— Я думаю, они хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру.

— Первый тайм — то, что вы хотите видеть от «Динамо»?

— Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у «Локомотива» такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе.

— С Шуньичем что-то серьезное?