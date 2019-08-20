Четыре победы подряд: кто ведет «Спартак» к золоту

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После невнятного начала сезона, где была нулевая ничья с «Динамо» и сенсационное поражение от «Тамбова» (0:2), московский «Спартак» кардинально изменил мнение о себе, одержав четыре победы подряд.

Жертвами красно-белых стали швейцарский «Тун», выбитый из Лиги Европы с общим счетом 5:3, грозненский «Ахмат», пострадавший в чемпионате России (3:1), а теперь и один из принципиальных соперников — столичный ЦСКА (2:1).

Настойчивые слухи о неизбежной отставке главного тренера «Спартака» Олега Кононова тут же прекратились — серию из четырех побед вряд ли можно назвать случайностью.

Однако как же из команды, раздираемой скандалами и освистываемой собственными болельщиками, красно-белые превратились в коллектив, который без тени сомнений бежит праздновать голы к фанатской трибуне?

Судя по всему, масштабные перестановки, затеянные руководством клуба в летнее трансферное окно, оказались вполне оправданным риском, который теперь начал приносить результат.

Так, взятый в аренду полузащитник Андре Шюррле, который в последние сезоны больше лечился, чем играл, в «Спартаке» сразу стал лидером и с начала сезона забил два мяча и сделал две передачи — в том числе ассист в случае с первым голом в ворота ЦСКА.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iaJoaFgja90" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Голландский новичок команды Гус Тиль также вышел на дерби в стартовом составе и, несмотря на отсутствие своей фамилии в итоговом протоколе, оказал серьезное влияние на игру, постоянно создавая угрозу в атаке за счет жесткого прессинга соперников.

Именно Тиль разогнал первую голевую атаку «Спартака», отдав пас на Шюррле, который выполнил подачу на голову Самуэлю Жиго, открывшему счет.

Похоже, что адаптация новичков в команде проходит довольно быстро: так, после матча с ЦСКА Шюррле уже забирался полуголым на стол в раздевалке и скандировал фамилию автора дубля — Жиго…

… а Тиль признавался в интервью, что даже в Нидерландах, где футбол возведен в культ, не встречал такой обстановки, как на московском дерби.

В Нидерландах нет такой атмосферы — даже у известных команд. Никогда раньше не испытывал такого. Также отмечу, что первые 45 минут встречи получились не очень качественными в исполнении обеих команд — в основном мы делали забросы вперед. В перерыве тренер злился, потому что подобные забросы — это не наш стиль игры. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже. Кононов сказал, что нужно начинать играть в наш футбол, что мы и сделали. У нас было много коротких передач, мы создали множество моментов и заслужили победу. Гус Тиль полузащитник «Спартака»

Также Тиль пообещал стать таким же успешным, как его тезка — тренер Гус Хиддинк, при котором сборная России взяла бронзу чемпионата Европы — 2008.

«Надеюсь, что смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России», — подытожил игрок.

На фоне таких новичков и, наверное, во многом благодаря уходу представителей чемпионской команды сезона-2016/17, которые уже потеряли изрядную долю мотивации, стали по-другому раскрываться и молодые игроки «Спартака».

Так, Зелимхан Бакаев превратился в мощную атакующую силу, записав на свой счет четыре гола за два матча (с «Туном» и «Ахматом»), и вполне мог отличиться и в дерби, если бы не великолепная игра Игоря Акинфеева.

Юный голкипер Александр Максименко, получивший шанс в основном составе красно-белых, несмотря на выздоровление Александра Селихова и присутствие в команде Артема Реброва, продолжает совершать одно спасение за другим.

И, конечно, нельзя не отметить Самуэля Жиго. Он не относится ни к новичкам «Спартака», ни к молодежи, которая начинает раскрываться в этом сезоне, — потенциальные возможности француза были известны и раньше. Однако вдохновенная игра защитника, который забил уже три мяча в чемпионате России и обогнал в гонке бомбардиров таких людей, как Федор Смолов и Сердар Азмун, тоже в какой-то степени объясняется переменами в команде.

В этом сезоне «Спартак» укрепил свой медицинский штаб бывшим главным врачом ЦСКА — Михаилом Бутовским. И пока что это кадровое решение показывает себя с лучшей стороны: к дерби красно-белые подошли без потерь.

В том числе себя спокойно чувствует и Жиго, который ранее — в начале своей карьеры в клубе — получил разрыв крестообразных связок и лечился семь месяцев, а теперь играет во всех матчах по 90 минут, успевая плодотворно работать не только в обороне, но и в атаке.

Недаром после победы над ЦСКА француз подарил свою футболку тренеру «Спартака» по физподготовке, который помогал ему восстанавливаться от травмы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1W9UzdCOJ4/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1W9UzdCOJ4/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1W9UzdCOJ4/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Spartak Moscow (@fcsm_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-19T20:19:18+00:00">19 Авг 2019 в 1:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В общем, на данный момент кадровая революция красно-белых себя оправдывает. Насколько успешно будет развиваться эта модель в дальнейшем, сохранят ли свой уровень вдохновленные переездом новички и продолжит ли прогрессировать молодежь, зависит теперь от Кононова. Но команда находится на верном пути, следствием чего и стали четыре победы подряд.

С каждой победой я ощущаю, что команда становится увереннее, — это чувствует каждый футболист. Раньше нас мощно критиковали? Это «Спартак», и мы должны выигрывать. А если нет — будет давление на игроков и тренера. Я тоже хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Я хочу выигрывать любую встречу. Олег Кононов главный тренер «Спартака»

В настоящее время красно-белые занимают четвертую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 11-ю очками, отставая от «Локомотива» и «Краснодара» лишь на два балла, а от лидирующего «Зенита» — на три.