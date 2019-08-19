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11:21 (мск), источник: Prosports.kz

«Там я пока не был». Чемпион мира рассказал о своей жене из Казахстана

Полузащитник московского «Спартака», чемпион мира 2014 года, Андре Шюррле рассказал пресс-службе «Спартака» о своей жене Анне, передает Prosports.kz.

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Источник: Instagram

— Известно, что Ваша жена Анна говорит на русском. Расскажите о ней подробнее.

— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.

— Родня жены живет в Москве?

— Нет, где-то в районе Омска. Там я пока не был.

— Когда супруга присоединится к Вам?

— Думаю, после ближайшей паузы на матчи сборных. У нас совсем маленький ребенок, к тому же график матчей у «Спартака» сейчас такой насыщенный, что мы бы все равно мало виделись.

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