Ефремов порвал связки колена в матче со «Спартаком»
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов выбыл на длительный срок
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов выбыл на длительный срок
Ефремов в понедельник в матче шестого тура Российской
«Сегодня утром Ефремов, получивший травму колена в матче со “Спартаком”, прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция», — говорится в сообщении.
Ефремов в текущем сезоне принял участие в двух матчах ЦСКА в РПЛ, проведя на поле в общей сложности 28 минут.
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)