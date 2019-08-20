Александр Егоров: «Судейство Карасева в дерби — глоток свежего воздуха для нас»

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«Ахмат» обратился в КДК по карточке Уциева

— Сколько у вас сейчас судей в распоряжении? Можно ли говорить, что их 14, а не 20?

— У нас есть в распоряжении 20 арбитров, список утвержден исполкомом РФС. Кого из них мы назначаем, а кого нет — это наше внутреннее дело. У вас неверная информация по количеству доступных арбитров.

— Но, подождите, есть Еськов, который травмирован, минус Москалев и Левников, Жабченко…

— У нас нет минусов, есть только плюсы. Во-первых, вы не правы — Жабченко работает. У нас есть ФНЛ, есть ПФЛ, он там спокойно работает. Во-вторых, да, Еськов получил травму, но, может быть, он через час мне позвонит и скажет, что уже готов к работе? Есть список из 20 человек, мы его рассматриваем.

— Итак, «Зенит» — «Ахмат», момент с удалением Уциева…

— Ребят, здесь ситуация следующая. Получилось так, что «Ахмат» написал в КДК с просьбой отменить карточку. Чтобы не получилось так, что я вам говорю одно, а КДК решит другое, не хотел бы высказываться конкретно по этому удалению. Если экспертная комиссия решит другое, получится не очень красиво. Давайте оценку карточки оставим до следующего брифинга. Но работу арбитра (Алексея Матюнина. — Прим. «СЭ») я могу объяснить.

— Объясните.

— Если арбитр посчитал в этой ситуации, что это красная карточка, значит, он поступил абсолютно правильно. Тем более свисток он дал сразу, момент видел. Видно, что большинство игроков остановились: возможно, Азмун не услышал, поэтому продолжил играть. Арбитр поступил правильно, остановив матч.

— А если в целом по матчу?

— Что касается выбранной Алексеем манере судейства, то, возможно, он расслабился. Это бывает, когда команда — заведомый фаворит, да еще и получающий численное преимущество. Возможно, Матюнин подумал, что будет легкая игра. И по этой причине по ходу матча принимались решения, которые можно назвать довольно спорными.

— Например, концовка игры?

— Да, эта ситуация подлила масло в огонь. Естественно, если такие вспышки происходят, нерв напрягается, одна команда недовольна затягиванием времени. Если такие ситуации происходят, это ложится на совесть арбитра. Потому что арбитр должен управлять этим процессом, отношением футболистов к игре. Было добавлено четыре минуты, полторы из них не играли. Я разговаривал с Алексеем, он сказал, что он увидел: настрой команд воинственный по отношению друг к другу. И посчитал, что время компенсированное уже вышло, поэтому стоит остановить игру во избежание дальнейшей конфронтации.

Семак позвонил и извинился

— Был ли пенальти в ворота «Ахмата», когда Швец сыграл рукой.

— Арбитр в этой ситуации поступил абсолютно правильно. Всех смутило, что Швец все единоборство держал руки за спиной, потом внезапно их убрал из-за спины. И произошел этот контакт. Но контакт произошел после того, как Швец, пытаясь сыграть в мяч ногой, задел его рукой. В таких ситуациях по новой трактовке правил нарушения нет.

— Вопрос по отмененному голу Ригони.

— Мне трудно объяснить ситуацию с отмененным голом. Мы считаем, что момент с Ригони — достаточно простая, тренируемая ситуация, в которой опытный ассистент судьи РПЛ должен разбираться. Для нас это больная ошибка. Это была не лучшая игра ассистента: были еще два момента, помимо этого, когда он зафиксировал офсайд, а на деле можно было продолжать играть.

— Говорят, вам часто звонят тренеры и президенты по поводу ошибок ваших арбитров. Вы отвечаете на их звонки? Звонил ли Семак?

— Я разговаривал с Сергеем Богдановичем после его извинений в Instagram по телефону. Он извинился перед нами и попросил, чтобы я извинился от его имени перед Матюниным, так как у него нет его номера телефона.

— Вам вообще часто звонят представители клубов?

— Бывает, что представители клубов звонят, просят объяснить то или иное решение арбитров. Это нормальный диалог, нормальное общение. Если меня кто-то попросит объяснить что-то, я всегда объясню.

Дерби — один из лучших матчей Карасева в карьере

— Матч «Уфа» — «Ростов». Следовало ли Турбину удалить Пуцко за удар соперника локтем и назначить пенальти? Почему он этого не сделал? Хотя вроде видел.

— Не видел, и не надо меня провоцировать. Да, это однозначно 11-метровый и желтая карточка. Но в действиях Пуцко не было агрессии, никакого умысла. Прежде чем сыграть в мяч, человек сыграл локтем в Зуева. И только после этого сыграл в мяч. Это 11-метровый. Я разговаривал с арбитром: он не видел эпизод, поэтому совершил ошибку. Если бы видел, то назначил 11-метровый.

— Гогуа выбил мяч рукой, но пенальти не назначил. Почему?

— Это ошибка, причем грубая. Передайте общественности, что нужно было назначить пенальти в том эпизоде.

— Как оцените судейство Сергея Карасева в дерби?

— Просто супер-матч! Это же такое дерби, «Спартак» — ЦСКА… Сергей провел одну из лучших игр в своей карьере. Я даже не хочу говорить о том, что там был ВАР. Человек провел дерби с минимальным количеством карточке, пи этом дал побороться, команды показали суперский футбол. Все было: и пиротехнику жгли, и борьба шла. Просто супер! Для нас это глоток свежего воздуха и отправная точка в дальнейшем. Кстати, в матче «Динамо» и «Локомотива» тоже была отличная работа арбитра (главным судьей встречи был Василий Казарцев. — Прим. «СЭ»).

— Говорили, что ЦСКА жаловался на слишком раннее возобновление игры в эпизоде со вторым голом.