Ефремов порвал связки колена в матче со «Спартаком»

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Ефремов в понедельник в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (1:2) не смог продолжить игру после столкновения с защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго и был заменен на 22-й минуте.

«Сегодня утром Ефремов, получивший травму колена в матче со “Спартаком”, прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция», — говорится в сообщении.