«Там я пока не был». Чемпион мира рассказал о своей жене из Казахстана
Полузащитник московского «Спартака», чемпион мира 2014 года, Андре Шюррле рассказал
Полузащитник московского «Спартака», чемпион мира 2014 года, Андре Шюррле рассказал
— Известно, что Ваша жена Анна говорит на русском. Расскажите о ней подробнее.
— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.
— Родня жены живет в Москве?
— Нет,
— Когда супруга присоединится к Вам?
— Думаю, после ближайшей паузы на матчи сборных. У нас совсем маленький ребенок, к тому же график матчей у «Спартака» сейчас такой насыщенный, что мы бы все равно мало виделись.