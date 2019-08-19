«Я чуть не расплакался». Гус Тил — о голе Аршавина в ворота сборной Голландии

Источник: РИА "Новости"

Под его руководством национальная команда на чемпионате Европы-2008 завоевала бронзовые награды.

— C вашим знаменитым тезкой Хиддинком лично не знакомы? — вопрос Тилу от обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера.

— Никогда не встречались. Знаю только то, что у нас — одно и то же имя. Это ведь в 2008-м сборная России обыграла Голландию на чемпионате Европы?

— Именно.

— Помню ту игру, смотрел ее. Это был один из моих первых больших турниров, который я смотрел. Мне было 10 лет, и я очень радовался, когда ван Нистелрой сравнял счет ближе к концу основного времени. А потом Аршавин сделал результат в овертайме (вздыхает). Я чуть не расплакался!

— Вас случайно не в честь Хиддинка назвали? Ведь в 1997-м, когда вы появились на свет, именно Гус был главным тренером сборной Голландии.