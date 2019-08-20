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10:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Marca: ЦСКА хочет арендовать защитника «Севильи» Серхи Гомеса

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА заинтересован в аренде защитника испанской «Севильи» Серхи Гомеса с правом выкупа футболиста, сообщает Marca.

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Источник: AFP 2019

Как отмечается, в летнее трансферное окно Гомесом уже интересовались итальянская «Аталанта», а также испанские «Вальядолид» и «Валенсия», но 27-летний футболист не принял ни одного предложения.

Гомес перешел в «Севилью» из «Сельты» летом 2018 года за 4,5 миллиона евро. В прошедшем сезоне защитник сыграл 48 матчей во всех турнирах.

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