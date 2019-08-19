Жиго отгрузил трешку в дерби — два в чужие, один в свои. «Спартак» выиграл главный матч сезона
Хотя ЦСКА смотрелся не хуже.
Хотя ЦСКА смотрелся не хуже.
Дерби Всея Руси — не только крутой футбол. Но и точка сбора селебрити. Так сегодня на «Открытие Арену» пришли Евгений Малкин, Александр Радулов, Войцех Ковалевски, Станислав Черчесов. Всех их мы представлять не будем — таких людей надо знать!
Как и футболистов, работавших сегодня на матче. Вот кого в основу поставил Виктор Гончаренко. Аж девять россиян, считая гражданина РФ Фернандеса. Уже поэтому состав ЦСКА — класс.
У «Спартака» россиян поменьше — но это и не главное. Зато у
Перфоманс — важнейшая история на любом дерби. Сегодня он тоже был на хорошем уровне. Здорово, что погибшего фаната «Спартака» Алексея Бахыта вспомнили не только
Теперь о футболе: в нем лучше был ЦСКА. В стартовые 45 минут. Ощутимо лучше — несмотря на гостевой формат игры для армейцев. Банда Гончаренко довольно легко отыскивала зоны в обороне «Спартака». Сочиняла комбинации. Разыгрывала до верного. Забрасывала ударами и угловыми. Короче, сделала все уж для одного гола точно. Но с официальным протестом выступил один человек.
Товарищ Максименко. Молодой кипер «Спартака» выдал топовый перфоманс — несколько шикарных сэйвов, считая совсем галактический после удара Чалова в упор. Та самая «комбинация до верного», которую не сумел завершить Обляков. Но Чалов бил в упор — вратарь
Сами
Цифры первого тайма. Гончаренко в них должно было порадовать все — кроме голов. Кононов, наоборот, точно испытал позитивные эмоции от нулей — по
Прессинг ЦСКА продолжил работать и после перерыва. Армейцы снова немного задавили «Спартак» — и снова ничегошеньки из этого не извлекли. А вот контратаку
И вроде бы почти добил немного шокированную молодежь Гончаренко. «Спартак» вдруг создал несколько шансов, а сэйв Акинфеева после удара Бакаева — вообще чума. Вратари сегодня были в порядке. «Если бы не…» И снова это фраза про голкипера. Но теперь ЦСКА — Акинфеев спас армейцев от еще одного гола и, почти точно, поражения.
На 69-й минуте вдруг выяснилось, что Жиго сегодня намерен забивать не только в чужие ворота. Но и в свои. Марио Фернандес расчехлил пушку страшную — рикошет от Жиго — гол. Снова не совсем логичный, но какая, к черту, разница? Ядерному дерби нужны были голы. Мы их получили.
44434 зрителя смотрели игру вживую. Наверняка кайфанули все — ну, не считая болельщиков ЦСКА. По причине, о которой ниже. Хотя не все было идеально —
Обещанная причина — Самюэль Жиго. Француз оформил удивительный
«Спартак» побеждает в довольно зрелищном и эмоциональном дерби. У Кононова появился небольшой бонус перед болельщиками — успехи в играх против ЦСКА
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)