Гончаренко: Футболисты ЦСКА смотрелись лучше «Спартака» в матче РПЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА в понедельник на стадионе «Открытие-Арена» уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в матче шестого тура чемпионата России. В составе проигравших гол забил Марио Фернандес, у победителей дублем отметился Самуэль Жиго.

«Если ребенок попадает на такой матч впервые, он останется на стадионе навсегда, — сказал Гончаренко. — Жаль, что [Федор] Чалов не смог реализовать моменты. И вообще мы смотрелись лучше, но снова проиграли».

Главный тренер армейцев высказался по поводу паузы во втором тайме, вызванной сильным задымлением из-за использования пиротехники. Из-за этого главный арбитр встречи Сергей Карасев на несколько минут остановил игру. По словам наставника проигравшей команды, арбитр мотивировал это тем, что судьям, работавшим с системой видеоассистента рефери (VAR), не было видно поля.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12812516" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня удивительно, что игру прервали, дымовая занавеса не пропала, а потом возобновили, — признался специалист. — Судья сказал, что VAR не видит поле. Но, как его не было видно до остановки, так и не видно после. Из-за этого был потерян темп игры».