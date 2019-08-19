Жиго отгрузил трешку в дерби — два в чужие, один в свои. «Спартак» выиграл главный матч сезона

Источник: РИА "Новости"

Дерби Всея Руси — не только крутой футбол. Но и точка сбора селебрити. Так сегодня на «Открытие Арену» пришли Евгений Малкин, Александр Радулов, Войцех Ковалевски, Станислав Черчесов. Всех их мы представлять не будем — таких людей надо знать!

Как и футболистов, работавших сегодня на матче. Вот кого в основу поставил Виктор Гончаренко. Аж девять россиян, считая гражданина РФ Фернандеса. Уже поэтому состав ЦСКА — класс.

У «Спартака» россиян поменьше — но это и не главное. Зато у красно-белых хватает звучных легионеров — и просто новичков. Шюррле, Тиль, Ларссон — все в старте на дерби. Как и лучший игрок «Спартака» «прямо сейчас» Бакаев.

Перфоманс — важнейшая история на любом дерби. Сегодня он тоже был на хорошем уровне. Здорово, что погибшего фаната «Спартака» Алексея Бахыта вспомнили не только красно-белые. Но и поклонники ЦСКА. Да и вообще было атмосферно. Ну, это же дерби.

Теперь о футболе: в нем лучше был ЦСКА. В стартовые 45 минут. Ощутимо лучше — несмотря на гостевой формат игры для армейцев. Банда Гончаренко довольно легко отыскивала зоны в обороне «Спартака». Сочиняла комбинации. Разыгрывала до верного. Забрасывала ударами и угловыми. Короче, сделала все уж для одного гола точно. Но с официальным протестом выступил один человек.

Товарищ Максименко. Молодой кипер «Спартака» выдал топовый перфоманс — несколько шикарных сэйвов, считая совсем галактический после удара Чалова в упор. Та самая «комбинация до верного», которую не сумел завершить Обляков. Но Чалов бил в упор — вратарь красно-белых все равно потащил. Максименко — главная причина, почему «Спартак» не проиграл первый тайм.

Сами красно-белые были не то чтобы пассивны. Но на фоне организованного хаоса ЦСКА у «Спартака» был… просто хаос. С элементами качественного футбола от, прежде всего, Тиля и Шюррле. Но их индивидуальных выступлений было мало, чтобы забить хотя бы гол.

Цифры первого тайма. Гончаренко в них должно было порадовать все — кроме голов. Кононов, наоборот, точно испытал позитивные эмоции от нулей — по такой-то игре.

Прессинг ЦСКА продолжил работать и после перерыва. Армейцы снова немного задавили «Спартак» — и снова ничегошеньки из этого не извлекли. А вот контратаку красно-белых не смогли нейтрализовать — еще один гол, который сделал Шюррле. Четкий ассист на Жиго — защитник «Спартака» забил с игры. В контратаке. И такое бывает. 1:0 — не самый логичный, но абсолютно честный результат. Гол «Спартак» забил что надо.

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И вроде бы почти добил немного шокированную молодежь Гончаренко. «Спартак» вдруг создал несколько шансов, а сэйв Акинфеева после удара Бакаева — вообще чума. Вратари сегодня были в порядке. «Если бы не…» И снова это фраза про голкипера. Но теперь ЦСКА — Акинфеев спас армейцев от еще одного гола и, почти точно, поражения.

На 69-й минуте вдруг выяснилось, что Жиго сегодня намерен забивать не только в чужие ворота. Но и в свои. Марио Фернандес расчехлил пушку страшную — рикошет от Жиго — гол. Снова не совсем логичный, но какая, к черту, разница? Ядерному дерби нужны были голы. Мы их получили.

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44434 зрителя смотрели игру вживую. Наверняка кайфанули все — ну, не считая болельщиков ЦСКА. По причине, о которой ниже. Хотя не все было идеально — из-за пиротехники армейцев игру даже останавливали.

Обещанная причина — Самюэль Жиго. Француз оформил удивительный хет-трик в дерби — три гола, но один из них в свои. Главное, что Жиго успел вырвать для «Спартака» победу. И вот теперь винтажный гол француза — после корнера. 2:1 — и ведь Жиго еще и заблокировал удар Влашича с убойной позиции в конце встречи. Real MVP.

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