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19 августа, источник: ТАСС

Гончаренко: Футболисты ЦСКА смотрелись лучше «Спартака» в матче РПЛ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА в матче шестого тура чемпионата России против «Спартака» смотрелся лучше соперника, несмотря на то, что потерпел поражение. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в понедельник на стадионе «Открытие-Арена» уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче шестого тура чемпионата России. В составе проигравших гол забил Марио Фернандес, у победителей дублем отметился Самуэль Жиго.

«Если ребенок попадает на такой матч впервые, он останется на стадионе навсегда, — сказал Гончаренко. — Жаль, что [Федор] Чалов не смог реализовать моменты. И вообще мы смотрелись лучше, но снова проиграли».

Главный тренер армейцев высказался по поводу паузы во втором тайме, вызванной сильным задымлением из-за использования пиротехники. Из-за этого главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру. По словам наставника проигравшей команды, арбитр мотивировал это тем, что судьям, работавшим с системой видеоассистента рефери (VAR), не было видно поля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня удивительно, что игру прервали, дымовая занавеса не пропала, а потом возобновили, — признался специалист. — Судья сказал, что VAR не видит поле. Но, как его не было видно до остановки, так и не видно после. Из-за этого был потерян темп игры».

После шести туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. ЦСКА расположился на шестой строчке, набрав 10 очков. В седьмом туре красно-белые на выезде сыграют с самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА дома примет грозненский «Ахмат», обе встречи пройдут 25 августа.

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2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
14Кирилл Набабкин
90+5′
6Айртон
23Хердур Магнуссон
71′
2Самюэль Жиго
78Игорь Дивеев
14Георгий Джикия
2Мариу Фернандес
8Гус Тил
98Иван Обляков
20Андре Шюррле
8Никола Влашич
7Аяз Гулиев
20Константин Кучаев
47Роман Зобнин
9Федор Чалов
10Зелимхан Бакаев
88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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