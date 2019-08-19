«Там я пока не был». Чемпион мира рассказал о своей жене из Казахстана

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— Известно, что Ваша жена Анна говорит на русском. Расскажите о ней подробнее.

— Русский у нее не идеальный, честно говоря. Родилась она в Казахстане, недалеко от границы с Россией. Но уже в девятилетнем возрасте переехала в Берлин и с тех пор живет там. А вот ее родители и сестра говорят на русском просто отлично — и много рассказывали мне о Москве и стране.

— Родня жены живет в Москве?

— Нет, где-то в районе Омска. Там я пока не был.

— Когда супруга присоединится к Вам?