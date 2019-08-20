Игорь Акинфеев — о Дзюбе-вратаре, будущем в ЦСКА и Кокорине с Мамаевым
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Вратарь ЦСКА дал
«СЭ» приводит самое интересное.
Во втором тайме матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2) поле «Открытие Арены» заволокло дымом
Акинфеев заметил, что для него и его партнеров это не было проблемой.
— Как вам игралось?
— Нормально. Мы привыкли.
Юный голкипер Владислав Тороп был включен в заявку армейцев на матч со «Спартаком». Акинфеев знает, что это такое — попасть в основу, находясь еще в школьном возрасте: в первой команде
— Если бы он не был талантлив, то не был бы в составе, — сказал Акинфеев. — Это большой аванс ему, но и я начинал рано. Пацан хороший, умный, если будет делать правильные шаги, то все получится. Талант у него есть.
Осенью 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, за которую выступал 14 лет и провел 111 матчей.
— Вы же понимали, что огорчите своих поклонников? — поинтересовались у 33-летнего голкипера.
— Принял решение уйти из сборной еще до чемпионата мира. Об этом знали только родители и семья. Никого я не огорчал. Продолжаю играть за ЦСКА.
— Видите сейчас достойного вашего сменщика в сборной России?
— Давайте я закончу, а там посмотрим. Мне постоянно задают один и тот же вопрос. Сменщик, преемник…
Акинфеев — один из главных героев сборной России на чемпионате мира-2018. В матче с 1/8 финала с Испанией (1:1, 4:3 — пенальти) он отразил два 11-метровых в послематчевой серии. По словам вратаря, он ощутил, что после ЧМ-2018 его популярность возросла.
— Не только у детей, но и у бабушек и дедушек, — рассказал Акинфеев. — Знать, что даже бабушки болели у экранов, очень приятно. Чемпионат мира дал хороший толчок к объединению болельщиков сборной. Даже на
— Как удалось поймать кураж, когда отбили знаменитый удар в матче с испанцами?
— Это везение по большей части. Был праздник, и втройне было приятно, что это получилось в матче с Испанией. Это был
— Где находятся ваши бутсы с чемпионата мира? Не думали ли продать их после матча с испанцами?
— Я отдам их в музей ЦСКА. Они лежат дома и никто их не получит, кроме ЦСКА.
— С кем из вратарей поменялись бы футболками?
— У меня много маек. Сейчас уже ни с кем. Если есть возможность… А вообще, глупо меняться майками.
— Было бы интересно поговорить с вратарями из других видов спорта?
— С гандбольным. Спросил бы его:
— Существует ли вратарский микроклимат? Сопереживали вратарям соперников или сами чувствовали поддержку от них?
— Расскажу историю: в одном из матчей ЦСКА мы
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба известен тем, что хорошо отражает пенальти. У Акинфеева спросили, пустил бы он форварда в ворота во время серии 11-метровых.
— Конечно. Мне с ним делить нечего, — шутливо ответил вратарь.
Голкипер ЦСКА при этом признался, что хотел бы попробовать себя в нападении.
— Практически с первого дня меня поставили на ворота, — отметил он. — Если бы предложили выбрать, то попросил бы оставить меня в запасе (смеется). А если серьезно, то хотелось бы в нападении. Когда был маленький, доводилось играть впереди.
Акинфеев впервые попал в заявку на матч ЦСКА в 2002 году, а в 2003-м дебютировал. С тех пор он — основной вратарь команды. Как долго он еще планирует играть, Акинфеев пока не знает. Но менять клуб точно не планирует.
— Не планирую пока так далеко. Мой контракт действует еще два года, — сказал голкипер.
С ЦСКА Акинфеев выиграл 20 трофеев. Победный финал Кубка УЕФА 2005 года против «Спортинга» (3:1) он считает самым волнительным матчем в жизни:
— Это первый громкий матч, который отложился в памяти и вспоминается до сих пор.
— Вам предлагали играть в иностранных клубах? — поинтересовались у Акинфеева.
— Может быть, но в моем сердце только ЦСКА.
Звезды российского футбола Александр Кокорин и Павел Мамаев
У Акинфеева спросили, готов ли он им помочь, если они попросят.
— Надо у них спросить об этом. Мы их никогда не бросали. Уверен, что они вернутся в футбол, — ответил вратарь ЦСКА.
— Какую часть поля можно выложить вашими перчатками и как часто вы их меняете?
— Любой сувенир уходит быстро. Только стерлись, сразу подписываю их. Полполя точно можно выложить за всю карьеру.
— Были ли у вас кризисы и моменты, когда хотелось бросить футбол?
— Нет. Бывают полосы, когда
— Кто ваш кумир детства?
— Как такого кумира нет. Но выделю отца, который привил мне любовь к футболу. Также нельзя не отметить моих тренеров и людей, которые оказали на меня влияние — Вячеслав Чанов, Ринат Дасаев. Думаю, не все могут похвастаться, что у них были такие учителя.
В «Кубке Игоря Акинфеева» сыграют 20 команд, составленных из игроков не старше 12 лет. В Бронницы приедут футболисты не только из России, но и из Англии, Германии, Латвии и Японии.
— В прошлом году были сомнения, будет ли он дальше проводиться, — отметил Акинфеев. — На турнире могут проявлять себя талантливые ребята, которые потом хотят дальше играть в футбол. Нам нужны перспективные игроки, чтобы пополнять сборную.
— Что бы хотели пожелать юным футболистам?
— Трудолюбия. Если детям нравится заниматься футболом, надо это делать хорошо и качественно. Очень важно, чтобы у детей глаза горели. Тогда получаются хорошие матчи и голы. Игры проходят с азартом. Главное, чтобы люди хотели заниматься.
— Своих детей отдадите в футбол?
— Не скажу, что есть такое желание, чтобы ребенок стал игроком, но сейчас сыну нравится играть. Если не захочет, то не будем заставлять.