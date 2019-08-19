Дубль защитника Жиго принес «Спартаку» победу в матче чемпионата России с ЦСКА

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В составе «Спартака» оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68). Жиго, забивший в нынешнем сезоне три мяча, был признан лучшим игроком матча.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков после шести матчей. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков.

В седьмом туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА дома примет грозненский «Ахмат», обе встречи пройдут 25 августа. 22 августа «Спартак» проведет первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против «Браги» в Португалии.

События первого тайма

По сравнению с матчем прошлого тура с «Сочи» (0:0) ЦСКА произвел ряд изменений в составе. Вместо Звонимира Шарлии и Виктора Васина в центре обороны с первых минут вышли Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин. Позицию левого защитника занял Константин Кучаев, в то время как травмированного Арнора Сигурдссона в полузащите заменил Дмитрий Ефремов, на позицию Кристиана Бистровича в центре поля переместился Иван Обляков. Тренерский штаб «Спартака» с первых минут выпустил на поле точно такой же состав, как и в игре прошлого тура с «Ахматом» (3:1).

Как и все встречи шестого тура, матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье из-за попадания птиц в двигатели, избежав жертв.

Болельщики обеих команд отметились красочными перфомансами. Фанаты «Спартака» баннером лишний раз напомнили о ненависти к ЦСКА, сопроводив представление пиротехникой и черным дымом. Армейские поклонники на своих секторах ограничились баннером «Красно-синяя Москва», сопроводив его флажками и ленточками.

Первый опасный момент «Спартак» создал на 13-й минуте, после длинной передачи в штрафную Гус Тил принял мяч на грудь и, не давая опуститься ему на землю, сильно пробил, но вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, проводивший 31-й матч против «Спартака» в чемпионатах России, грамотно занял позицию и поймал мяч. Армейцы ответили ударом Облякова, после которого мяч попал в ногу спартаковскому защитнику и отрикошетил к форварду Федору Чалову, но тот в ближнем бою не смог переиграть вратаря «Спартака» Александра Максименко.

Еще через минуту Фернандес с правого фланга прострелил вдоль штрафной, где без присмотра остались полузащитник Дмитрий Ефремов и Чалов, но первый промахнулся мимо мяча, а удар второго непостижимым образом ногой отразил Максименко. Сейв голкипера красно-белых чем-то напомнил спасение Акинфеева, который в похожем стиле отразил решающий пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира 2018 года с испанцами (1:1, 4:3 по пенальти). На 21-й минуте Ефремов был вынужден покинуть поле из-за повреждения, его место занял японец Такума Нисимура.

До конца первого тайма команды обменялись неплохими моментами. Сначала полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вышел на ударную позицию и пробил из-за пределов штрафной — Акинфеев снова поймал мяч, а затем форвард красно-белых Андре Шюррле нашел передачей Тила, но голландец из выгодной позиции пробил неточно. Уже в компенсированное к первому тайму время Обляков из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой.

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События второго тайма

Второй тайм начался с атак «Спартака», одна из которых закончилась взятием ворот, атаку начал и закончил Жиго. Сперва защитник отобрал мяч на своей половине поля, а затем головой замкнул навес с фланга в исполнении Шюррле. Француз остался без присмотра в штрафной площади и направил мяч в сетку ворот, поймав Акинфеева на противоходе.

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В течение пяти минут красно-белые дважды могли увеличить преимущество в счете, но сначала мяч после удара Зелимхана Бакаева с убойной позиции рикошетом от защитника прошел мимо ворот, а после подачи углового Жиго в упор расстреливал Акинфеева, но вратарь ЦСКА свою команду выручил, отразив удар ногами. Спустя еще три минуты капитан армейцев снова спас партнеров от гола, отбив мяч после удара Бакаева.

Армейцы смогли наказать «Спартак» за расточительность, Фернандес первым оказался на подборе после неудачного выноса мяча из штрафной спартаковскими защитниками и сильным ударом с небольшим рикошетом поразил ворота Максименко.

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На 72-й минуте главный арбитр Сергей Карасев на некоторое время остановил встречу из-за дыма, который не мог рассеяться над полем после пиротехнического шоу радостных фанатов ЦСКА. Едва игра возобновилась, как хозяева заработали право на угловой, после которого дубль оформил Жиго, побежавший праздновать гол с болельщиками.

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Сразу же ЦСКА имел два хороших шанса отыграться. Но сначала Жиго блокировал удар из выгоднейшей позиции, а затем «Спартак» выручил Максименко после удара с подбора. Армейцы больше не смогли создать опасных моментов у ворот «Спартака», а красно-белые не использовали свои шансы в контратаках. Вышедший на замену Лоренсо Мельгарехо не смог переиграть Акинфеева, выйдя один на один с голкипером на последней из семи компенсированных минут.