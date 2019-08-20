СМИ: Кононов выполнил ультиматум и останется в «Спартаке» минимум до зимы

В конце июля после череды неудачных матчей руководство «Спартака» выдвинуло специалисту ультиматум, дав пять матчей на исправление ситуации. В итоге после поражения от «Тамбова» подопечные Кононова набрали в РПЛ семь очков, а также преодолели барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы, выбив из турнира швейцарский «Тун».