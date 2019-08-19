Дубль защитника Жиго принес «Спартаку» победу в матче чемпионата России с ЦСКА
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской
МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный ЦСКА со счетом 2:1 в домашнем матче шестого тура Российской
В составе «Спартака» оба мяча забил защитник Самуэль Жиго (59-я и 79-я минуты), у ЦСКА гол на свой счет записал защитник Марио Фернандес (68). Жиго, забивший в нынешнем сезоне три мяча, был признан лучшим игроком матча.
В седьмом туре «Спартак» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА дома примет грозненский «Ахмат», обе встречи пройдут 25 августа. 22 августа «Спартак» проведет первый матч раунда
По сравнению с матчем прошлого тура с «Сочи» (0:0) ЦСКА произвел ряд изменений в составе. Вместо Звонимира Шарлии и Виктора Васина в центре обороны с первых минут вышли Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин. Позицию левого защитника занял Константин Кучаев, в то время как травмированного Арнора Сигурдссона в полузащите заменил Дмитрий Ефремов, на позицию Кристиана Бистровича в центре поля переместился Иван Обляков. Тренерский штаб «Спартака» с первых минут выпустил на поле точно такой же состав, как и в игре прошлого тура с «Ахматом» (3:1).
Как и все встречи шестого тура, матч начался с аплодисментов в адрес экипажа самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего 15 августа из Москвы в Симферополь. Авиалайнер совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье
Болельщики обеих команд отметились красочными перфомансами. Фанаты «Спартака» баннером лишний раз напомнили о ненависти к ЦСКА, сопроводив представление пиротехникой и черным дымом. Армейские поклонники на своих секторах ограничились баннером «Красно-синяя Москва», сопроводив его флажками и ленточками.
Первый опасный момент «Спартак» создал на 13-й минуте, после длинной передачи в штрафную Гус Тил принял мяч на грудь и, не давая опуститься ему на землю, сильно пробил, но вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, проводивший 31-й матч против «Спартака» в чемпионатах России, грамотно занял позицию и поймал мяч. Армейцы ответили ударом Облякова, после которого мяч попал в ногу спартаковскому защитнику и отрикошетил к форварду Федору Чалову, но тот в ближнем бою не смог переиграть вратаря «Спартака» Александра Максименко.
Еще через минуту Фернандес с правого фланга прострелил вдоль штрафной, где без присмотра остались полузащитник Дмитрий Ефремов и Чалов, но первый промахнулся мимо мяча, а удар второго непостижимым образом ногой отразил Максименко. Сейв голкипера
До конца первого тайма команды обменялись неплохими моментами. Сначала полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вышел на ударную позицию и пробил
Второй тайм начался с атак «Спартака», одна из которых закончилась взятием ворот, атаку начал и закончил Жиго. Сперва защитник отобрал мяч на своей половине поля, а затем головой замкнул навес с фланга в исполнении Шюррле. Француз остался без присмотра в штрафной площади и направил мяч в сетку ворот, поймав Акинфеева на противоходе.
В течение пяти минут
Армейцы смогли наказать «Спартак» за расточительность, Фернандес первым оказался на подборе после неудачного выноса мяча из штрафной спартаковскими защитниками и сильным ударом с небольшим рикошетом поразил ворота Максименко.
На 72-й минуте главный арбитр Сергей Карасев на некоторое время остановил встречу
Сразу же ЦСКА имел два хороших шанса отыграться. Но сначала Жиго блокировал удар из выгоднейшей позиции, а затем «Спартак» выручил Максименко после удара с подбора. Армейцы больше не смогли создать опасных моментов у ворот «Спартака», а
На игре присутствовали главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а также хоккеисты Евгений Малкин и Александр Радулов. Всего «Спартак» и ЦСКА провели между собой 64 матча в российских турнирах, на счету «Спартака» 21 победа, ЦСКА оказывался сильнее 27 раз, еще 16 матчей между столичными клубами завершались вничью.
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)