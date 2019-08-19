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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гендиректор «Локомотива» рассказал о «постоянных конфликтах» с Семиным

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что у него происходят «постоянные конфликты» с главным тренером команды Юрием Семиным, но это, по его словам, идет на пользу делу.

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Источник: РИА "Новости"

«И с Семиным нормальные рабочие отношения. Постоянные конфликты, но это нормально. Бьемся, каждый отстаивает свою точку зрения. Я считаю, что это на пользу. Ленин в первом номере газеты “Правда” писал, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. Точно, что кладбища у нас нет. Ни на советах директоров, ни на трансферных комитетах, ни в общении. Мы стараемся находить оптимальные решения», — сказал Кикнадзе журналистам.

Он добавил, что испытывает на своей должности «большой драйв». «Вы надеетесь на (отставку — ред.)? Пока не вижу оснований», — сказал Кикнадзе.

В межсезонье «Локомотив» долго вел переговоры о продлении контракта с вратарем Гилерме. «С Гилерме у нас отличные отношения. Рубикон мы прошли, все дальше прекрасно», — сказал он.

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12 августа© Ньюстюб
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