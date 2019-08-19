Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18.08
Эспаньол
Севилья
02
Футбол. Зарубежный
18.08
Бетис
Вальядолид
12
Футбол. Зарубежный
18.08
Ренн
ПСЖ
21
Футбол. Зарубежный
18.08
Атлетико
Хетафе
10
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
11:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Егоров ответил на слова Дзюбы о «позорном» судействе в чемпионате России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал жесткое заявление нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, раскритиковавшего судейство после матча с «Ахматом».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игру «Зенит» — «Ахмат» (0:0) в рамках 6-го тура чемпионата России обслуживала судейская бригада во главе с Алексеем Матюниным. На 7-й минуте матча был удален защитник гостей Ризван Уциев. Кроме того, Матюнин не засчитал два гола в ворота соперника «Зенита».

Понятно, что эмоции после игры вылились в такую реплику. Мы знаем, какой Дзюба эмоциональный человек. Возможно, были основания для недовольства. Но призываю уважительнее относиться друг к другу.
Александр Егоров
Глава департамента судейства и инспектирования РФС

После игры с «Ахматом» Дзюба назвал судейство Матюнина «позором», а самого арбитра — лучшим игроком встречи. Нападающий обратил внимание на то, что Матюнин не предупредил футболистов «Ахмата», которые «валялись на поле по 15 минут». В завершении Дзюба с иронией посоветовал послушать объяснения Александра Егорова, который, по словам игрока «Зенита», в очередной раз скажет: «Ну вот у нас…».

В воскресенье председатель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев, комментируя слова Дзюбы, заявил, что футболисту за такое положена дисквалификация от двух до четырех матчей.

Читайте также
Дзюба разнес судей после матча «Зенит» — «Ахмат»
Во время загрузки произошла ошибка.
18 августа© Ньюстюб
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Дерби, которое мы точно запомним. Оно будет судьбоносным
«ПСЖ» без Неймара проиграл «Ренну» в Лиге 1
Медведев стал пятой ракеткой мира. Первый наш успех за 10 лет
Выкуп прав на Коутиньо обойдется «Баварии» в 120 млн евро
Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара
Как выглядят российские теннисистки в обычной жизни (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь