Гендиректор «Локомотива» рассказал о «постоянных конфликтах» с Семиным

«И с Семиным нормальные рабочие отношения. Постоянные конфликты, но это нормально. Бьемся, каждый отстаивает свою точку зрения. Я считаю, что это на пользу. Ленин в первом номере газеты “Правда” писал, что полное единство взглядов может быть только на кладбище. Точно, что кладбища у нас нет. Ни на советах директоров, ни на трансферных комитетах, ни в общении. Мы стараемся находить оптимальные решения», — сказал Кикнадзе журналистам.
Он добавил, что испытывает на своей должности «большой драйв». «Вы надеетесь на (отставку — ред.)? Пока не вижу оснований», — сказал Кикнадзе.
В межсезонье «Локомотив» долго вел переговоры о продлении контракта с вратарем Гилерме. «С Гилерме у нас отличные отношения. Рубикон мы прошли, все дальше прекрасно», — сказал он.