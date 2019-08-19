Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
10:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я чуть не расплакался». Гус Тил — о голе Аршавина в ворота сборной Голландии

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» рассказал, знаком ли с Гусом Хиддинком, который возглавлял сборную России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы-2008 завоевала бронзовые награды.

— C вашим знаменитым тезкой Хиддинком лично не знакомы? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Никогда не встречались. Знаю только то, что у нас — одно и то же имя. Это ведь в 2008-м сборная России обыграла Голландию на чемпионате Европы?

— Именно.

— Помню ту игру, смотрел ее. Это был один из моих первых больших турниров, который я смотрел. Мне было 10 лет, и я очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Аршавин сделал результат в овертайме (вздыхает). Я чуть не расплакался!

— Вас случайно не в честь Хиддинка назвали? Ведь в 1997-м, когда вы появились на свет, именно Гус был главным тренером сборной Голландии.

— Ни разу не спрашивал об этом родителей, но все-таки не думаю. Просто хорошее имя! Вообще, в моей семье никогда не было такого культа футбола, чтобы меня кто-то заставлял стать профессиональным игроком. Да, моему брату очень этого хотелось — но не более того. Не было такого, чтобы родители на меня не давили. Вся инициатива всегда исходила от меня самого. А они просто говорили: «Ты этого хочешь? Пробуй, старайся, мы поддержим!».

Читайте также
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
Егоров ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе
Медведев стал пятой ракеткой мира. Первый наш успех за 10 лет
Выкуп прав на Коутиньо обойдется «Баварии» в 120 млн евро
Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Как выглядят российские теннисистки в обычной жизни (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь