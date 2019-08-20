Игорь Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым

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Вратарь ЦСКА дал пресс-конференцию по поводу международного детского турнира «Кубок Игоря Акинфеева», который пройдет в подмосковных Бронницах 21—24 августа . Голкипера спрашивали не только о турнире, но и о его карьере в ЦСКА и сборной, кумирах, чемпионате мира и даже о Кокорине с Мамаевым.

«СЭ» приводит самое интересное.

О дыме на дерби

Во втором тайме матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) поле «Открытие Арены» заволокло дымом из-за пирошоу фанатов.

Акинфеев заметил, что для него и его партнеров это не было проблемой.

— Как вам игралось?

— Нормально. Мы привыкли.

О 15-летнем вратаре ЦСКА

Юный голкипер Владислав Тороп был включен в заявку армейцев на матч со «Спартаком». Акинфеев знает, что это такое — попасть в основу, находясь еще в школьном возрасте: в первой команде красно-синих он оказался в 16. Корреспондент «СЭ» попросил легенду ЦСКА оценить талант Торопа.

— Если бы он не был талантлив, то не был бы в составе, — сказал Акинфеев. — Это большой аванс ему, но и я начинал рано. Пацан хороший, умный, если будет делать правильные шаги, то все получится. Талант у него есть.

Об уходе из сборной

Осенью 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, за которую выступал 14 лет и провел 111 матчей.

— Вы же понимали, что огорчите своих поклонников? — поинтересовались у 33-летнего голкипера.

— Принял решение уйти из сборной еще до чемпионата мира. Об этом знали только родители и семья. Никого я не огорчал. Продолжаю играть за ЦСКА.

— Видите сейчас достойного вашего сменщика в сборной России?

— Давайте я закончу, а там посмотрим. Мне постоянно задают один и тот же вопрос. Сменщик, преемник…

О популярности

Акинфеев — один из главных героев сборной России на чемпионате мира-2018. В матче с 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 — пенальти) он отразил два 11-метровых в послематчевой серии. По словам вратаря, он ощутил, что после ЧМ-2018 его популярность возросла.

— Не только у детей, но и у бабушек и дедушек, — рассказал Акинфеев. — Знать, что даже бабушки болели у экранов, очень приятно. Чемпионат мира дал хороший толчок к объединению болельщиков сборной. Даже на Сан-Марино теперь приходит полный стадион.

— Как удалось поймать кураж, когда отбили знаменитый удар в матче с испанцами?

— Это везение по большей части. Был праздник, и втройне было приятно, что это получилось в матче с Испанией. Это был мини-реванш за наше поражения в 2008 году на Евро (в полуфинале со счетом 0:3. — Прим. «СЭ»). Тогда мы в первом тайме держались и были надежды на успех, но во втором они развеялись.

— Где находятся ваши бутсы с чемпионата мира? Не думали ли продать их после матча с испанцами?

— Я отдам их в музей ЦСКА. Они лежат дома и никто их не получит, кроме ЦСКА.

О вратарях

— С кем из вратарей поменялись бы футболками?

— У меня много маек. Сейчас уже ни с кем. Если есть возможность… А вообще, глупо меняться майками.

— Было бы интересно поговорить с вратарями из других видов спорта?

— С гандбольным. Спросил бы его: когда-то они на ноль играли (смеется)? Ну и водное поло мне нравится. Как им удается столько времени плавать на одном месте? Какие ноги нужны для этого?

— Существует ли вратарский микроклимат? Сопереживали вратарям соперников или сами чувствовали поддержку от них?

— Расскажу историю: в одном из матчей ЦСКА мы как-то вели 5:0, и мне тренер предложил пробить пенальти. Я сказал, что не хочу огорчать коллегу. Бить пенальти — не мое дело. Мне надо играть на воротах.

О Дзюбе-голкипере

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба известен тем, что хорошо отражает пенальти. У Акинфеева спросили, пустил бы он форварда в ворота во время серии 11-метровых.

— Конечно. Мне с ним делить нечего, — шутливо ответил вратарь.

Голкипер ЦСКА при этом признался, что хотел бы попробовать себя в нападении.

— Практически с первого дня меня поставили на ворота, — отметил он. — Если бы предложили выбрать, то попросил бы оставить меня в запасе (смеется). А если серьезно, то хотелось бы в нападении. Когда был маленький, доводилось играть впереди. Что-то даже забивал. Игроков не хватало и приходилось выходить в поле.

О карьере в ЦСКА

Акинфеев впервые попал в заявку на матч ЦСКА в 2002 году, а в 2003-м дебютировал. С тех пор он — основной вратарь команды. Как долго он еще планирует играть, Акинфеев пока не знает. Но менять клуб точно не планирует.

— Не планирую пока так далеко. Мой контракт действует еще два года, — сказал голкипер.

С ЦСКА Акинфеев выиграл 20 трофеев. Победный финал Кубка УЕФА 2005 года против «Спортинга» (3:1) он считает самым волнительным матчем в жизни:

— Это первый громкий матч, который отложился в памяти и вспоминается до сих пор.

— Вам предлагали играть в иностранных клубах? — поинтересовались у Акинфеева.

— Может быть, но в моем сердце только ЦСКА.

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О Кокорине и Мамаеве

Звезды российского футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев из-за участия в двух драках в центре Москвы уже больше 10 месяцев находятся в заключении. На до конца года они выйдут на свободу.

У Акинфеева спросили, готов ли он им помочь, если они попросят.

— Надо у них спросить об этом. Мы их никогда не бросали. Уверен, что они вернутся в футбол, — ответил вратарь ЦСКА.

Об игровых перчатках и кумирах

— Какую часть поля можно выложить вашими перчатками и как часто вы их меняете?

— Любой сувенир уходит быстро. Только стерлись, сразу подписываю их. Полполя точно можно выложить за всю карьеру.

— Были ли у вас кризисы и моменты, когда хотелось бросить футбол?

— Нет. Бывают полосы, когда что-то получается или нет. И когда копаешься глубоко, это очень плохо. Но после тридцати лет я понял, что это глупо. Главное — оставаться хорошим человекам.

— Кто ваш кумир детства?

— Как такого кумира нет. Но выделю отца, который привил мне любовь к футболу. Также нельзя не отметить моих тренеров и людей, которые оказали на меня влияние — Вячеслав Чанов, Ринат Дасаев. Думаю, не все могут похвастаться, что у них были такие учителя.

О своем турнире

В «Кубке Игоря Акинфеева» сыграют 20 команд, составленных из игроков не старше 12 лет. В Бронницы приедут футболисты не только из России, но и из Англии, Германии, Латвии и Японии.

— В прошлом году были сомнения, будет ли он дальше проводиться, — отметил Акинфеев. — На турнире могут проявлять себя талантливые ребята, которые потом хотят дальше играть в футбол. Нам нужны перспективные игроки, чтобы пополнять сборную.

— Что бы хотели пожелать юным футболистам?

— Трудолюбия. Если детям нравится заниматься футболом, надо это делать хорошо и качественно. Очень важно, чтобы у детей глаза горели. Тогда получаются хорошие матчи и голы. Игры проходят с азартом. Главное, чтобы люди хотели заниматься.

— Своих детей отдадите в футбол?