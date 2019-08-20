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11:55 (мск), источник: Газета.Ру

Четыре победы подряд: кто ведет «Спартак» к золоту

«Спартак» переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. Эта победа стала для красно-белых четвертой подряд. «Газета.Ru» объясняет, как команда Олега Кононова за короткий срок изменила свою игру, вернула расположение болельщиков и одержала победу в главном матче сезона на данный момент.

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После невнятного начала сезона, где была нулевая ничья с «Динамо» и сенсационное поражение от «Тамбова» (0:2), московский «Спартак» кардинально изменил мнение о себе, одержав четыре победы подряд.

Жертвами красно-белых стали швейцарский «Тун», выбитый из Лиги Европы с общим счетом 5:3, грозненский «Ахмат», пострадавший в чемпионате России (3:1), а теперь и один из принципиальных соперников — столичный ЦСКА (2:1).

Настойчивые слухи о неизбежной отставке главного тренера «Спартака» Олега Кононова тут же прекратились — серию из четырех побед вряд ли можно назвать случайностью.

Однако как же из команды, раздираемой скандалами и освистываемой собственными болельщиками, красно-белые превратились в коллектив, который без тени сомнений бежит праздновать голы к фанатской трибуне?

Судя по всему, масштабные перестановки, затеянные руководством клуба в летнее трансферное окно, оказались вполне оправданным риском, который теперь начал приносить результат.

Так, взятый в аренду полузащитник Андре Шюррле, который в последние сезоны больше лечился, чем играл, в «Спартаке» сразу стал лидером и с начала сезона забил два мяча и сделал две передачи — в том числе ассист в случае с первым голом в ворота ЦСКА.

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Голландский новичок команды Гус Тиль также вышел на дерби в стартовом составе и, несмотря на отсутствие своей фамилии в итоговом протоколе, оказал серьезное влияние на игру, постоянно создавая угрозу в атаке за счет жесткого прессинга соперников.

Именно Тиль разогнал первую голевую атаку «Спартака», отдав пас на Шюррле, который выполнил подачу на голову Самуэлю Жиго, открывшему счет.

Похоже, что адаптация новичков в команде проходит довольно быстро: так, после матча с ЦСКА Шюррле уже забирался полуголым на стол в раздевалке и скандировал фамилию автора дубля — Жиго…

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… а Тиль признавался в интервью, что даже в Нидерландах, где футбол возведен в культ, не встречал такой обстановки, как на московском дерби.

В Нидерландах нет такой атмосферы — даже у известных команд. Никогда раньше не испытывал такого. Также отмечу, что первые 45 минут встречи получились не очень качественными в исполнении обеих команд — в основном мы делали забросы вперед. В перерыве тренер злился, потому что подобные забросы — это не наш стиль игры. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже. Кононов сказал, что нужно начинать играть в наш футбол, что мы и сделали. У нас было много коротких передач, мы создали множество моментов и заслужили победу.
Гус Тиль
полузащитник «Спартака»

Также Тиль пообещал стать таким же успешным, как его тезка — тренер Гус Хиддинк, при котором сборная России взяла бронзу чемпионата Европы — 2008.

«Надеюсь, что смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России», — подытожил игрок.

На фоне таких новичков и, наверное, во многом благодаря уходу представителей чемпионской команды сезона-2016/17, которые уже потеряли изрядную долю мотивации, стали по-другому раскрываться и молодые игроки «Спартака».

Так, Зелимхан Бакаев превратился в мощную атакующую силу, записав на свой счет четыре гола за два матча (с «Туном» и «Ахматом»), и вполне мог отличиться и в дерби, если бы не великолепная игра Игоря Акинфеева.

Юный голкипер Александр Максименко, получивший шанс в основном составе красно-белых, несмотря на выздоровление Александра Селихова и присутствие в команде Артема Реброва, продолжает совершать одно спасение за другим.

И, конечно, нельзя не отметить Самуэля Жиго. Он не относится ни к новичкам «Спартака», ни к молодежи, которая начинает раскрываться в этом сезоне, — потенциальные возможности француза были известны и раньше. Однако вдохновенная игра защитника, который забил уже три мяча в чемпионате России и обогнал в гонке бомбардиров таких людей, как Федор Смолов и Сердар Азмун, тоже в какой-то степени объясняется переменами в команде.

В этом сезоне «Спартак» укрепил свой медицинский штаб бывшим главным врачом ЦСКА — Михаилом Бутовским. И пока что это кадровое решение показывает себя с лучшей стороны: к дерби красно-белые подошли без потерь.

В том числе себя спокойно чувствует и Жиго, который ранее — в начале своей карьеры в клубе — получил разрыв крестообразных связок и лечился семь месяцев, а теперь играет во всех матчах по 90 минут, успевая плодотворно работать не только в обороне, но и в атаке.

Недаром после победы над ЦСКА француз подарил свою футболку тренеру «Спартака» по физподготовке, который помогал ему восстанавливаться от травмы.

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В общем, на данный момент кадровая революция красно-белых себя оправдывает. Насколько успешно будет развиваться эта модель в дальнейшем, сохранят ли свой уровень вдохновленные переездом новички и продолжит ли прогрессировать молодежь, зависит теперь от Кононова. Но команда находится на верном пути, следствием чего и стали четыре победы подряд.

С каждой победой я ощущаю, что команда становится увереннее, — это чувствует каждый футболист. Раньше нас мощно критиковали? Это «Спартак», и мы должны выигрывать. А если нет — будет давление на игроков и тренера. Я тоже хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Я хочу выигрывать любую встречу.
Олег Кононов
главный тренер «Спартака»

В настоящее время красно-белые занимают четвертую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11-ю очками, отставая от «Локомотива» и «Краснодара» лишь на два балла, а от лидирующего «Зенита» — на три.

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В раунде плей-офф Лиги Европы подопечных Кононова ждет португальская «Брага» — соперник, которого «Спартак» при такой игре просто обязан проходить.

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Спартак
2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
Составы команд
98Александр Максименко
35Игорь Акинфеев
38Андрей Ещенко
14Кирилл Набабкин
90+5′
6Айртон
23Хердур Магнуссон
71′
2Самюэль Жиго
78Игорь Дивеев
14Георгий Джикия
2Мариу Фернандес
8Гус Тил
98Иван Обляков
20Андре Шюррле
8Никола Влашич
7Аяз Гулиев
20Константин Кучаев
47Роман Зобнин
9Федор Чалов
10Зелимхан Бакаев
88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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