Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ЧФР
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
АПОЭЛ
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
ЛАСК
Брюгге
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Енисей
20
Футбол. Кубок России
21.08
Чита
Луч
Футбол. Кубок России
21.08
Алания
Ротор
Все события
Фоторепортажи
14«Спартак» и ЦСКА зажгли в дерби
22Российские теннисистки за пределами корта
17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«У нас дети дороже стоят»: «Химки» отказались от компенсации за Сутормина

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Михаил Гончаров. Подмосковные «Химки» не будут претендовать на компенсацию от петербургского «Зенита» за переход футболиста Алексея Сутормина из казанского «Рубина», заявил РИА Новости директор СШОР подмосковного клуба Александр Ширко.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Сутормин в конце июня перешел в «Рубин» из «Оренбурга», а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком «Зенита». Ранее во вторник стало известно, что в обоих случаях официальная стоимость трансфера составила 50 тысяч рублей. СШОР «Химки», воспитанником которой является Сутормин, имеет право на солидарную выплату от состоявшегося трансфера, которая составляет менее 5% от суммы.

«Будем ли мы претендовать на такие “огромные” деньги, уж не знаю. Мы не были в курсе суммы этого трансфера. Первая информация о переходе Сутормина из “Оренбурга” была в прессе, и везде значились два миллиона евро. Только такая новость у нас была. Чтобы получить компенсацию, биться не надо, просто нужно направить письмо и заключить договор с “Зенитом” о перечислении этой суммы. Мы, наверное, не будем так финансово напрягать такие богатые клубы. Надо ли нам это? Мы бумаги больше потратим. Не думаю, что мы будем обращаться за этой компенсацией. Пригодится ли такая сумма тренеру? Может быть, мы и сами выплатим ему какую-то  премию», — заявил Ширко РИА Новости.

«Видимо, такого уровня футболист, что он стоит всего 50 тысяч рублей. У нас дети дороже стоят, когда они заключают первый контакт. А здесь игрок сборной переходит в один из богатейших клубов России, может быть, и Европы. Получается то, что получается. Будем думать», — добавил Ширко.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Химки
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Красавица-волейболистка готова штурмовать Олимпиаду и ваши сердца
Кадыров прокомментировал результат скандального матча 'Зенит' - 'Ахмат'
Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы
Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
Клеопатра и гейша: новые образы российских фигуристок
Рибери, видимо, не будет в России. Он выбрал «Фиорентину»
Сутормин перешел в «Зенит» за 50000. В «Рубин» — за столько же
«Матч ТВ» покажет матч «Олимпиакоса» и «Краснодара»
Тульский «Арсенал» объявил о переходе немецкого защитника
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь