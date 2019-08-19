Юрий Семин: Казалось, что мы уже не выберемся
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 6-м туре чемпионата России.
Главный тренер «Локомотива» прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в 6-м туре чемпионата России.
— Два разных тайма, — сказал Семин на
— Что нужно было изменить «Локо» после перерыва?
— Что изменить? Да бегать надо было! Вот и все. В
— Как вам Джорджевич?
— Он очень мало времени провел. Оценить сложно, будем оценивать после следующего матча. Он выполнял командные задачи, помог нам сохранить результат.
— Как вам новое «Динамо»?
— Мне очень понравилась «Динамо» в первом тайме. Казалось, что мы из этой сложной ситуации не выберемся, но мы выбрались.
— Что с Рыбусом?
— Рыбус травму получил. Я думаю, к следующей игре он должен быть готов.
— Что случилось во втором тайме? — вопрос главному тренеру «Динамо».
— Во втором тайме физически нас не хватило. К сожалению, не все готовы 90 минут играть сейчас. Замены, которые мы сделали, не планировались. И Шуньич попросил замену, и Шиманьски мы менять изначально не собирались.
— Практически все новички появились в старте сегодня. Как оцениваете их игру?
— Я думаю, они хорошо справлялись, пока были свежие. Пока 90 минут ни Нойштедтер, ни Филипп не готовы играть. Но события стали складываться таким образом, что они должны были провести всю игру.
— Первый тайм — то, что вы хотите видеть от «Динамо»?
— Мне понравилось, как мы начали играть сегодня. Не понравились ошибки: такие опытные игроки они не должны их совершать. Мы говорили о том, что игроки у «Локомотива» такого класса, что могут использовать каждую ошибку. Но, к сожалению, первый гол мы привезли сами себе.
— С Шуньичем
— Он дернул приводящую. Надеюсь, обойдемся малой кровью.
|Дмитрий Хохлов
|Юрий Семин
|Максимилиан Филипп
|3′
|Алексей Миранчук
|28′
|Антон Миранчук(Рифат Жемалетдинов)
|82′
|31
|Игорь Лещук
|1
|Маринату Гильерме
87′
|17
|Сергей Паршивлюк
|20
|Владислав Игнатьев
84′
|3
|Заурбек Плиев
|3
|Брайн Идову
68′
|4
|Владимир Рыков
|5
|Бенедикт Хеведес
|9
|Клинтон Нжи
|14
|Ведран Чорлука
|99
|Рамиль Шейдаев
|11
|Антон Миранчук
|15
|Роман Нойштедтер
|59
|Алексей Миранчук
|77
|Шарль Каборе
|6
|Дмитрий Баринов
2′
|44
|Тони Шуньич
48′64′
|7
|Гжегож Крыховяк
67′
|18
|Иван Ордец
|17
|Рифат Жемалетдинов
90′
|11
|Себастьян Шиманьски
13′59′
|2
|Дмитрий Живоглядов
|7
|Мигел Кардозу
|9
|Федор Смолов
78′
|5
|Максимилиан Филипп
83′
|22
|Лука Джорджевич
|20
|Вячеслав Грулев
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|5
|8
|Удары (всего)
|11
|6
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|19
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Александр Кудрявцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|ВАР
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)