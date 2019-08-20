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00:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маркизио: Решение покинуть «Зенит» было правильным

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио считает, что сделал правильный выбор, покинув петербургский футбольный клуб «Зенит».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» 1 июля объявил, что договорился о досрочном расторжении контракта с 33-летним хавбеком. В настоящий момент Маркизио не нашел себе новый клуб.

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«Я считаю, что решение покинуть «Зенит» было правильным, потому что после операции (на колене в апреле — прим.) я потерял важные месяца, чтобы быть готовым к чемпионату и, прежде всего, к Лиге чемпионов, в которой «Зенит принимает участие. Я желаю всего наилучшего своим бывшим одноклубникам, сотрудникам и болельщикам, которые могут насладиться Лигой чемпионов», — цитирует Маркизио Sky Sports.

Маркизио, ранее выступавший за туринский «Ювентус», перешел в «Зенит» в сентябре 2018 года. В составе петербургского клуба он сыграл 15 матчей, забил два мяча и стал чемпионом России сезона-2018/19.

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