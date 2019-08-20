«У нас дети дороже стоят»: «Химки» отказались от компенсации за Сутормина

Сутормин в конце июня перешел в «Рубин» из «Оренбурга», а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком «Зенита». Ранее во вторник стало известно, что в обоих случаях официальная стоимость трансфера составила 50 тысяч рублей. СШОР «Химки», воспитанником которой является Сутормин, имеет право на солидарную выплату от состоявшегося трансфера, которая составляет менее 5% от суммы.

«Будем ли мы претендовать на такие “огромные” деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Первая информация о переходе Сутормина из “Оренбурга” была в прессе, и везде значились два миллиона евро. Только такая новость у нас была. Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с “Зенитом” о перечислении этой суммы. Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией. Пригодится ли такая сумма тренеру? Может быть, мы и сами выплатим ему какую-то премию», — заявил Ширко РИА Новости.