Сутормин перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей. В «Рубин» — за столько же
Новые подробности в истории скандального трансфера.
Новые подробности в истории скандального трансфера.
Героическая баллада о переходе Алексея Сутормина сначала в «Рубин», а затем сразу же в «Зенит» наделала много шума в прессе. Многие писали о применении «Зенитом» админресурса, но чиновники и клубные боссы всех успокоили — футболист может переходить в два клуба за трансферное окно, «Рубин» даже сумел заработать на переходе.
И только вся эта история начала уходить в прошлое, как выяснился новый скандальный факт. Журналист Василий Конов в своем
«Тут такое дело. Неожиданно эпопея с переходом Алексея Сутормина снова стала актуальной. Причина этому достаточно любопытная. У РФПЛ, как и у КХЛ, есть электронная система регистрации переходов. Там отображается сумма и детали трансфера. И знаете что? Покупку перспективного футболиста Сутормина, согласно этим данным, даже я могу себе позволить, если верить этой системе. Так как «Рубин» заплатил за игрока 50 000 (пятьдесят тысяч рублей). И, вы не поверите, «Зенит» тоже заплатил за Сутормина 50 000 (пятьдесят тысяч рублей).
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС)
Дата регистрации трансфера Сутормина из «Рубина» в «Зенит» в электронной системе управления соревнованиями (ЭСУС)
У меня просьба к футбольным клубам «Оренбург», «Рубин», «Зенит» и российской футбольной
Василий Уткин сразу же отметил, что об этих цифрах уже знало человек 200.
«Браво, коллега Конов.
Вот история о том, как реально состоялся переход Алексея Сутормина в «Зенит». А именно — в процессе перехода за него сперва «Рубин» «Оренбургу», а затем «Зенит» «Рубину» заплатили по 50 000.
Об этой истории знают многие, человек 200, весь вопрос в том, чтобы ее подтвердить. Коллега Конов указывает документ, на основании которого переход Сутормина зарегистрирован. А интересно, что вытекает из того, сколько стоил переход. Если коротко — вот, в частности, почему «Зенит» и есть зло.
Далее Уткин пишет, что «Строгино», чьим воспитанником является Сутормин и клуб, который по правилам УЕФА должен получить процент с трансфера, достанется «полбанки мороженного Баскин Роббинс».
Председатель попечительского совета клуба «Строгино» и член исполкома РФС Сергей Анохин так отреагировал на новые подробности трансфера Сутормина:
«У Академии “Строгино” все отлично. Суторминым гордимся».
Будем честны, у нас около половины происходящего в футболе относится к теневой ситуации в финансовом плане. Не думаю, что надо
чему-тоудивляться. Какие-тофинансовые игры на трансферах — это самое безобидное, что происходит у клубов.
Допускаю, что бывают
какие-тозаниженные отпускные за футболиста. Бывает так, что подобный транш не имеет связи с суммой трансфера, школа от этого не пострадает. Мне кажется, школа защищена, там есть фиксированная сумма, она в любом случае получит сумму в зависимости от того, сколько лет он там провел в воспитании и куда он перейдет. Мне не очень понятна эта история, клуб должен быть заинтересован, чтобы сумма была приближена к рыночной изначально. Иначе выглядит это как уклонение от чего-то.