Гендиректор «Локомотива» рассказал о «постоянных конфликтах» с Семиным

«И с Семиным нормальные рабочие отношения. Постоянные конфликты, но это нормально. Бьемся, каждый отстаивает свою точку зрения. Я считаю, что это на пользу. Ленин в первом номере газеты “Правда” писал, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. Точно, что кладбища у нас нет. Ни на советах директоров, ни на трансферных комитетах, ни в общении. Мы стараемся находить оптимальные решения», — сказал Кикнадзе журналистам.