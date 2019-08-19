Егоров ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе в чемпионате России

Игру «Зенит» — «Ахмат» (0:0) в рамках 6-го тура чемпионата России обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. На 7-й минуте матча был удален защитник гостей Ризван Уциев. Кроме того, Матюнин не засчитал два гола в ворота соперника «Зенита».

Понятно, что эмоции после игры вылились в такую реплику. Мы знаем, какой Дзюба эмоциональный человек. Возможно, были основания для недовольства. Но призываю уважительнее относиться друг к другу.

После игры с «Ахматом» Дзюба назвал судейство Матюнина «позором», а самого арбитра — лучшим игроком встречи. Нападающий обратил внимание на то, что Матюнин не предупредил футболистов «Ахмата», которые «валялись на поле по 15 минут». В завершении Дзюба с иронией посоветовал послушать объяснения Александра Егорова, который, по словам игрока «Зенита», в очередной раз скажет: «Ну вот у нас…».