Четыре победы подряд: кто ведет «Спартак» к золоту
«Спартак» переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. Эта победа стала для
«Спартак» переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго. Эта победа стала для
После невнятного начала сезона, где была нулевая ничья с «Динамо» и сенсационное поражение от «Тамбова» (0:2), московский «Спартак» кардинально изменил мнение о себе, одержав четыре победы подряд.
Жертвами
Однако как же из команды, раздираемой скандалами и освистываемой собственными болельщиками,
Судя по всему, масштабные перестановки, затеянные руководством клуба в летнее трансферное окно, оказались вполне оправданным риском, который теперь начал приносить результат.
Так, взятый в аренду полузащитник Андре Шюррле, который в последние сезоны больше лечился, чем играл, в «Спартаке» сразу стал лидером и с начала сезона забил два мяча и сделал две передачи — в том числе ассист в случае с первым голом в ворота ЦСКА.
Голландский новичок команды Гус Тиль также вышел на дерби в стартовом составе и, несмотря на отсутствие своей фамилии в итоговом протоколе, оказал серьезное влияние на игру, постоянно создавая угрозу в атаке за счет жесткого прессинга соперников.
Именно Тиль разогнал первую голевую атаку «Спартака», отдав пас на Шюррле, который выполнил подачу на голову Самуэлю Жиго, открывшему счет.
Похоже, что адаптация новичков в команде проходит довольно быстро: так, после матча с ЦСКА Шюррле уже забирался полуголым на стол в раздевалке и скандировал фамилию автора дубля — Жиго…
… а Тиль признавался в интервью, что даже в Нидерландах, где футбол возведен в культ, не встречал такой обстановки, как на московском дерби.
В Нидерландах нет такой атмосферы — даже у известных команд. Никогда раньше не испытывал такого. Также отмечу, что первые 45 минут встречи получились не очень качественными в исполнении обеих команд — в основном мы делали забросы вперед. В перерыве тренер злился, потому что подобные забросы — это не наш стиль игры. К тому же у ЦСКА много рослых игроков, которые могут побороться на втором этаже. Кононов сказал, что нужно начинать играть в наш футбол, что мы и сделали. У нас было много коротких передач, мы создали множество моментов и заслужили победу.
Также Тиль пообещал стать таким же успешным, как его тезка — тренер Гус Хиддинк, при котором сборная России взяла бронзу чемпионата Европы — 2008.
«Надеюсь, что смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России», — подытожил игрок.
На фоне таких новичков и, наверное, во многом благодаря уходу представителей чемпионской команды сезона-2016/17, которые уже потеряли изрядную долю мотивации, стали
Так, Зелимхан Бакаев превратился в мощную атакующую силу, записав на свой счет четыре гола за два матча (с «Туном» и «Ахматом»), и вполне мог отличиться и в дерби, если бы не великолепная игра Игоря Акинфеева.
И, конечно, нельзя не отметить Самуэля Жиго. Он не относится ни к новичкам «Спартака», ни к молодежи, которая начинает раскрываться в этом сезоне, — потенциальные возможности француза были известны и раньше. Однако вдохновенная игра защитника, который забил уже три мяча в чемпионате России и обогнал в гонке бомбардиров таких людей, как Федор Смолов и Сердар Азмун, тоже в
В этом сезоне «Спартак» укрепил свой медицинский штаб бывшим главным врачом ЦСКА — Михаилом Бутовским. И пока что это кадровое решение показывает себя с лучшей стороны: к дерби
В том числе себя спокойно чувствует и Жиго, который ранее — в начале своей карьеры в клубе — получил разрыв крестообразных связок и лечился семь месяцев, а теперь играет во всех матчах по 90 минут, успевая плодотворно работать не только в обороне, но и в атаке.
Недаром после победы над ЦСКА француз подарил свою футболку тренеру «Спартака» по физподготовке, который помогал ему восстанавливаться от травмы.
В общем, на данный момент кадровая революция
С каждой победой я ощущаю, что команда становится увереннее, — это чувствует каждый футболист. Раньше нас мощно критиковали? Это «Спартак», и мы должны выигрывать. А если нет — будет давление на игроков и тренера. Я тоже хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70 лет. Я хочу выигрывать любую встречу.
В настоящее время
В раунде
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)