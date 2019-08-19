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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Семака судить не за что, слова про козлов — это не оскорбление

Журналист Василий Уткин прокомментировал поведение главного тренера «Зенита» Сергея Семака после матча 6-го тура чемпионата России с «Ахматом» (0:0). Напомним, наставник прервал беседу своего ассистента с арбитрами, крикнув: «Не надо с этими козлами разговаривать!». Через некоторое время Семак принёс извинения арбитрам.

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Источник: РИА "Новости"

«Пару слов о Семаке и козлах. Я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы, тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно ещё Комиссии по маразматике РФС просто могу не выбирать выражений. Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно. Оскорбление — это только целенаправленное, адресованное конкретному человеку высказывание. Больше ничего. Мало того, Семак имел намерение не оскорбить, а напротив — избежать конфликта.

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Как быть со словом «козлы»? Так же, как если бы оно было сказано на скамейке, в раздевалке, в бане, в машине. Во время секса. Никак. В раздевалке, например, тренер может сказать: умрите, а победу добудьте. И что? У нас законом призыв к самоубийству уголовно наказуем. Или слышали выражение, тоже мотивирующее: мяч до вратаря должен долетать рваный и в крови? Слышали. Так это чистый экстремизм. Откуда на нём возьмется кровь?

Это преступление лишь перед лицом бога. Бог же говорил: если ты прелюбодействовал с женщиной в сердце своём, то считай, что уже и реально тоже. А глава комитета РФС по маразматике Семён Андреев совсем не бог. Хотя он и думает иначе, и уже суропит Семаку кару. Нет, не бог и мегаломан Андрей Созин, 50-летний юнга в этом комитете среди власоухих старцев, тоже не архангел с огненным мечом.

Семак успокоил своего взвинченного помощника. И всё. Вот если бы он сам сказал — на пресс-конференции, или в послематчевом интервью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, это было бы оскорбление. А так нет, — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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Зенит
0:0
Первый тайм: 0:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 617.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 48468 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакРашид Рахимов
Составы команд
99Андрей Лунев
33Виталий Гудиев
3Дуглас Сантос
40Ризван Уциев
7′
6Бранислав Иванович
59Евгений Харин
44Ярослав Ракицкий
90+4′
4Вилькер Анхель
5Вильмар Барриос
15Андрей Семенов
27Магомед Оздоев
73′
20Зоран Нижич
90+4′
7Сердар Азмун
23Антон Швец
22Артем Дзюба
11Силва Лима Исмаэл
19Игорь Смольников
24′45′
77Бернард Бериша
14′62′
18Юрий Жирков
21Одисе Роши
66′
10Эмилиано Ариэль Ригони
83′
88Денис Глушаков
90′
14Далер Кузяев
6Михаил Гащенков
21Александр Ерохин
68′
19Олег Иванов
81′
91Алексей Сутормин
18Андрес Понсе
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки1
5Голевые моменты1
11Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые2
14Фолы9
5Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяДмитрий Сафьян(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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