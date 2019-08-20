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11:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Кононов выполнил ультиматум и останется в «Спартаке» минимум до зимы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов выполнил ультиматум руководства клуба и останется на посту до зимнего перерыва в чемпионате России, сообщает euro-football.ru.

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В конце июля после череды неудачных матчей руководство «Спартака» выдвинуло специалисту ультиматум, дав пять матчей на исправление ситуации. В итоге после поражения от «Тамбова» подопечные Кононова набрали в РПЛ семь очков, а также преодолели барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы, выбив из турнира швейцарский «Тун».

«Красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. За выход в групповой этап Лиги Европы «Спартак» поборется с португальской «Брагой». Матчи пройдут 22 и 29 августа.

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