ЦСКА против «Спартака»: чего ждать от главного дерби России

Источник: РИА "Новости"

Оправдаться за прошлый сезон

Встреча в рамках 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в новейшей истории страны станет для обеих команд уже 63-й во всех турнирах. Преимущество по количеству побед остается за красно-синими: 26 раз армейцы уходили с поля триумфаторами, «Спартак» же довольствуется лишь 21 викторией. Последнюю красно-белые добыли в скромном товарищеском предсезонном турнире, когда одолели коллектив Виктора Гончаренко со счетом 3:1. В официальных же встречах «Спартак» выигрывал дерби еще в сезоне-2017/18, когда командой руководил Массимо Каррера. Сейчас же у красно-белых в памяти остается горечь от поражения во второй половине прошлого сезона. Причем, двойная.

Во-первых, «Спартак» в своих стенах проиграл ЦСКА, который этой весной откровенно хандрил. Впрочем, Арнору Сигурдссону это не помешало оформить дубль и добыть для армейцев важнейшую победу в дерби. Во-вторых, именно между красно-синими и подопечными Олега Кононова разыгралась борьба за попадание в групповой этап Лиги Европы по итогам сезона.

Эту локальную войну красно-белые проиграли в последнем туре РПЛ.

В итоге сейчас «Спартак» вынужден проходить квалификационные раунды, чтобы отобраться в еврокубковую осень, ЦСКА же на данный момент все силы сосредотачивает исключительно на национальное первенство. Столь обидное поражение на двух фронтав должно сыграть на руку команде Кононова, если она, конечно, действительно желает дать реванш на своем же поле.

Травмы у ЦСКА, дисквалификации у «Спартака»

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить

Поспособствовать удачному раскладу в дерби красно-белым может и кадровая проблема, с которой в очередной раз сталкивается Виктор Гончаренко. Если про выбывших из строя на долгий срок Алана Дзагоева и Георгия Щенникова наставник ЦСКА уже забыл, то сейчас у 42-летнего специалиста появилась новая головная боль в виде Сигурдссона.

В середине первого тайма матча 5-го тура с «Сочи» исландский полузащитник столкнулся с полузащитником сочинцев Никитой Калугиным и при помощи врачей покинул поле, не сумев продолжить игру. Медицинское обследование диагностировало у 20-летнего хавбека повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.

Насколько именно выбыл Сигурдссон из общей группы, в ЦСКА сказать не могут. Однако при лучших обстоятельствах восстановление от травмы может занять как минимум месяц.

Помимо исландца дерби рисковал пропустить главный бомбардир красно-синих Федор Чалов. Все в той же встрече защитник «Сочи» Иван Миладинович врезал 21-летнему форварду локтем по лицу, в результате чего у игрока ЦСКА потекла кровь из носа. В итоге врачи диагностировали Чалову перелом носа с небольшим смещением, а Миладинович решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС был дисквалифицирован на четыре матча. Впрочем, к дерби нападающий красно-синих сумел восстановиться и уже вовсю работает в общей группе.

В плане здоровья в принципе ничего не беспокоит. Сказать, что настрой у команды перед дерби боевой, — значит не сказать ничего. Подготовка проходит как обычно, думаю, к матчу мы подойдем в хорошей форме. О не самой удачной игре с «Сочи» мы забыли, все мысли только о поединке со «Спартаком». Федор Чалов нападающий ЦСКА

У «Спартака» же в плане лазарета все хорошо. Александр Селихов уже почти месяц как залечил тяжелый перелом пальца, полученный как раз в апрельском дерби, и вовсю тренируется в общей группе. Правда, его тезка Александр Максименко своей игрой застолбил за собой место первого вратаря красно-белых, потому за дерби Селихову придется наблюдать со скамейки запасных. Чуть менее повезло новичку москвичей Эсекьелю Понсе.

Аргентинский нападающий грубо сфолил против голкипера столичного «Динамо» Антона Шунина в 4-м туре чемпионата, за что был наказан прямой красной карточкой в последствии — тремя матчами дисквалификации.

Встречу с «Ахматом» в Грозном Понсе уже пропустил, на очереди остались игры с ЦСКА и «Крыльями Советов» в Самаре. Главное дерби страны аргентинец будет наблюдать с трибуны «Открытие Арены».

Свежая кровь «Спартака»

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий Презентация новичков в «Спартаке»

К слову, о новичках красно-белых. «Спартак» агрессивно провел летнее трансферное окно, не только расставшись с бывшими лидерами и ветеранами команды, но и приобретя несколько звездных иностранцев. Если покупка Резиуана Мирзова пока еще вызывает сомнения, то трансферы того же Понсе, Андре Шюррле, Гуса Тиля и Джордана Ларссона уже дают повод размышлять о том, что «Спартак» в этом сезоне всерьез может за что-то побороться.

К игре красно-белых что в конце прошлого сезона, что в начале этого возникло очень много вопросов. Все они были адресованы Олегу Кононову. Наставник «народной» команды всякий раз пользовался универсальным ответом, мол, «мы работаем, команда строится, все будет хорошо». Впрочем, слова эти убедительными не казались. Не кажутся и сейчас, несмотря на то, что «Спартак» набрал неплохой ход, одержав три победы в последних трех матчах во всех турнирах.

Так, москвичи увезли важные три очка из тяжелейшего выезда в Грозный, а также дважды обыграли швейцарский «Тун», обеспечив себе выход в квалификационный раунд плей-офф Лиги Европы, где красно-белых ждет португальская «Брага». Однако к игре «Спартака» по-прежнему остается множество нареканий. Особенно это касается: а) действий в обороне; б) позиционной атаки.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий «Спартак» обыграл «Тун» и вышел в раунд плей-офф квалификации ЛЕ

По количеству сейвов Максименко входит в топ-5 среди остальных вратарей РПЛ, в игру он вступает едва ли не чаще, чем остальные голкиперы чемпионата. Во многом благодаря ему «Спартак» смог пройти в следующий раунд квалификации Лиги Европы. Вероятно, Максименко же предстоит стать одним из героев дерби.

Что касается атакующих действий, что даже несмотря на то, что «Спартак» является одним из лучших в первенстве по проценту владения мячом (а в данном компоненте, кстати, лидирует именно ЦСКА), взломать оборону в позиционной атаке у команды Олега Кононова практически не получается. Все три мяча в ворота «Ахмата» красно-белые забили в ходе скоростных контратаках и благодаря ошибкам защитников грозненцев у своей штрафной. С «Туном» ситуация выглядела похожим образом.

Единственное, на что может уповать Олег Кононов, это на своих новичков. Свежая кровь в лице Шюррле, Тиля и Ларссона на данный момент положительно влияет на «Спартак», благодаря чему появился результат, который в свою очередь покрывает тенью общекомандные игровые проблемы москвичей. Удалось новым игрокам «Спартака» и отвести от клуба негатив со стороны некоторой части болельщиков. Особенно это касается фигуры Шюррле. Немец на данный момент вызывает исключительно положительные впечатления. Причем как своей игрой (2 гола и 3 ассиста в четырех матчах), так и поведением. Андре удалось создать образ положительного персонажа, способного также руководить своей новой командой. В «Спартаке» немецкий форвард менее трех недель, но уже является его полноценным лидером.

Кризис ЦСКА

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»

Как уже говорилось ранее, главная проблема, с которой красно-синие вынуждены сталкиваться последние несколько лет, это кадры. Точнее, их отсутствие. Болельщики ЦСКА до последнего надеются, что руководство клуба все-таки сможет к концу трансферного окна подписать нападающего, потому как на одном Чалове выезжать тяжело, а Нисимура и Н’Диайе за место в основе закрепиться никак не могут. Японец в этом сезоне отыграл менее 15-и минут в матче с «Крыльями Советом», а малийский форвард и вовсе наслаждается футболом только со стороны.

Сейчас же у ЦСКА выстроен конкретный атакующий треугольник: Влашич — Сигурдссон — Чалов. Все четыре гола, которые армейцы соорудили в начале первенства, оказались результатом действий именно этого трио. Но центральный его элемент благодаря «Сочи» выбыл.

Как уже отмечалось, ЦСКА является лидером РПЛ по проценту владения мячом. Связано это во многом с тем, что соперники красно-синих — «Крылья», «Оренбург», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи» — предпочитали игру вторым номером, делая акцент на оборонительных действиях. Это прямым образом отразилось на статистике ЦСКА по соотношению количества/качества ударов.

В данном компоненте армейцы считаются одними из худших в чемпионате. За матч игроки ЦСКА наносят почти 17 ударов, вот только цели достигли только четыре. Хуже — только «Динамо».

Отсутствие Сигурдссона заставит Гончаренко либо менять игровую модель, либо вытягивать кого-нибудь из центра поля в атаку. Наиболее вероятен второй вариант. И, скорее всего, роль Сигурдссона на себя возьмет Обляков, а левый край придется закрывать Кириллу Набабкину.

Судьи

Судейский вопрос, увы, является одним из самых главных в нынешнем сезоне. Каждый тур арбитры допускают настолько грубые и результативные ошибки, что их приходится обсуждать на протяжении недели. 6-й тур исключением не оказался. Достаточно обратить внимание на работу Алексея Матюнина в матче «Зенит» — «Ахмат», где арбитр не только ошибочно удалил капитана грозненцев Ризвана Уциева, но и отменил два чистых гола сине-бело-голубых. Предстоящее дерби между «Спартаком» и ЦСКА рискует также стать жертвой судейских ошибок, которые отвлекут внимание болельщиков от футбола. Фигуру судей стали обсуждать еще за пару дней до начала встречи.

Так, РФС сообщил о замене Алексея Еськова на Сергея Карасева, которому теперь поручено обслуживать главный матч тура.

По официальным данным, Еськов получил травму, из-за чего не сможет работать на игре. Остальная же бригада судей на дерби осталась неизменной. К слову, помогать Карасеву будут и видеорефери: на матче «Спартак» — ЦСКА официально будет работать система VAR, и в случае спорных моментов именно она может помочь избежать результативных ошибок арбитра.

Сам же Сергей Карасев является одним из самых обсуждаемых судей РПЛ. И несмотря на то, что он входит в первую категорию арбитров УЕФА и ФИФА, претензий к нему находится предостаточно. Особенно со стороны «Спартака» и ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 6, 19.08.2019, 20:00 Спартак - ЦСКА -

Уже сейчас болельщики красно-белых «ждут» назначения пенальти в свои ворота. Так, фанаты до сих пор держат в голове эпизод, произошедший более шести лет назад. Напомним, в апрельском дерби сезона-2012/13 ЦСКА сумел избежать поражения от «Спартака» благодаря пенальти, назначенному в самой концовке встречи и реализованного Аланом Дзагоевым. Примечательно, что в той игре Карасев назначил сразу два 11-метровых и оба — в пользу армейцев. И именно второй пенальти оказался предметом споров и обсуждений. Болельщики ЦСКА же также относятся к Карасеву со скептицизмом.

40-летний арбитр за всю свою карьеру в РПЛ работал на 20-и матчах ЦСКА, в которых армейцы одержали только пять побед и семь раз проиграли. По мнению красно-синих, именно Карасев является одним из самых «неудачных» для команды судей. Впрочем, дерби со «Спартаком» он обслуживал трижды. И все три матча завершились вничью.