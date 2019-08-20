Маркизио: Решение покинуть «Зенит» было правильным

«Я считаю, что решение покинуть «Зенит» было правильным, потому что после операции (на колене в апреле — прим.) я потерял важные месяца, чтобы быть готовым к чемпионату и, прежде всего, к Лиге чемпионов, в которой «Зенит принимает участие. Я желаю всего наилучшего своим бывшим одноклубникам, сотрудникам и болельщикам, которые могут насладиться Лигой чемпионов», — цитирует Маркизио Sky Sports.