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14:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ефремов порвал связки колена в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов выбыл на длительный срок из-за травмы колена, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Ефремов в понедельник в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком» (1:2) не смог продолжить игру после столкновения с защитником «красно-белых» Самуэлем Жиго и был заменен на 22-й минуте.

«Сегодня утром Ефремов, получивший травму колена в матче со “Спартаком”, прошел обследование в одной из московских клиник. Оно выявило у игрока разрыв двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. В ближайшее время игроку предстоит операция», — говорится в сообщении.

Ефремов в текущем сезоне принял участие в двух матчах ЦСКА в РПЛ, проведя на поле в общей сложности 28 минут.

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2:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 619.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 44434 зрителя
Главные тренеры
Олег КононовВиктор Гончаренко
Голы
Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)59′
Мариу Фернандес68′
Самюэль Жиго79′
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9Федор Чалов
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88′
15Дмитрий Ефремов
22′
25Лоренсо Мельгарехо
19Такума Нисимура
87′
23Джордан Ларссон
36′73′
29Яка Бийол
9Резиуан Мирзов
7Ильзат Ахметов
80′
25Кристиян Бистрович
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты4
11Удары (всего)10
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
6Угловые7
14Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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