Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы, дерби это доказало
Инсайды о несостоявшихся и возможных трансферах ЦСКА, без которых команде будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов.
Инсайды о несостоявшихся и возможных трансферах ЦСКА, без которых команде будет очень сложно попасть в Лигу чемпионов.
Вчера ЦСКА проиграл в дерби, проведя первый тайм с явным преимуществом, и откатился на шестое место в турнирной таблице. Одна из главных причин поражения — маленькая обойма и отсутствие адекватного усиления со скамейки запасных.
Да, был совершён рекордный трансфер Влашича, за что руководству ЦСКА можно только поаплодировать. Но при всём при этом
Команде
ЦСКА не помешает левый защитник: Георгий Щенников до сих пор травмирован, Наир Тикнизян не устраивает тренерский штаб, а Магнуссон и Обляков, которые играли на этой позиции в нынешнем сезоне — это, скорее, вынужденная мера. Ну и наконец «армейцам» очень сильно нужен ещё один нападающий. Можно сколько угодно верить в Фёдора Чалова, и эта вера оправдана, но в одиночку ему будет очень тяжело.
Всё это лето ЦСКА активно интересовался и вёл переговоры со множеством игроков, но все они по разным причинам клуб не пополнили. Самый большой список возможного усиления был на позицию нападающего. Так, ЦСКА активно интересовался Генри Оньекуру, который недавно стал одноклубником Головина в «Монако». ЦСКА не составило труда договориться с «Эвертоном»
Одним из вариантов был нападающий «Мидтьюлланна» Пол Онуачу. Весной ЦСКА предлагали взять нигерийца Виктора Осимхена за 8 млн евро, но, когда «армейцы» всерьёз им заинтересовались, стало поздно. Осимхен перешёл в «Лилль» за 13 млн евро и уже в двух матчах забил два мяча. Первым номером списка нападающих был бразильский нападающий Педро из «Флуминенсе». Насколько нам известно, ЦСКА уже даже договорился по условиям трансфера, сумма бы составила около 18 млн евро, но в последний момент решение было изменено. Дело в том, что у Педро была травма крестообразных связок, а это значит, что шанс перепродать его дороже резко падает.
После Педро у ЦСКА был вариант с Янником Боласье — форвардом «Эвертона», который провёл последний сезона в аренде в «Андерлехте». Опять же с клубом договорились быстро об аренде с правом выкупа, но игрок тоже не захотел ехать в Россию. Был и совсем фантастический вариант — ПСВ не попал в Лигу чемпионов, клубу сильно были нужны деньги, и ЦСКА было предложено купить Стивена Бергевейна, к которому давно приписывают интерес топовых клубов. ПСВ был согласен продать нападающего, но сам Бергевейн настроен Пожалейте Гончаренко. ЦСКА срочно нужны трансферы, дерби это доказалоиграть только в Англии. Поэтому вероятность этой сделка изначально выглядела крайне невысокой.
Что касается опорника, то у ЦСКА был интерес к Родриго Дурадо из «Интернасьоналя». Но официального предложения, как писали бразильские СМИ, не было. Гончаренко действительно интересовался полузащитником, ходил просить за него, но деньги на покупку бразильца выделены не были.
Если говорить о позиции левого защитника, все в курсе саги с Данилой Круговым, который всё лето метался между ЦСКА и «Зенитом». В начале прошлой недели его переход в ЦСКА был согласован, но, как нам стало известно, всё изменилось после звонка гендиректора «Зенита» Медведева Круговому. Ещё одним кандидатом является левый защитник «Рубина» — Данил Степанов. К этому игроку был активный интерес этим летом, не исключено, что руководство ЦСКА вернётся к этой кандидатуре.
Сослан Джанаев уже даже успел провести тренировку в Ватутинках, но потом его переход сорвался. Обсуждалась кандидатура Давида Юрченко, но переговоры пока поставлены на паузу.
Вопрос по форварду остаётся открытым. Обсуждается вариант с Александром Соболевым, отступные которого составляют всего 2 млн евро. Ведутся переговоры по Николаю Комличенко, но на данный момент они идут тяжело
|Олег Кононов
|Виктор Гончаренко
|Самюэль Жиго(Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев)
|59′
|Мариу Фернандес
|68′
|Самюэль Жиго
|79′
|98
|Александр Максименко
|35
|Игорь Акинфеев
|38
|Андрей Ещенко
|14
|Кирилл Набабкин
90+5′
|6
|Айртон
|23
|Хердур Магнуссон
71′
|2
|Самюэль Жиго
|78
|Игорь Дивеев
|14
|Георгий Джикия
|2
|Мариу Фернандес
|8
|Гус Тил
|98
|Иван Обляков
|20
|Андре Шюррле
|8
|Никола Влашич
|7
|Аяз Гулиев
|20
|Константин Кучаев
|47
|Роман Зобнин
|9
|Федор Чалов
|10
|Зелимхан Бакаев
88′
|15
|Дмитрий Ефремов
22′
|25
|Лоренсо Мельгарехо
|19
|Такума Нисимура
87′
|23
|Джордан Ларссон
36′73′
|29
|Яка Бийол
|9
|Резиуан Мирзов
|7
|Ильзат Ахметов
80′
|25
|Кристиян Бистрович
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|4
|11
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|7
|14
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)