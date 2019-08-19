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10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
19 августа, источник: Sport24

Жиго отгрузил трешку в дерби — два в чужие, один в свои. «Спартак» выиграл главный матч сезона

Хотя ЦСКА смотрелся не хуже.

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Источник: РИА "Новости"

Дерби Всея Руси — не только крутой футбол. Но и точка сбора селебрити. Так сегодня на «Открытие Арену» пришли Евгений Малкин, Александр Радулов, Войцех Ковалевски, Станислав Черчесов. Всех их мы представлять не будем — таких людей надо знать!

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Как и футболистов, работавших сегодня на матче. Вот кого в основу поставил Виктор Гончаренко. Аж девять россиян, считая гражданина РФ Фернандеса. Уже поэтому состав ЦСКА — класс.

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У «Спартака» россиян поменьше — но это и не главное. Зато у красно-белых хватает звучных легионеров — и просто новичков. Шюррле, Тиль, Ларссон — все в старте на дерби. Как и лучший игрок «Спартака» «прямо сейчас» Бакаев.

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Перфоманс — важнейшая история на любом дерби. Сегодня он тоже был на хорошем уровне. Здорово, что погибшего фаната «Спартака» Алексея Бахыта вспомнили не только красно-белые.Но и поклонники ЦСКА. Да и вообще было атмосферно. Ну, это же дерби.

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Теперь о футболе: в нем лучше был ЦСКА. В стартовые 45 минут. Ощутимо лучше — несмотря на гостевой формат игры для армейцев. Банда Гончаренко довольно легко отыскивала зоны в обороне «Спартака». Сочиняла комбинации. Разыгрывала до верного. Забрасывала ударами и угловыми. Короче, сделала все уж для одного гола точно. Но с официальным протестом выступил один человек.

Товарищ Максименко. Молодой кипер «Спартака» выдал топовый перфоманс — несколько шикарных сэйвов, считая совсем галактический после удара Чалова в упор. Та самая «комбинация до верного», которую не сумел завершить Обляков. Но Чалов бил в упор — вратарь красно-белых все равно потащил. Максименко — главная причина, почему «Спартак» не проиграл первый тайм.

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Сами красно-белые были не то чтобы пассивны. Но на фоне организованного хаоса ЦСКА у «Спартака» был… просто хаос. С элементами качественного футбола от, прежде всего, Тиля и Шюррле. Но их индивидуальных выступлений было мало, чтобы забить хотя бы гол.

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Цифры первого тайма. Гончаренко в них должно было порадовать все — кроме голов. Кононов, наоборот, точно испытал позитивные эмоции от нулей — по такой-то игре.

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Прессинг ЦСКА продолжил работать и после перерыва. Армейцы снова немного задавили «Спартак» — и снова ничегошеньки из этого не извлекли. А вот контратаку красно-белых не смогли нейтрализовать — еще один гол, который сделал Шюррле. Четкий ассист на Жиго — защитник «Спартака» забил с игры. В контратаке. И такое бывает. 1:0 — не самый логичный, но абсолютно честный результат. Гол «Спартак» забил что надо.

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И вроде бы почти добил немного шокированную молодежь Гончаренко. «Спартак» вдруг создал несколько шансов, а сэйв Акинфеева после удара Бакаева — вообще чума. Вратари сегодня были в порядке. «Если бы не…» И снова это фраза про голкипера. Но теперь ЦСКА — Акинфеев спас армейцев от еще одного гола и, почти точно, поражения.

На 69-й минуте вдруг выяснилось, что Жиго сегодня намерен забивать не только в чужие ворота. Но и в свои. Марио Фернандес расчехлил пушку страшную — рикошет от Жиго — гол. Снова не совсем логичный, но какая, к черту, разница? Ядерному дерби нужны были голы. Мы их получили.

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44434 зрителя смотрели игру вживую. Наверняка кайфанули все — ну, не считая болельщиков ЦСКА. По причине, о которой ниже. Хотя не все было идеально — из-за пиротехники армейцев игру даже останавливали.

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Обещанная причина — Самюэль Жиго. Француз оформил удивительный хет-трик в дерби — три гола, но один из них в свои. Главное, что Жиго успел вырвать для «Спартака» победу. И вот теперь винтажный гол француза — после корнера. 2:1 — и ведь Жиго еще и заблокировал удар Влашича с убойной позиции в конце встречи. Real MVP.

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«Спартак» побеждает в довольно зрелищном и эмоциональном дерби. У Кононова появился небольшой бонус перед болельщиками — успехи в играх против ЦСКА красно-белые фанаты всегда ценят. А вот армейским можно порадоваться за «очень неплохую игру». Только вот результат у ЦСКА — отрицательный.

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Спартак
2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
14Кирилл Набабкин
90+5′
6Айртон
23Хердур Магнуссон
71′
2Самюэль Жиго
78Игорь Дивеев
14Георгий Джикия
2Мариу Фернандес
8Гус Тил
98Иван Обляков
20Андре Шюррле
8Никола Влашич
7Аяз Гулиев
20Константин Кучаев
47Роман Зобнин
9Федор Чалов
10Зелимхан Бакаев
88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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